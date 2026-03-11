Getty Images Sport
誇り高きハリー・ケイン、イングランド代表チームメイトのカイル・ウォーカーの引退に感動的なメッセージを送る
シェフィールドから世界の舞台へ
ディフェンダーのキャリアパスは、彼のエリート精神を物語っている。シェフィールド・ユナイテッドからトッテナムを経て、マンチェスター・シティでは数々のタイトルを獲得した。クラブでのトロフィーケースにはプレミアリーグ優勝6回とチャンピオンズリーグ優勝メダルが溢れているが、ウォーカーの名声を決定づけたのは、世界舞台での一騎打ちだった。
ケインがウォーカーへの追悼を主導する
彼の退団により、ケインは代表チームを再建した当時の主力選手として数少ない残留メンバーとなった。バイエルン・ミュンヘンのスター選手はSNSで元チームメイトへの応援メッセージを投稿し、複数の写真を添えた：「長年にわたりピッチを共にできたことは本当に光栄だった@kylewalker2!! 共に築いた数々の素晴らしい思い出は決して忘れない！ 君をチームメイトと呼べたことを誇りに思う！代表引退後の新たな人生に幸あれ。祖国に捧げた全てに感謝する」
トーマス・トゥヘル、未来を見据えて
ウォーカーのスピードと回復力は30代半ばになってもなお驚異的だが、トーマス・トゥヘル監督が最近のイングランド代表招集から彼を外したことは、ドイツ人指揮官が将来を見据えていることを示していた。2026年ワールドカップを控え、トゥヘル監督はチェルシーのリース・ジェームズのような若手選手に信頼を置く方針のようだ。 プロフェッショナルとしての姿勢を貫くウォーカーは、この現実を認めつつ、2011年のスペイン戦デビューから2025年6月のシティ・グラウンドでのセネガル戦決勝出場までを「今や幕を閉じた」と述べた。栄誉ある100キャップまであと4試合に迫りながら、ウォーカーが残したのは一貫性と、ファビオ・カペッロからガレス・サウスゲートに至る歴代監督全員からの敬意に彩られた功績である。
次に何が来る？
ウォーカーにとって、元代表選手としての立場は、スコット・パーカー監督率いるバーンリーでの役割に完全に専念することを可能にした。まさに14年前のイングランド代表デビュー時に彼が代役を務めた人物である。しかし35歳の彼は、クラレッツ（バーンリー）のプレミアリーグ残留に向け苦戦を強いられている。パーカー監督率いるチームは現在19位で、安全圏まで9ポイント差がついている。
