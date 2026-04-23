「誇り高き」クリスティアーノ・ロナウドがアル・ナスルのチームメイトにメッセージを送った。キングスレー・コマンのハットトリックで、ポルトガル人スターは優勝目前だ。

ロナウドがチームを牽引する中、ピッチで存在感を放ったのはコマンだった。元バイエルン・ミュンヘンのウインガーは圧巻のパフォーマンスで、ドバイでのカタール・アル・アハリ戦でハットトリックを達成し、チームを勝利に導いた。この結果、サウジアラビアのチームはアル・アワル・パークで行われる決勝で日本のガンバ大阪と対戦する。

大勝ながら、ホルヘ・ジェズス監督率いるチームは序盤に先制された。しかし粘り強く反撃し、7分のPKセーブをきっかけにアンジェロとアブドゥッラー・アル・ハムダンが追加点を奪った。