ワールドカップ予選のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で敗れた後、イタリア代表のゴールキーパー、ジャンルイジ・ドンナルンマは、インスタグラムに感情的な投稿を掲載し、スクアドラ・アズーラのサポーターに向けてメッセージを送った。
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「試合後、涙が出た」：ワールドカップでの悔しい敗退を受け、ジャンルイジ・ドンナルンマが感情的な投稿で思いを語った
"試合後、私は泣きました。イタリアを本来あるべき場所へ導けなかったことに、あまりにも失望して泣きました。私が誇りを持ってキャプテンを務めるアズーリのチーム全員と同じように、計り知れない悲しみに打ちひしがれて泣きました。そして、代表チームのファンの皆さんも、私と同じ気持ちだと分かっています」と、マンチェスター・シティのスター選手は綴った。
火曜日、イタリア代表が3大会連続でワールドカップ本大会への出場を逃すことが確定した。プレーオフ決勝で、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるチームは、PK戦でボスニア・ヘルツェゴビナに1対4で敗れた。これにより、イタリアの最後のワールドカップ出場は、2014年のブラジル大会からほぼ12年ぶりのこととなった。
「サッカー界の恥」：ジャンルイジ・ドンナルンマがボスニア戦で物議を醸した
ドンナルンマは失望にもかかわらず闘志を燃やし、ファンに向けて希望に満ちたメッセージを送った。「今は言葉ではほとんど伝えられない、それは事実だ。しかし、私が強く感じていることが一つある。それを皆さんと共有したい。この大きな失望を乗り越え、新たな章を切り開く勇気を見つけなければならない。そのためには、多くの力と情熱、そして信念が必要だ。 常にそれを信じてください。それが前進の原動力なのです。」
人生は、「一切の遠慮なく全力を尽くす者」に報いてくれる。そして、まさにここから、私たちは再出発しなければならない。共に。もう一度。イタリアを本来あるべき場所へと連れ戻すために」と、27歳の彼は続けた。
2021年にイタリア代表として欧州選手権を制したドンナルンマは、依然としてワールドカップ初出場を待ち続けている。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では、PK戦の最中に相手ゴールキーパーであるFCザンクトパウリのニコラ・ヴァシリのカンニングペーパーを破り捨て、一時の小競り合いを引き起こすという騒動も巻き起こした。 その後、ボスニアのスポーツポータルサイト「SportsSport」はドンナルンマを厳しく批判した。「この男はサッカー界の恥だ。PK戦でのドンナルンマの前代未聞かつ不公正な行為！」
ジャンルイジ・ドンナルンマ：2025/26シーズンの成績
ゲーム
36
失点
36
無失点試合
14
出場時間
3,240