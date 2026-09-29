誇り高きマルク・ファン・ボメル、ジネディーヌ・ジダン率いるフランスに喫したベルギーの痛恨の敗戦後も慌てず

ベルギーはライバル相手に激闘の末の引き分けを目前にしていたが、マイケル・オリーズが魔法のような瞬間を生み出した。バイエルン・ミュンヘンのウインガーはボールを受けると、アーサー・デ・クイペルをかわし、そのまま圧巻の60メートル独走。88分、デイビー・ランメンスを破る冷静なフィニッシュを突き刺した。満員の観衆が見守るハイテンポな一戦で最後まで勇敢に戦ったベルギーにとっては、あまりにも酷な結果となった。

ジネディーヌ・ジダン率いるチームは前半の長い時間帯を支配し、序盤にはデジレ・ドゥエがクロスバーを直撃。ランメンスも幾度となく鋭いセーブを強いられた。しかし、ベルギーにも先制のチャンスはあり、とりわけケビン・デ・ブライネのクロスに対し、ゴールががら空きの場面でシャルル・デ・ケテラーレが合わせられなかった場面は決定的だった。この結果によりベルギーは2試合で勝ち点3のままとなったが、世界屈指の強豪国の一つを相手に見せたパフォーマンスは、本拠地のサポーターに多くの希望を与えるものだった。