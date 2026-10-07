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「誇りを持って去る」 バルセロナとチェルシーのレジェンド、ペドロが39歳で現役引退へ
伝説的な旅が幕を閉じる
フットボール界で最も謙虚かつ成功を収めた常勝者の一人が、正式に現役生活に終止符を打った。クラブと代表の両方であらゆるタイトルを勝ち取り、スペイン代表として2010年ワールドカップとEURO2012の両方を制したペドロが、水曜日に39歳での現役引退を発表した。
この発表は、今夏の序盤にラツィオとの契約が満了した後、短い熟考の期間を経て行われたものだ。SNSで数百万人のフォロワーに向けて共有した心のこもった投稿の中で、テネリフェ出身の献身的な若者として頭角を現して以来、自身が歩んできた人生への深い感謝をペドロは表現した。ペドロは「その時が来たと感じている。次の一歩を踏み出し、人生の新たな章を始める時だ。夢を生きることができたこと、そしてそれを実現するためにそばにいてくれたすべての人々を誇りに思いながら、この場を去る。フットボールよ、これほど幸せにしてくれてありがとう」とつづった。
自身の慎ましい出発点と、その末に手にした成功の大きさを振り返りながら、ペドロの動画メッセージは、彼が初めてバルセロナのピッチに立った瞬間にも触れた。ベテランFWはデビュー時の緊張と高揚を振り返り、カタルーニャでのあの初期の日々からどれほど遠くまで来たかを語った。「今でもあの音を覚えている。スタンドを埋めた何千人もの人々、そしてまさにここでタッチライン際で待っていた、20歳のテネリフェ出身の少年を。あの日、私はフットボールのピッチに足を踏み入れ、もう一つの人生への扉を開いた。その瞬間には、この先に何が起こるのか想像することなど不可能だった」と述べた。
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ペドロのレガシーは、歴史上最高のクラブチームとも称されるバルセロナの黄金時代と切っても切り離せない。カンプ・ノウで輝かしい時代を過ごしたスペイン人FWは、ラ・リーガ5回、コパ・デル・レイ3回、チャンピオンズリーグ3回の優勝をはじめ、数多くのタイトルを獲得した。その成功はイングランドでもチェルシーで続き、プレミアリーグ、FAカップ、ヨーロッパリーグも制して、その豪華な実績にさらにタイトルを加えた。
引退のメッセージの中で、このスペイン人はカタルーニャの都で過ごした時間の大きな意味、そしてスペイン代表として最高峰の舞台に立てた誇りをすぐに強調した。数々のタイトルに彩られた自身のキャリアを驚きとともに振り返り、その功績は子どもの頃に思い描いたどんな夢をも上回るものだったと認めた。「バルサ史上最高のチームの一員でいられたことは特権だった。僕たちはすべてを勝ち取り、世界を驚かせた。僕の心はこれからもずっとバルサとともにある。そしてある日、ほとんど信じられないまま、自分はワールドチャンピオンとなり、ワールドカップ決勝で先発する選手になっていた」と説明した。
ロンドンでの成功と新たなスタート
2015年にバルセロナを離れる時が来ると、ペドロはプレミアリーグへ活躍の場を移し、チェルシーと契約した。イングランドのフットボールのフィジカル面に適応できるのか疑問視する声もあったが、スタンフォード・ブリッジですぐに主力として活躍し、そうした批判を黙らせた。スパイクを脱ぐまでに、このスペイン人は全公式戦776試合で187ゴール113アシストという見事なクラブ通算成績を残した。
このウインガーはイギリスで過ごした時間を温かく振り返り、その経験がピッチ内外の両面で自身を成熟させてくれたと語った。人生のすべてをスペインで過ごした末に新たなリーグへ移ることは、新鮮な挑戦となり、彼はそれを全面的に受け入れた。「ロンドンは、ゼロからやり直すこと、別の文化を知ること、そして人として成長することを教えてくれた」と述べ、プレミアリーグでの競技面での成功とともに得た人間的成長をどれほど大切にしていたかを強調した。
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イタリアでの章と最後の別れ
ペドロの輝かしいキャリアの最後の章はイタリアで綴られた。そこで彼は、ローマとラツィオの両クラブでプレーするというまれな偉業を成し遂げた。ジャッロロッシでの在籍は1シーズンのみだったが、2021年に物議を醸す同一都市間の移籍でラツィオに加入した。
最後のファンに向けてイタリア語に切り替えたペドロは、自身をベテランとして迎え入れてくれたこの国へ、感動的な賛辞を送った。「イタリア……イタリアは私の心に触れた。私はベテランとしてやって来たが、あなたたちは私を息子のように扱ってくれた」と語った。さらに、引退メッセージは自身の歩みをともにした人々への幅広い感謝で締めくくった。「今日、私はすべてが始まった場所へ戻り、この素晴らしい章を閉じる。今がその時だと感じている。チームメートに感謝したい。最高だったのはタイトルではなく、みんなの存在だった。私に扉を開いてくれたクラブに感謝したい。私を信じてくれた監督たちに感謝したい。すべての愛情を注いでくれたファンに感謝したい。そして、子どもたち、家族、友人たちにも感謝したい」
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