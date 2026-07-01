パラグアイとのPK戦で3－4で敗れた直後、この元代表選手はDFBのスター数名に、代表としての将来を真剣に考えるよう求めた。
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話題はヨシュア・キミッヒ。マッツ・フンメルスがドイツ代表からの引退を具体的に要求。
「一部の選手には、自ら『もう続けられない』と決断することを期待している」とフンメルスはMagentaTVで明言した。30代前半で代表として好結果を残すチャンスを4～6回与えられながら成し遂げられなかった選手たちとは、きっぱり向き合うべきだ。
しかし翌日、元バイエルンとBVBのDFフンメルスは誤解を避けるため発言を補足。主将ヨシュア・キミッヒは対象外だと明言した。「私が言及したのは、まさにそのチャンスを与えられてきた選手たちです。 ただし、私の発言がそう解釈されたこともあるので、ジョシュア・キミッヒは対象外であることを強調しておきたい」
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フンメルスがキミッヒについて：「疑いの余地がない」
現在31歳で大会6回出場（W杯とEURO）のキミッヒは、フンメルスが指摘した「問題の世代」に当てはまる。直近の決勝トーナメントでのドイツ代表の低迷を受け、バイエルン・ミュンヘンのMFは代表不振の象徴と見なされている。
フンメルスはキミッヒについて「人柄に疑いの余地はない。彼は毎日100％でトレーニングに励む真のプロだ。彼に直接話したことはない」と語った。
16強敗退を受け、今後どの選手が代表を引退するかは不明だ。ノイアーはパラグアイ戦後に2度目の代表引退を表明。リュディガー、ゴレツカ、グロース、サネ、バウマンも引退候補とされている。
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ディートマール・ハマンは若手選手にチャンスを与えたいと考えている
一方、ディートマール・ハマン（52歳）はフンメルスと異なる見解を示した。彼は、代表が再出発するには厳しい選別が必要で、キミッヒの引退も選択肢だと語る。「もう若手を起用するしかない。この状況をあまりにも長く見てきたのだから」
一方、キミッヒはMagentaTVの番組終了後、今後も続ける意向を示した。「私が決してしないこと、それは諦めることだ。」