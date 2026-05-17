シャビ・アロンソが来シーズンからチェルシーFCの監督に就任する。クラブは日曜日に発表し、彼は7月1日にスタンフォード・ブリッジで職務を開始し、4年契約を結ぶ。
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「誇りに思う」：シャビ・アロンソがチェルシーの指揮を執る
「チェルシーは世界屈指のクラブです。監督に就任でき誇りに思います」とアロンソは語った。「オーナーやスポーツ部門の幹部と話し合い、目標は一致しています。常に最高レベルで戦い、タイトル争えるチームを作りたい」
アロンソがスタンフォード・ブリッジの監督人事の混乱に終止符を打つ
2024年にバイエル・レバークーゼンを2冠に導き、1月までレアル・マドリードを率いたアロンソが、チェルシーの監督人事の混乱に終止符を打ちそうだ。昨季チェルシーは3度も監督交代をした。クラブワールドカップで優勝したマレスカは年明けに首脳陣との不和で退任した。
後任のリアム・ローゼニオールは2032年までの長期契約を結んでいたが、わずか4か月で解任。その後、カルム・マクファーレンが2度暫定監督を務めた。
プレミアリーグでは、アロンソはリヴァプールFCでの現役時代（2004～2009年）から知られている。