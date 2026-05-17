「誇りに思う」：シャビ・アロンソがチェルシーの指揮を執る

2024年にバイエル・レバークーゼンを2冠に導き、1月までレアル・マドリードを率いたアロンソが、チェルシーの監督人事の混乱に終止符を打ちそうだ。昨季チェルシーは3度も監督交代をした。クラブワールドカップで優勝したマレスカは年明けに首脳陣との不和で退任した。

後任のリアム・ローゼニオールは2032年までの長期契約を結んでいたが、わずか4か月で解任。その後、カルム・マクファーレンが2度暫定監督を務めた。

プレミアリーグでは、アロンソはリヴァプールFCでの現役時代（2004～2009年）から知られている。