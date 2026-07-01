アフリカ勢はベルギーを圧倒し、ハビブ・ディアラ（25分）とイスマイラ・サール（51分）のゴールでリードした。しかし「レッドデビルズ」はトロサールとティエレマンスの得点で同点にし、延長戦へ持ち込んだ。

一方、ORFで解説を務めた元ブンデスリーガ監督のペーター・シュテーガー（1.FCケルン、ボルシア・ドルトムント）は、トロサールとティエレマンスの口論がベルギーの逆転劇を後押ししたと指摘。「時にこうした『浄化』は必要だ」と語った。

その読みは当たった。延長ではティエレマンスが再び大舞台で輝き、チームを勝利に導いた。 117分には途中出場のカマラがクロスを上げた際にティエレマンスを倒し、VAR確認の末にPKが宣告された。ルケバキオのシュートはクロスバーを叩いたが、ティエレマンスがPKを沈めて3－2とした。

ベスト16では、開催国アメリカとボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者と対戦する。