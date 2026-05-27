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「話し合うべきことはたくさんある」――ビニシウス・ジュニオールは2027年以降のレアル・マドリードとの契約延長について「急ぐつもりはない」と語った。
契約状況は順調に推移している
ブラジルのストリーマーCazeTVとのインタビューで、ヴィニシウスは契約について「2027年まで時間がある。焦らない」と語り、マドリードのファンに安心感を示した。
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フロレンティーノ・ペレスとの相互信頼
ヴィニシウスは、クラブ経営陣との強い信頼関係を強調し、今はマドリードでの日々を楽しむことが最優先だと語った。彼とフロレンティーノ・ペレス会長の関係は常に良好で、 recente のメディア対応でもその絆を強調した。「マドリードも僕も落ち着いている。会長は僕を信頼し、僕も会長を信頼している」と攻撃的選手は語った。
キャプテンとしての誇り
ヴィニシウスは、マドリードのロッカールームでリーダーとしての地位を確立し、大きな誇りを感じている。数名のベテランがチームを去ったことで、彼はピッチ内外でより大きな責任を担うようになった。
チーム内での立場はさらに確固たるものになった。18歳でフラメンゴから加入して以来の道のりで、キャプテンマークを巻くことは大きな節目のひとつだ。「まだ若いが、チームのキャプテンになれたことは大きな誇りだ」と彼は語った。
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ベルナベウでの生涯
このブラジル人選手は、自身の将来に関する噂を否定し、クラブへの忠誠を誓った。世界クラスの選手には欧州の名門や新興市場への移籍噂が付き物だが、ヴィニシウスはすでに主要タイトルを制したマドリードに心があるとした。「レアル・マドリード以外でプレーする自分を想像したことはない。一生ここでプレーしたい」と語った。