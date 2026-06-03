「誇らしい瞬間」――ワールドカップを控え、イングランド代表FWハリー・ケインがマダム・タッソーの蝋人形と記念撮影

ケインはロンドンのマダム・タッソー蝋人形館でスポーツ界のエリートに仲間入りした。本人は「不思議な気分だ」と語った。マイアミに滞在中のバイエルン・ミュンヘン所属で、イングランド代表のユニフォームやスパイクまで細かく再現するため、アーティストと協力した。

彼は「マダム・タッソーから声をかけてもらえたのは光栄だ。ロンドンは私にとって特別な街で、ほぼここで人生を過ごしてきた。だから最初の蝋人形を置くのに最適だ。すべてが完結した気分だ」と語った。