試合時間はわずか65分！アレクサンダー・ズベレフがヤンニク・シンナーに続き、猛スピードでマイアミ大会の準決勝へ

「ただ、調子が良かったんだ」と、チェルンドロに対して4連勝を飾ったズベレフは語った。「一年中、もっとアグレッシブにプレーしようと話してきた。今日はそれが完璧に機能したと感じている」

この勝利により、東京五輪金メダリストは、同一シーズンでインディアンウェルズとマイアミの両大会で初めて準決勝進出を果たした。アメリカのフランシス・ティアフォ（世界ランク19位）を6-2、6-2で下したシンナーとの対戦について、ズベレフは「これからが『最も厳しい試練』だ」と語り、「楽しみにしている。 調子はかなりいい。このまま維持できればいいんだけど。」