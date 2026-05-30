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話題の企画で、ワールドカップで「最も無名」とされるティム・ペイン選手のインスタフォロワーが250万人に達した。
ディフェンダーが一夜にして有名になる
ニュージーランド代表のペインは、アルゼンチンのインフルエンサーによる計画的なプロモーションでソーシャルメディア人気を急上昇させた。ネット上で「elscarso」知られるヴァレン・スカルシーニは、大会で最も無名な選手としてウェリントン・フェニックスのディフェンダー、ペインに注目した。 この企画でペインのインスタフォロワーは5,000人未満から250万人超へ急増し、今も伸び続けている。その数は国民的アイコンや政治指導者の総フォロワー数を上回る。
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インフルエンサーがバズったキャンペーンについて解説
スカルシーニはTikTokとInstagramに投稿し、600万回以上再生された。彼はファンに呼びかけた。「ワールドカップに出場する選手の中で最も知られていない選手、ニュージーランドのベテランFBティム・ペインを応援しよう。
ティム・ペインはディフェンダーで、ニュージーランドを初勝利へ導くという難しい任務を負っている。彼をフォローし、投稿に「いいね」とコメントを送り、タグを付けよう。 どこでもティム・ペインの名前を広めよう。彼の伝説を語る動画を制作して、ワールドカップのアルバムにステッカーを貼った写真をアップロードしよう。」
ペイン氏は深い感謝を述べた。
予期せぬ反響でプロサッカー選手とクリエイターが交流した。ニュージーランド代表合宿地のフロリダから、ペインはまずDMで連絡し、その後、世界に向けた動画メッセージを投稿した。「SNSが盛り上がってる理由が分からず探したら、君の投稿を見つけた。応援ありがとう！グラシアス、エルマノ。
スペイン語が下手でごめんね、まだDuolingoで勉強中。まずはヴァレンに感謝したい。ここ48時間はかなりクレイジーだった。ワールドカップで母国を代表できることを誇りに思い、世界中の応援に感謝している。ムチャス・グラシアス。」
- AFP
歴史的な集団検査が控えている
ニュージーランド代表は過酷なグループステージを控え、合宿の最終調整を行っている。ペインは再び試合に集中し、6月16日にソフィ・スタジアムでイラン、その後エジプトとベルギーと対戦する。予選で活躍した32歳のサイドバックは、オール・ホワイトズがワールドカップで初勝利を目指す困難な挑戦に挑む。