ハンブルク出身のツベレフは、わずか65分の試合時間でアルゼンチンのフランシスコ・セルンドロ（世界ランク18位）を6-1、6-2で下し、準決勝でヤンニク・シンナーと対戦することになった。ツベレフは、世界ランク2位のこのイタリア人選手に対し、直近のインディアンウェルズ準決勝で2-6、4-6と完敗していた。
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試合時間はわずか65分！アレクサンダー・ズベレフがヤンニク・シンナーに続き、猛スピードでマイアミ大会の準決勝へ
「ただ、調子が良かったんだ」と、チェルンドロに対して4連勝を飾ったズベレフは語った。「一年中、もっとアグレッシブにプレーしようと話してきた。今日はそれが完璧に機能したと感じている」
この勝利により、東京五輪金メダリストは、同一シーズンでインディアンウェルズとマイアミの両大会で初めて準決勝進出を果たした。アメリカのフランシス・ティアフォ（世界ランク19位）を6-2、6-2で下したシンナーとの対戦について、ズベレフは「これからが『最も厳しい試練』だ」と語り、「楽しみにしている。 調子はかなりいい。このまま維持できればいいんだけど。」
ズベレフはシンナー戦での勝利を期待している
「シンナーとはここ数年、ここ数ヶ月でも接戦を繰り広げてきた」とズベレフは語った。「そのすべてが彼に有利に終わったので、今回は違う結果になることを願っている。インディアンウェルズでは、僕はひどいプレーをしてしまった。」
マイアミ大会で、ツベレフはドイツ人選手の中で唯一勝ち残っている。女子のエヴァ・リス、エラ・サイデル、タチアナ・マリア、男子のヤン＝レナード・ストルフ、ヤニック・ハンフマン、ダニエル・アルトマイヤーは、すでに1回戦で敗退していた。ローラ・ジーゲムントは2回戦で敗退した。