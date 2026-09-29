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誇り高きマルク・ファン・ボメル、ジネディーヌ・ジダン率いるフランスに喫したベルギーの痛恨の敗戦後も慌てず
ベルギー、終盤に痛恨被弾
ベルギーはライバル相手に激闘の末の引き分けを目前にしていたが、マイケル・オリーズが魔法のような瞬間を生み出した。バイエルン・ミュンヘンのウインガーはボールを受けると、アーサー・デ・クイペルをかわし、そのまま圧巻の60メートル独走。88分、デイビー・ランメンスを破る冷静なフィニッシュを突き刺した。満員の観衆が見守るハイテンポな一戦で最後まで勇敢に戦ったベルギーにとっては、あまりにも酷な結果となった。
ジネディーヌ・ジダン率いるチームは前半の長い時間帯を支配し、序盤にはデジレ・ドゥエがクロスバーを直撃。ランメンスも幾度となく鋭いセーブを強いられた。しかし、ベルギーにも先制のチャンスはあり、とりわけケビン・デ・ブライネのクロスに対し、ゴールががら空きの場面でシャルル・デ・ケテラーレが合わせられなかった場面は決定的だった。この結果によりベルギーは2試合で勝ち点3のままとなったが、世界屈指の強豪国の一つを相手に見せたパフォーマンスは、本拠地のサポーターに多くの希望を与えるものだった。
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ファン・ボメルは強気の姿勢を崩さず
試合終盤の敗戦の痛手があったにもかかわらず、ファン・ボメルは、この短期間でチームが遂げた戦術面での進歩を結果によってかき消されることを拒んだ。試合終了後、元オランダ代表の同指揮官は、自身のチームの取り組みをすぐさま称賛した。「ロッカールームでの失望は計り知れなかった」と、ファン・ボメルは試合後の記者会見で認めた。「試合の最後にあのゴールを許したのは残念だ。選手たちは非常に高い献身性を持ってプレーした」
指揮官はさらに、スコアボードはそのパフォーマンスの質を反映していないとの見方を示した。「全員が少なくとも10点満点中7点に値する」と、ファン・ボメルは述べた。「彼らを責めることは何もない。彼らは賢く、質の高い選手たちだ。批判的になるべきではない。我々は正しい道を進んでいる。われわれのプレッシングのやり方、サイドチェンジ、そしてチャンスの作り方は良かった。我々のプレーの背後にある意図が見て取れる。誰もが楽しんでいることが感じられた。細部までしっかりと身についている。ただ、得点できなかっただけだ」
強豪相手に見せた戦術的成長
この試合は、特にイタリアでの見事な勝利からわずか3日後というタイミングもあり、ファン・ボメル監督の哲学を測る重要な試金石となった。フランスはメンバーを入れ替えて臨んだが、ベルギー人指揮官は、自身のチームが戦力の落ちた相手と対戦したとの見方を一蹴した。フランスはジダン体制の下で成長サイクルを自然と先に進めている一方、自身の政権はまだ始まったばかりだと指摘。焦点はあくまで、2年後に最高レベルで戦えるチームを築くという長期的なプロジェクトに置かれている。
ファン・ボメル監督は、今回が競争の懸かった状況でこのグループと仕事をする最初の1週間にすぎないことを強調したかった。「Bチームと戦ったとは言えない。しっかりしたチームだった」と指揮官は説明した。「もちろん、フランスが我々より先に進んでいる。それは否定できない。月曜日には敵地で、さらに厳しい試練に直面するかもしれない。まだ一緒にやり始めて最初の1週間にすぎない。そのことを忘れてはならない。我々の目標は2年後のユーロだ。だが、このパフォーマンスにはとても満足している」
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ネーションズリーグのグループは大混戦
この結果により、グループA1の順位表は変動し、ベルギーは今後の試合で多くの課題を抱えることになった。イタリアがトルコに4-1で勝利したことで、アズーリは勝ち点3でベルギーに並び、フランスは勝ち点6のパーフェクトな成績で首位に立っている。トルコは勝ち点なしのまま最下位にとどまった。プレッシャーは次節へと移り、ファン・ボメルは就任後の序盤数週間で築いた勢いを維持しつつ、勝利への軌道に戻ることを強く求められる。ベルギーは次に、金曜日にスレシンで行われるトルコ戦へと目を向ける。この一戦は、大会突破への望みにとって極めて重要な試合となっている。
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