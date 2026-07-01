話題はヨシュア・キミッヒ。マッツ・フンメルスがドイツ代表からの引退を具体的に要求。

「一部の選手には、自ら『もう続けられない』と決断することを期待している」とフンメルスはMagentaTVで明言した。30代前半で代表として好結果を残すチャンスを4～6回与えられながら成し遂げられなかった選手たちとは、きっぱり向き合うべきだ。

しかし翌日、元バイエルンとBVBのDFフンメルスは誤解を避けるため発言を補足。主将ヨシュア・キミッヒは対象外だと明言した。「私が言及したのは、まさにそのチャンスを与えられてきた選手たちです。 ただし、私の発言がそう解釈されたこともあるので、ジョシュア・キミッヒは対象外であることを強調しておきたい」