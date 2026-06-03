Madame Tussauds
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「誇らしい瞬間」――ワールドカップを控え、イングランド代表FWハリー・ケインがマダム・タッソーの蝋人形と記念撮影
イングランド代表キャプテンの鏡像
ケインはロンドンのマダム・タッソー蝋人形館でスポーツ界のエリートに仲間入りした。本人は「不思議な気分だ」と語った。マイアミに滞在中のバイエルン・ミュンヘン所属で、イングランド代表のユニフォームやスパイクまで細かく再現するため、アーティストと協力した。
彼は「マダム・タッソーから声をかけてもらえたのは光栄だ。ロンドンは私にとって特別な街で、ほぼここで人生を過ごしてきた。だから最初の蝋人形を置くのに最適だ。すべてが完結した気分だ」と語った。
- Getty Images Sport
細部へのこだわりと家族の誇り
蝋人形は、サッカーボールに足を乗せたケインの定番ポーズを再現。イングランド代表歴代最多得点記録保持者は、その細部に感嘆した。制作者は、彼が得点後にキスする薬指のテープまで再現した。 その精巧さにケインは「完成品を見た瞬間は特別だった。目がとてもリアルで、ゴール後にキスをする結婚指輪のテープまで再現されていた。まるで鏡のようだ」と語った。
除幕式には妻ケイトと4人の子どもたちも同席し、ケインは「家族全員にとって誇らしい瞬間だった」と語った。
ロンドンにルーツを持つインスピレーション
この蝋人形はロンドンで常設展示され、ケインのルーツを伝える。彼はキャリアをスタートさせたウォルサムストウのクラブ「リッジウェイ・ローバーズ」の若手選手たちを内覧会に招待した。ケインは、この展示が未来の選手たちの励みになることを期待している。
ケインは「ロンドンで若いファンが私の蝋人形の横でポーズをとる日が待ち遠しい。子どもたちがこれを見て努力を続け、自分を信じ、その道のりを楽しんでもらいたい」と語った。
スポーツ界の偉人たちの仲間入りを果たす
ケインの蝋人形は、マダム・タッソーの「カルチャー・キャピタル」ゾーンでクリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、モハメド・サラー、メアリー・アープス、ルイス・ハミルトン卿、アンソニー・ジョシュア、キリアン・エムバペらと並んで展示される。 マダム・タッソー・ロンドンのゼネラルマネージャー、スティーブ・ブラックバーン氏は、ワールドカップを控えてイングランド代表キャプテンを展示することの重要性を次のように述べました。「ハリー・ケインはピッチ内外を問わず、世界のスポーツ界において最も重要な人物の一人です。そのため、FIFAワールドカップに先立ち、6月5日（金）から彼の初となる蝋人形をロンドンに迎える必要があると確信していました。」
「当館のスタジオチームは、細部へのこだわりと完璧さを求める点でハリーと共通しており、彼と密に協力できたことを喜ばしく思います。彼の反応を見ることができ、本当に嬉しかったです。」Madame Tussauds