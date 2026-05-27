ヴィニシウスは、マドリードのロッカールームでリーダーとしての地位を確立し、大きな誇りを感じている。数名のベテランがチームを去ったことで、彼はピッチ内外でより大きな責任を担うようになった。

チーム内での立場はさらに確固たるものになった。18歳でフラメンゴから加入して以来の道のりで、キャプテンマークを巻くことは大きな節目のひとつだ。「まだ若いが、チームのキャプテンになれたことは大きな誇りだ」と彼は語った。