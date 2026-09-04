レアル・マドリーは、この夏の移籍市場を通じて中盤の補強を積極的に模索していた。ジョゼ・モウリーニョ監督のチームは、元マンチェスター・シティのスターであるベルナルド・シウバに加え、高く評価される有望株セルヒオ・マルティネスを獲得したものの、スペインの名門は引き続き中盤にさらなる補強を求めていた。

スペインのワールドカップ優勝キャプテンであるロドリがクラブの最優先ターゲットとして浮上したが、最終的には宿敵バルセロナに加入。そのためレアル・マドリーは代替案の検討を迫られた。その後、スペインの名門はサンティアゴ・ベルナベウですぐに戦力となり得る候補者のショートリストを作成した。

AZアルクマールの若手スミトは、そのリストで有力候補の一人だった。夏を通して複数の欧州強豪クラブから強い関心を集めていたにもかかわらず、20歳のオランダ人は当面の将来を現所属クラブに託す決断を下し、多くを驚かせた。



