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Oliver Maywurm

翻訳者：

試合中止やピッチ乱入の危機！チャンピオンズリーグ決勝を控えたユヴェントス・トリノで混乱が発生

セリエ A
トリノ 対 ユヴェントス
トリノ
ユヴェントス

セリエA最終節のユヴェントス対トリノのダービーで混乱が発生した。

試合前に両チームサポーターが乱闘し、ガゼッタ・デロ・スポルト紙によるとユヴェントス supporters8人が逮捕された。数人が負傷し、重傷者もいる。

  • 日曜20時45分開始予定だったダービーは、サポーター同士の衝突で安全が脅かされたため延期された。ウォーミングアップ中、ユヴェントスファンは試合放棄を要求。

    選手たちは一度ロッカールームへ。ユヴェントス主将ロカテッリがファンを説得したが、彼らは「試合が始まればピッチに乱入する」と警告した。

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    ユヴェントスはダービー勝利でチャンピオンズリーグ出場権を目指す。

    21時30分頃、トリノのスタジアムで選手たちがピッチに戻り、再ウォーミングアップを開始した。21時50分、ユヴェントスにとって重要な試合がキックオフ。その前にアウェイ席は退席させられていた。

    チャンピオンズリーグ出場権（3位と4位）を争うシーズン終盤、ユヴェントスはACミラン、ASローマ、コモに勝ち、6位から少なくとも2つ順位を上げる必要があった。

  • 第38節前のセリエA順位表

    順位

    クラブ

    勝ち点

    得点

    1

    インテル・ミラノ

    86

    86:32

    2

    SSCナポリ

    73

    57:36

    3

    ACミラン

    70

    52:33

    4

    ASローマ

    70

    57:31

    5

    コモ

    68

    61:28

    6

    ユヴェントス・トリノ

    68

    59:32