ユーロ2020でエリクセンが心停止を起こした際、デンマーク代表チームドクターのモーテン・ボーセン氏は、選手に装着された医療機器が正常に動作したと説明した。エリクセンは意識を失ったが、ピッチの医療スタッフが迅速に対応し、容態が安定するまで試合は中断された。

エリクセンも声明で「ピッチ上の選手や医療チーム、長年私をケアしてくれた医師に感謝する」と語った。 専門家の知識のおかげで、私のICDは正しく作動し、私を守ってくれました。今は回復に専念し、家族と過ごし、休暇を楽しみ、子どもたちとサッカーをすることに集中しています」と語った。