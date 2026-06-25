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「誇りのあまり言葉が出ない」――ブラジル代表のワールドカップ・スコットランド戦で得点を挙げたマテウス・クーニャが、ロナウドからのメッセージにこう応えた
伝説が新たな後継者を認める
マンチェスター・ユナイテッドのフォワードは、昨夏ウルヴァーハンプトンから移籍して以来多くの称賛を受けた。だが、「オ・フェノメノ」からの公的な支持に匹敵するものは少ない。ブラジルがスコットランドに3-0で勝った後、ロナウドはSNSに投稿。2002年W杯ドイツ戦での自身のゴールシーンと、クニャのスコットランド戦ゴールシーンを並べ、「最後に9番がこう喜んだ時、何があったか分かるだろう」と書き込んだ。
ロナウドはSNSに2枚の写真を投稿。1枚は2002年W杯ドイツ戦で自身が得点を喜ぶ姿、もう1枚はスコットランド戦でゴールを決めたクーニャの喜びの瞬間だ。彼は「最後に『9番』がこうやって喜んだ時、何が起きたか、みんな覚えてるよね」と書き込み、投稿はすぐに広まった。
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クニャが憧れの存在に示した感情的な反応
アンチェロッティ監督率いる代表で背番号9を受け取ったクーニャも、そのメッセージの重みを知っていた。27歳の彼は、FIFA最優秀選手を3度受賞したレジェンドに即座に返信し、ヒーローに言及された驚きと感謝を伝えた。「私のアイドルです！誇りで言葉が出ません。」
マンチェスター・ユナイテッドのエースは謙虚に語り、一時代を築いたストライカーへの敬意を示した。背番号についてこう続けた。「その番号はいつまでもあなたのものです。お手伝いに来てくださるなら、ちょっと見たいものがあって……」
ワールドカップでの活躍が、マンチェスター・ユナイテッドの投資を正当化した
北米遠征でのクニャは、マンチェスター・ユナイテッドの期待に応える活躍を見せた。デビューシーズンに10ゴール4アシストを記録しプレミアリーグ3位に貢献した彼は、代表戦でもその勢いを維持。モロッコ戦はベンチスタートながら、アンチェロッティ監督の下で不可欠な存在となった。
ハイチ戦で2得点、スコットランド戦でも得点を挙げ、ブラジルの決勝トーナメント進出を決めた。ゴール前での高い決定力で大会のエリートたちと肩を並べ、得点ランキングで彼を上回るのはメッシ、ムバッペ、ハーランド、ヴィニシウスのみだ。
- AFP
キャリック時代の勢いを築く
ブラジルがベスト32進出へ準備を進める中、マンチェスター・ユナイテッドのファンは期待を高めている。クーニャは大きな舞台でもプレッシャーに耐えられることを証明しており、これは最近調子を上げるマイケル・キャリック監督率いるチームにとって重要な資質だ。彼がセレソン（ブラジル代表）の最前線を牽引する姿は、今後数年マンチェスター・ユナイテッドの攻撃の要となる可能性を示している。