日曜20時45分開始予定だったダービーは、サポーター同士の衝突で安全が脅かされたため延期された。ウォーミングアップ中、ユヴェントスファンは試合放棄を要求。

選手たちは一度ロッカールームへ。ユヴェントス主将ロカテッリがファンを説得したが、彼らは「試合が始まればピッチに乱入する」と警告した。