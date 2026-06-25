「誇りのあまり言葉が出ない」――ブラジル代表のワールドカップ・スコットランド戦で得点を挙げたマテウス・クーニャが、ロナウドからのメッセージにこう応えた

マンチェスター・ユナイテッドのフォワードは、昨夏ウルヴァーハンプトンから移籍して以来多くの称賛を受けた。だが、「オ・フェノメノ」からの公的な支持に匹敵するものは少ない。ブラジルがスコットランドに3-0で勝った後、ロナウドはSNSに投稿。2002年W杯ドイツ戦での自身のゴールシーンと、クニャのスコットランド戦ゴールシーンを並べ、「最後に9番がこう喜んだ時、何があったか分かるだろう」と書き込んだ。

ロナウドはSNSに2枚の写真を投稿。1枚は2002年W杯ドイツ戦で自身が得点を喜ぶ姿、もう1枚はスコットランド戦でゴールを決めたクーニャの喜びの瞬間だ。彼は「最後に『9番』がこうやって喜んだ時、何が起きたか、みんな覚えてるよね」と書き込み、投稿はすぐに広まった。