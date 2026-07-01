ワールドカップ16強戦のセネガル戦。0－2とビハインドの70分、クーリングブレイク中にレアンドロ・トロサールとユーリ・ティエレマンスが突然殴り合った。
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試合中に殴り合い！ベルギーの2人が口論の末、W杯の黄金の瞬間を生んだ。
途中出場したルカクは、もみ合いになった両者を割って入った。原因は当初不明だった。
86分にはルカクが1－2と1点差に詰め寄った直後、トラブルを起こしたトロサールとティエレマンスが終了間際に同点弾を決めた。 トロサールがペナルティエリアへクロス、ティエレマンスがヘディングで合わせ2－2とした（90分）。その時点でプレミアリーグの2人――トロサールはアーセナル、ティエレマンスはアストン・ヴィラ――の間にわだかまりはなかった。延長開始前、2人は再びハイタッチを交わした。
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アフリカ勢はベルギーを圧倒し、ハビブ・ディアラ（25分）とイスマイラ・サール（51分）のゴールでリードした。しかし「レッドデビルズ」はトロサールとティエレマンスの得点で同点にし、延長戦へ持ち込んだ。
一方、ORFで解説を務めた元ブンデスリーガ監督のペーター・シュテーガー（1.FCケルン、ボルシア・ドルトムント）は、トロサールとティエレマンスの口論がベルギーの逆転劇を後押ししたと指摘。「時にこうした『浄化』は必要だ」と語った。
その読みは当たった。延長ではティエレマンスが再び大舞台で輝き、チームを勝利に導いた。 117分には途中出場のカマラがクロスを上げた際にティエレマンスを倒し、VAR確認の末にPKが宣告された。ルケバキオのシュートはクロスバーを叩いたが、ティエレマンスがPKを沈めて3－2とした。
ベスト16では、開催国アメリカとボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者と対戦する。
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