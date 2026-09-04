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「話し合いはした」 レアル・マドリーの獲得候補キース・スミットが、AZアルクマール残留のため今夏の大型移籍を拒否した理由を明かす
レアル・マドリーの中盤補強探し
レアル・マドリーは、この夏の移籍市場を通じて中盤の補強を積極的に模索していた。ジョゼ・モウリーニョ監督のチームは、元マンチェスター・シティのスターであるベルナルド・シウバに加え、高く評価される有望株セルヒオ・マルティネスを獲得したものの、スペインの名門は引き続き中盤にさらなる補強を求めていた。
スペインのワールドカップ優勝キャプテンであるロドリがクラブの最優先ターゲットとして浮上したが、最終的には宿敵バルセロナに加入。そのためレアル・マドリーは代替案の検討を迫られた。その後、スペインの名門はサンティアゴ・ベルナベウですぐに戦力となり得る候補者のショートリストを作成した。
AZアルクマールの若手スミトは、そのリストで有力候補の一人だった。夏を通して複数の欧州強豪クラブから強い関心を集めていたにもかかわらず、20歳のオランダ人は当面の将来を現所属クラブに託す決断を下し、多くを驚かせた。
指揮官の介入がすべてを変える
AZアルクマールの公式メディアに対し、スミットは当初、今夏に退団する見込みだと考えていたことを認めた。MFは、最終的にAZの指揮官リー＝ロイ・エフテルトの働きかけが自身の考えを変えたと説明した。
『AS』が伝えたところによれば、同選手は「正直に言えば、最初は自分が去ることになるという感覚があった。だが、その後で監督が本当に自分に残ってほしいと思っていることが分かった。ここでは気分良く過ごせているし、友人や家族にも囲まれている。だから残留した」と語った。
また、この若手は移籍市場終盤にエールディヴィジの同クラブが退団の可能性を完全に閉ざしたことも明かした。
スミットはさらに、「10日前に話し合いがあり、その時点でAZはもう自分を行かせたくないという考えだった。自分はそれを前向きに受け止めた。というのも、ここでの自分はまだやり終えていないと感じているからだ」と付け加えた。
移籍を巡る雑音はさておき
レアル・マドリーのような格のクラブへの移籍には、メディアの厳しい注目が伴う。自身の将来を巡る憶測がスペインとオランダの見出しを席巻する中、AZのアカデミー出身者はその現実に対応しなければならなかった。しかし、スミットは日々のゴシップから距離を置くことを選んだ。
「最初はたくさん読んでいたけど、その後はあまり読まなくなった」と本人は話した。「だって、本当ではないこともあるからね。うまく対処できているよ。要するに、僕はここにいるし、ここにいられてうれしい」
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オランダで開発を継続
移籍市場が完全に閉幕した今、スミットはAFASスタディオンで自身の成長に集中できる。慣れ親しんだ環境に残ることで、若手選手の成長に不可欠なトップチームでの継続的な出場機会が、エフテルトの指導の下で保証される。
このMFは、新シーズンの見事なスタートですでにその信頼に応えている。前季にAZのKNVBカップ制覇に貢献したばかりのスミットは、シーズン開幕戦でチームがPSVアイントホーフェンを4-0で粉砕し、ヨハン・クライフ・スハールを獲得した試合でも主役の一人となった。
この猛烈な好調をオランダ1部で維持できれば、レアル・マドリーのような欧州屈指のクラブは間違いなく再び獲得に動くはずだ。現時点でこのティーンエイジャーに課されているのは、AZの国内戦線での躍進をけん引し、将来的に大きなステップアップを果たす準備ができていることを証明することである。
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