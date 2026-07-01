アフリカ勢はベルギーを圧倒し、ハビブ・ディアラ（25分）とイスマイラ・サール（51分）のゴールでリードした。しかし「レッド・デビルズ」はトロサールとティエレマンスの得点で辛うじて延長戦へ持ち込んだ。

一方、ORFで解説を務めた元ブンデスリーガ監督のペーター・シュテーガー（1.FCケルン、ボルシア・ドルトムント）は、トロサールとティエレマンスの口論がベルギーの逆転劇を呼んだと指摘。「時にこうした『浄化』は必要だ」と語った。

その読みは当たった。延長ではティエレマンスが再び大舞台で輝き、チームを勝利に導いた。 117分には途中出場のカマラがクロスを上げた際にティエレマンスを倒し、VAR確認の末にPKが宣告された。ルケバキオのシュートはクロスバーを叩いたが、ティエレマンスがPKを沈めて3－2とした。

ベルギーは来週月曜から火曜にかけて、開催国アメリカとボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者と8強進出を争う。