Getty Images
翻訳者：
試合中に倒れたデンマークの英雄クリスチャン・エリクセンは「容体は良好」と報告され、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトたちから温かいメッセージが寄せられている。
エリクセンが帰国したことを認めた
先週末、デンマーク代表戦の65分、オーデンセで元マンチェスター・ユナイテッド＆トッテナムのプレイメーカーが突然ピッチに倒れた。サッカー界は衝撃を受けたが、エリクセンはSNSで「退院し、家族と療養中」と報告した。
エリクセンはインスタグラムにメッセージを投稿し、「私は元気で、家族と自宅で過ごしています。ICD（植込み型除細動器）のショックは大きな衝撃でしたが、2021年の件とは異なります。体調は良く、回復に向かっています」と綴った。
- Getty Images Sport
医療チームはICDが保護に役立ったと評価している。
ユーロ2020でエリクセンが心停止を起こした際、デンマーク代表チームドクターのモーテン・ボーセン氏は、選手に装着された医療機器が正常に動作したと説明した。エリクセンは意識を失ったが、ピッチの医療スタッフが迅速に対応し、容態が安定するまで試合は中断された。
エリクセンも声明で「ピッチ上の選手や医療チーム、長年私をケアしてくれた医師に感謝する」と語った。 専門家の知識のおかげで、私のICDは正しく作動し、私を守ってくれました。今は回復に専念し、家族と過ごし、休暇を楽しみ、子どもたちとサッカーをすることに集中しています」と語った。
デンマークのスター選手たちが事件に動揺
デンマーク代表のブライアン・リーマー監督は、ネイチャー・エナジー・パークで起きた衝撃的な出来事を理由に試合続行は不可能だと述べた。エリクセンは担架で運ばれる際、意識がありチームメイトに手を振った。しかし、5年ぶりにチームの象徴が倒れる場面を目撃した精神的負担は大きく、チーム全体に重くのしかかった。
「エリクセンはピッチを去る際、チームメイトに手を振った」とリーマー監督は語った。「倒れる直前、彼はマリノフスキーと小競り合いをしていた。苦しそうなのはそのせいだと思ったが、違っていた。あの瞬間、私にも選手たちにも試合を続けることは不可能だった」
- Getty Images Sport
デンマークのアイコンに支援が殺到している
エリクセンの容体が安定しているという報道に、世界中のサッカー界が安堵した。デビッド・デ・ヘア、ドニー・ファン・デ・ベーク、ラウタロ・マルティネス、ダビンソン・サンチェス、シーム・デ・ヨングなど、かつて共にプレーした元チームメイトも、家族のもとで静養する彼にメッセージを送った。
月曜朝の記者会見では、デンマーク代表チームドクターのボーセン氏が「今朝もクリスティアンと話し、元気で家族と過ごしている。まもなく退院し、自宅に戻れる見込みだ」と述べ、ファンに希望を与えた。