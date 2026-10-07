「誇りを持って去る」　バルセロナとチェルシーのレジェンド、ペドロが39歳で現役引退へ

フットボール界で最も謙虚かつ成功を収めた常勝者の一人が、正式に現役生活に終止符を打った。クラブと代表の両方であらゆるタイトルを勝ち取り、スペイン代表として2010年ワールドカップとEURO2012の両方を制したペドロが、水曜日に39歳での現役引退を発表した。

この発表は、今夏の序盤にラツィオとの契約が満了した後、短い熟考の期間を経て行われたものだ。SNSで数百万人のフォロワーに向けて共有した心のこもった投稿の中で、テネリフェ出身の献身的な若者として頭角を現して以来、自身が歩んできた人生への深い感謝をペドロは表現した。ペドロは「その時が来たと感じている。次の一歩を踏み出し、人生の新たな章を始める時だ。夢を生きることができたこと、そしてそれを実現するためにそばにいてくれたすべての人々を誇りに思いながら、この場を去る。フットボールよ、これほど幸せにしてくれてありがとう」とつづった。

自身の慎ましい出発点と、その末に手にした成功の大きさを振り返りながら、ペドロの動画メッセージは、彼が初めてバルセロナのピッチに立った瞬間にも触れた。ベテランFWはデビュー時の緊張と高揚を振り返り、カタルーニャでのあの初期の日々からどれほど遠くまで来たかを語った。「今でもあの音を覚えている。スタンドを埋めた何千人もの人々、そしてまさにここでタッチライン際で待っていた、20歳のテネリフェ出身の少年を。あの日、私はフットボールのピッチに足を踏み入れ、もう一つの人生への扉を開いた。その瞬間には、この先に何が起こるのか想像することなど不可能だった」と述べた。







