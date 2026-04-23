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「誇り高き」クリスティアーノ・ロナウドがアル・ナスルのチームメイトにメッセージを送った。キングスレー・コマンのハットトリックで、ポルトガル人スターは優勝目前だ。
アル・ナセルが決勝に進出
AFCチャンピオンズリーグ2で決勝進出を決めたアル・ナスル。ロナウドはSNSで喜びを語った。 ホームのリヤドでアル・アハリを5-1で下し、2冠への望みを維持した。チームは現在サウジ・プロリーグ首位で、国内だけでなく大陸大会でも勢いを維持。この結果に、チームの象徴である主将も満足感を示した。
ロナウドが決勝進出を祝う
中東移籍後初の主要タイトルを目指すベテランFWは、試合後の祝賀写真を数枚投稿した。Xには「チームを誇りに思う。次は決勝だ！」と書き込んだ。
ドバイのヒーロー、コマン
ロナウドがチームを牽引する中、ピッチで存在感を放ったのはコマンだった。元バイエルン・ミュンヘンのウインガーは圧巻のパフォーマンスで、ドバイでのカタール・アル・アハリ戦でハットトリックを達成し、チームを勝利に導いた。この結果、サウジアラビアのチームはアル・アワル・パークで行われる決勝で日本のガンバ大阪と対戦する。
大勝ながら、ホルヘ・ジェズス監督率いるチームは序盤に先制された。しかし粘り強く反撃し、7分のPKセーブをきっかけにアンジェロとアブドゥッラー・アル・ハムダンが追加点を奪った。
- AFP
記録的な快進撃が続く
アル・ナスはタイトル獲得に近づいただけでなく、国内・大陸大会通算19連勝という新記録を達成し、中東屈指の強豪であることを示した。
視線は再びサウジ・プロリーグへ。アル・ヒラルに8ポイント差をつけて首位だ。来月、アル・アワル・パークで行われる大陸大会決勝へも進出し、ロナウドらチームは歴史的シーズンへ王手をかけている。