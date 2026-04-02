「試合後、涙が出た」：ワールドカップでの悔しい敗退を受け、ジャンルイジ・ドンナルンマが感情的な投稿で思いを語った

ドンナルンマは失望にもかかわらず闘志を燃やし、ファンに向けて希望に満ちたメッセージを送った。「今は言葉ではほとんど伝えられない、それは事実だ。しかし、私が強く感じていることが一つある。それを皆さんと共有したい。この大きな失望を乗り越え、新たな章を切り開く勇気を見つけなければならない。そのためには、多くの力と情熱、そして信念が必要だ。 常にそれを信じてください。それが前進の原動力なのです。」

人生は、「一切の遠慮なく全力を尽くす者」に報いてくれる。そして、まさにここから、私たちは再出発しなければならない。共に。もう一度。イタリアを本来あるべき場所へと連れ戻すために」と、27歳の彼は続けた。

2021年にイタリア代表として欧州選手権を制したドンナルンマは、依然としてワールドカップ初出場を待ち続けている。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では、PK戦の最中に相手ゴールキーパーであるFCザンクトパウリのニコラ・ヴァシリのカンニングペーパーを破り捨て、一時の小競り合いを引き起こすという騒動も巻き起こした。 その後、ボスニアのスポーツポータルサイト「SportsSport」はドンナルンマを厳しく批判した。「この男はサッカー界の恥だ。PK戦でのドンナルンマの前代未聞かつ不公正な行為！」



