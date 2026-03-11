誇り高きハリー・ケイン、イングランド代表チームメイトのカイル・ウォーカーの引退に感動的なメッセージを送る

ウォーカーのスピードと回復力は30代半ばになってもなお驚異的だが、トーマス・トゥヘル監督が最近のイングランド代表招集から彼を外したことは、ドイツ人指揮官が将来を見据えていることを示していた。2026年ワールドカップを控え、トゥヘル監督はチェルシーのリース・ジェームズのような若手選手に信頼を置く方針のようだ。 プロフェッショナルとしての姿勢を貫くウォーカーは、この現実を認めつつ、2011年のスペイン戦デビューから2025年6月のシティ・グラウンドでのセネガル戦決勝出場までを「今や幕を閉じた」と述べた。栄誉ある100キャップまであと4試合に迫りながら、ウォーカーが残したのは一貫性と、ファビオ・カペッロからガレス・サウスゲートに至る歴代監督全員からの敬意に彩られた功績である。