試合延期！フロリダの暴風雨でピッチが冠水し、イングランドのワールドカップ最終調整試合が延期に

イングランド代表は水曜日の夕方、インター＆コ・スタジアムでコスタリカと対戦予定だった。しかし、キックオフは大幅に遅れた。スタジアムには水が溜まり、激しい豪雨がトーマス・トゥヘル監督の大会前最終調整を妨げた。

開催の可否は公式ルートでファンに速やかに伝えられた。イングランド代表の公式ソーシャルメディアは「オーランドの天候により、本日のコスタリカ戦は延期となりました。新たな情報が入り次第更新します」と発表した。

BBCスポーツ記者のイアン・デニス氏は、試合開始が現地時間17時（英国時間22時）に遅れる可能性があると伝えた。