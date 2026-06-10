Getty
翻訳者：
試合延期！フロリダの暴風雨でピッチが冠水し、イングランドのワールドカップ最終調整試合が延期に
オーランドを襲った嵐による大混乱
イングランド代表は水曜日の夕方、インター＆コ・スタジアムでコスタリカと対戦予定だった。しかし、キックオフは大幅に遅れた。スタジアムには水が溜まり、激しい豪雨がトーマス・トゥヘル監督の大会前最終調整を妨げた。
開催の可否は公式ルートでファンに速やかに伝えられた。イングランド代表の公式ソーシャルメディアは「オーランドの天候により、本日のコスタリカ戦は延期となりました。新たな情報が入り次第更新します」と発表した。
BBCスポーツ記者のイアン・デニス氏は、試合開始が現地時間17時（英国時間22時）に遅れる可能性があると伝えた。
- Getty Images
ファンには避難するよう呼びかけられた
スタジアムのすぐ近くで落雷が報告されたため、主催者は安全確保を最優先した。アリーナ内の大型スクリーンには緊急警報が表示され、早くから来場していたサポーターに雷雨が過ぎるまで「避難場所へ移動」し、屋外エリアから離れるよう呼びかけられた。
この悪天候により地域全域に警報が発令され、試合開始の時期は不明だ。地元当局者は試合の開催に楽観的だが、スタッフによる排水作業が続いており、今夜のスケジュールは流動的である。
米国における気象災害の歴史
米国の不安定な天候で主要なサッカー大会が混乱するのは初めてではない。昨年のクラブワールドカップでも複数の試合が遅延し、夏に開催する地域選びに疑問の声が上がった。チェルシー対ベンフィカ戦も含まれ、試合終了までに4時間38分を要した。
当時チェルシーの監督だったエンツォ・マレスカは「7、8試合も中断するようでは、この大会を開催する場所として適切ではない」と不満を漏らした。この経験を受け、FIFAは雷雨の脅威に対処するため、米湾岸・南東部での試合はケースバイケースで対応している。
- Getty Images
暑さと湿度は依然として懸念材料だ
雨や雷に加え、高湿度と30度超の気温もイングランド代表を悩ませている。そのため、各ハーフに強制的な水分補給タイムが設けられた。これはワールドカップでの選手を守る措置だ。
それでも主将のハリー・ケインは北米の気候への懸念を和らげた。ニュージーランド戦勝利後、彼は「水分補給の休憩は役立つ。暑さは話題だが、言われるほど大きな要因ではない。個人としても、この気候で調整してきた数選手も、今日は問題なかった」と語った。 我々は皆アスリートであり、プロだ。以前にも暑い気候での試合を経験している。」