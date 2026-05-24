試合前に両チームサポーターが乱闘し、ガゼッタ・デロ・スポルト紙によるとユヴェントス supporters8人が逮捕された。数人が負傷し、重傷者もいる。
AFP
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試合中止やピッチ乱入の危機！チャンピオンズリーグ決勝を控えたユヴェントス・トリノで混乱が発生
日曜20時45分開始予定だったダービーは、サポーター同士の衝突で安全が脅かされたため延期された。ウォーミングアップ中、ユヴェントスファンは試合放棄を要求。
選手たちは一度ロッカールームへ。ユヴェントス主将ロカテッリがファンを説得したが、彼らは「試合が始まればピッチに乱入する」と警告した。
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ユヴェントスはダービー勝利でチャンピオンズリーグ出場権を目指す。
21時30分頃、トリノのスタジアムで選手たちがピッチに戻り、再ウォーミングアップを開始した。21時50分、ユヴェントスにとって重要な試合がキックオフ。その前にアウェイ席は退席させられていた。
チャンピオンズリーグ出場権（3位と4位）を争うシーズン終盤、ユヴェントスはACミラン、ASローマ、コモに勝ち、6位から少なくとも2つ順位を上げる必要があった。
第38節前のセリエA順位表
順位
クラブ
勝ち点
得点
1
インテル・ミラノ
86
86:32
2
SSCナポリ
73
57:36
3
ACミラン
70
52:33
4
ASローマ
70
57:31
5
コモ
68
61:28
6
ユヴェントス・トリノ
68
59:32