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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「誇り高き」クリスティアーノ・ロナウドがアル・ナスルのチームメイトにメッセージを送った。キングスレー・コマンのハットトリックで、ポルトガル人スターは優勝目前だ。

クリスティアーノ・ロナウド
アル・ナスルFC
アル・ナスルFC 対 Al-Ahli
Al-Ahli
AFCチャンピオンズリーグ2
キングスレイ・コマン
プレミアリーグ

アル・ナスルがAFCチャンピオンズリーグ・セカンドの決勝進出を決めた。クリスティアーノ・ロナウドはチームメイトに誇りを伝えるメッセージを送った。キングスレー・コマンがハットトリックを達成し、サウジアラビアのチームはアル・アハリを5-1で下した。

  • アル・ナセルが決勝に進出

    AFCチャンピオンズリーグ2で決勝進出を決めたアル・ナスル。ロナウドはSNSで喜びを語った。 ホームのリヤドでアル・アハリを5-1で下し、2冠への望みを維持した。チームは現在サウジ・プロリーグ首位で、国内だけでなく大陸大会でも勢いを維持。この結果に、チームの象徴である主将も満足感を示した。

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  • ロナウドが決勝進出を祝う

    中東移籍後初の主要タイトルを目指すベテランFWは、試合後の祝賀写真を数枚投稿した。Xには「チームを誇りに思う。次は決勝だ！」と書き込んだ。


  • ドバイのヒーロー、コマン

    ロナウドがチームを牽引する中、ピッチで存在感を放ったのはコマンだった。元バイエルン・ミュンヘンのウインガーは圧巻のパフォーマンスで、ドバイでのカタール・アル・アハリ戦でハットトリックを達成し、チームを勝利に導いた。この結果、サウジアラビアのチームはアル・アワル・パークで行われる決勝で日本のガンバ大阪と対戦する。

    大勝ながら、ホルヘ・ジェズス監督率いるチームは序盤に先制された。しかし粘り強く反撃し、7分のPKセーブをきっかけにアンジェロとアブドゥッラー・アル・ハムダンが追加点を奪った。

  • FBL-KSA-NASSR-RIYADHAFP

    記録的な快進撃が続く

    アル・ナスはタイトル獲得に近づいただけでなく、国内・大陸大会通算19連勝という新記録を達成し、中東屈指の強豪であることを示した。

    視線は再びサウジ・プロリーグへ。アル・ヒラルに8ポイント差をつけて首位だ。来月、アル・アワル・パークで行われる大陸大会決勝へも進出し、ロナウドらチームは歴史的シーズンへ王手をかけている。

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