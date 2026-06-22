Getty Images Sport
翻訳者：
「試合数がとんでもない！」――アーセナルとイングランド代表のスター、デクラン・ライスは2026年ワールドカップを控え神経痛に苦しみ、「狂気じみた」サッカーのスケジュールを痛烈に批判した。
ライスは怪我の懸念を乗り越え、イングランドの勝利に貢献した。
グループLのクロアチア戦（4-2で勝利）で、ライス選手は体調不良ながら出場。27歳の彼は72分にケイン選手へアシストを記録して交代した。その際、足を引きずりコンディションが懸念されたが、本人は12月から慎重に管理してきたとファンに報告した。
- Getty Images Sport
ライス、隠していたハムストリングの故障を告白
ライスは、アーセナルでプレーしたクリスマス休暇の時期からハムストリングの神経痛に悩んでいたと明かした。試合終盤の負担も考慮し、交代は予防的措置だったと説明した。
彼はITVスポーツにこう語った。「ハムストリングに軽い神経痛があり、クリスマス以降、アーセナルでプレーしていた頃からずっと対処してきた。知っていた人は少ないだろうが、これは舞台裏の話だ。
最後の20分は最も負荷がかかるが、そこで初めて体が本気で追い込まれるのを感じる。ここ数日は調子が良かったので、今回の交代は賢明だった」
試合の過密日程がこたえる
このミッドフィルダーは、アーセナルで55試合に出場し、プレミアリーグ優勝とチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した直後、過密日程への不満を漏らした。
「試合数が異常でスケジュールも狂っていた。でも、どうすることもできない。座って文句を言っている場合じゃない」と彼は語った。「プレミアリーグ優勝のような瞬間を味わうためなら、ただやり抜くしかないんだ。
その喜びをまた味わうため、そしてワールドカップも控えているから、できるだけ多くの試合に出るだろう。常にプレーできるよう体を張るだけだ。試合は多いが、終われば休息が待っている」
- Getty Images Sport
イングランドの決勝トーナメント進出への道
イングランドは火曜日にボストンでガーナと対戦し、勝てばベスト32進出を決める。トゥヘル監督はメンバーを輪番で入れ替え、ノックアウトステージ前にライスらを休ませる方針だ。