途中出場したルカクは、もみ合いになった両者を割って入った。原因はすぐには不明だった。

86分にはルカクが1－2と1点差に詰め寄った直後、トラブルを起こしていたトロサールとティエレマンスが終了間際に同点弾を奪った。 トロサールがペナルティエリアへクロス、ティエレマンスがヘディングで合わせ2－2とした（90分）。その時点で2人の間にわだかまりはなし。延長開始前にもハイタッチを交わした。

それまでアフリカ勢はベルギーを圧倒し、ディアラ（25分）とサール（51分）のゴールでリードしていた。しかし「レッドデビルズ」は間一髪で覚醒し、トロサールとティエレマンスが試合を延長へ導いた。

一方、ORFで解説を務めた元ブンデスリーガ監督のペーター・シュテーガー（1.FCケルン、ボルシア・ドルトムント）は、トロサールとティエレマンスの口論がベルギーの逆転劇を後押ししたと指摘。「時にこうした『浄化』は必要だ」と語った。