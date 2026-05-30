スカルシーニはTikTokとInstagramに投稿し、600万回以上再生された。彼はファンに呼びかけた。「ワールドカップに出場する選手の中で最も知られていない選手、ニュージーランドのベテランFBティム・ペインを応援しよう。

ティム・ペインはディフェンダーで、ニュージーランドを初勝利へ導くという難しい任務を負っている。彼をフォローし、投稿に「いいね」とコメントを送り、タグを付けよう。 どこでもティム・ペインの名前を広めよう。彼の伝説を語る動画を制作して、ワールドカップのアルバムにステッカーを貼った写真をアップロードしよう。」