試合中に2度目の倒れ込みをしたクリスティアン・エリクセンは引退すべきか？ デンマーク代表の親善試合での「恐ろしい瞬間」を受け、元トッテナムチームメイトが助言。

倒れた場面は衝撃的だったが、エリクセンの容体には明るい兆しがある。デンマークサッカー協会（DBU）は、彼がオーデンセ大学病院に搬送された際、意識があり状態は良好と発表した。医療関係者は、2021年に装着した植込み型除細動器（ICD）が適切に作動したと説明した。

デンマーク代表チームドクターのモーテン・ボーセン氏は「今朝クリスチャンと話をしたが、彼は元気で家族と共に過ごしている。まもなく退院し、自宅に戻れるだろう」と語った。 選手やスタッフには継続的なケアを提供し、定期的に連絡を取っています」と語った。ボーセン氏はまた、エリクセンが一時的に意識を失ったものの、ペースメーカーが適切に作動したため、介助を受けながら自力でピッチを後にできたと説明した。



