ライスは、アーセナルでプレーしたクリスマス休暇の時期からハムストリングの神経痛に悩んでいたと明かした。試合終盤の負担も考慮し、交代は予防的措置だったと説明した。

彼はITVスポーツにこう語った。「ハムストリングに軽い神経痛があり、クリスマス以降、アーセナルでプレーしていた頃からずっと対処してきた。知っていた人は少ないだろうが、これは舞台裏の話だ。

最後の20分は最も負荷がかかるが、そこで初めて体が本気で追い込まれるのを感じる。ここ数日は調子が良かったので、今回の交代は賢明だった」