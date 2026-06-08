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試合中に2度目の倒れ込みをしたクリスティアン・エリクセンは引退すべきか？ デンマーク代表の親善試合での「恐ろしい瞬間」を受け、元トッテナムチームメイトが助言。
元チームメイトが引退を勧める
タウンゼンドは、元チームメイトのエリクセンに健康と家族を優先し、現役を引退するよう勧めた。デンマーク対ウクライナ戦でエリクセンがピッチに倒れ込み、試合は65分目に中止となった。
talkSPORTのインタビューでタウンゼンドは、ヴォルフスブルクのスターへの懸念を語った。「外から見る限り、彼にはそうアドバイスするだろう。もっと大切なことは山ほどあり、家族もいる」と述べた。 ましてや、今の地位のために努力し、死にかけた後もマンチェスター・ユナイテッドでプレーするために復帰した選手ならなおさらだ。彼の頭の中で何が起きているのかは分からない。だが今は、サッカーよりも考えるべき重要なことがある。」
- AFP
治療状況とペースメーカーの反応
倒れた場面は衝撃的だったが、エリクセンの容体には明るい兆しがある。デンマークサッカー協会（DBU）は、彼がオーデンセ大学病院に搬送された際、意識があり状態は良好と発表した。医療関係者は、2021年に装着した植込み型除細動器（ICD）が適切に作動したと説明した。
デンマーク代表チームドクターのモーテン・ボーセン氏は「今朝クリスチャンと話をしたが、彼は元気で家族と共に過ごしている。まもなく退院し、自宅に戻れるだろう」と語った。 選手やスタッフには継続的なケアを提供し、定期的に連絡を取っています」と語った。ボーセン氏はまた、エリクセンが一時的に意識を失ったものの、ペースメーカーが適切に作動したため、介助を受けながら自力でピッチを後にできたと説明した。
ユーロ2020の鏡
この出来事は、ユーロ2020フィンランド戦で心停止を起こしたエリクセンの事例と比べられる。あの後、彼はブレントフォード、マンチェスター・ユナイテッドを経てブンデスリーガのヴォルフスブルクでプレーを続けている。それでも、現役続行のリスクを懸念する声は再燃した。
タウンゼンドは、ICD（植込み型除細動器）が他人にはない安全網を提供していると認めつつ、倒れる様子は見る者に依然としてトラウマになると語った。「恐ろしい瞬間だが、彼は実際には……悪いことを言いたくはないが、万全の安全策を講じていると思う。万が一の事態に備えて、もしもの時には電気ショックを与えることができる除細動器を装着しているからだ。そして、昨日まさにその事態が起きた」と彼は付け加えた。
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サッカー界からの支援
この出来事を受け、世界中から支援のメッセージが殺到している。エリクセンが3シーズンを過ごしたマンチェスター・ユナイテッドは選手と家族に「力と愛」を贈ると声明を発表。トッテナムも連絡を取り、胸の不快感の原因を特定するため検査を受ける彼に「完全かつ早期の回復」を願った。
今後72時間の精密検査の結果が注目される。結果がはっきり次第、エリクセンは声明を発表し、現役続行かを判断する見込みだ。