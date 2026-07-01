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TrossardGetty Images
Jonas Rütten

翻訳者：

試合中に殴り合いになったベルギー選手2人。その口論が、W杯の黄金の瞬間を生んだ。

ワールドカップ
ベルギー 対 セネガル
ベルギー
セネガル
ユーリ・ティーレマンス
レアンドロ・トロサール
ロメル・ルカク

ベルギーの「黄金世代」は、最後の主要大会でも惨敗しそうだった。しかし、直前に騒動を起こした2人組が立ち上がった。

ワールドカップ16強戦のセネガル戦で、0－2とリードされた70分のクーリング・ブレイク中、トロサールとティエレマンスが突然殴り合った。 

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    途中出場したルカクは、もみ合いになった両者を割って入った。原因はすぐには不明だった。

    86分にはルカクが1－2と1点差に詰め寄った直後、トラブルを起こしていたトロサールとティエレマンスが終了間際に同点弾を奪った。 トロサールがペナルティエリアへクロス、ティエレマンスがヘディングで合わせ2－2とした（90分）。その時点で2人の間にわだかまりはなし。延長開始前にもハイタッチを交わした。

    それまでアフリカ勢はベルギーを圧倒し、ディアラ（25分）とサール（51分）のゴールでリードしていた。しかし「レッドデビルズ」は間一髪で覚醒し、トロサールとティエレマンスが試合を延長へ導いた。

    一方、ORFで解説を務めた元ブンデスリーガ監督のペーター・シュテーガー（1.FCケルン、ボルシア・ドルトムント）は、トロサールとティエレマンスの口論がベルギーの逆転劇を後押ししたと指摘。「時にこうした『浄化』は必要だ」と語った。

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