ラフィーニャは「審判の判定はひどかった。信じられない。アトレティコが何ファウルをしたか分からないが、イエローカードは一枚も出なかった」と語った。

アトレティコへの警告の有無には議論の余地があるものの、クレメント・トゥルパン主審はホームチームの勝ち上がりを支えた。 90分にはフェラン・トーレスの3-1となるはずだったゴールもVARでオフサイドと判断され取り消された。

80分にはバルサのエリック・ガルシアが退場し、場が沸いた。 直前に投入されたアトレティコのFWアレクサンダー・ソルロスを倒し、ゴールへ向かう動きを止めた。しかし、バルセロナのもう一人DFジュール・クンデが間に合う可能性もあり、「緊急ブレーキ」と断じるのは難しかった。 ターピン主審は当初イエローカードを示すつもりだったが、VARの介入で映像を確認し、最終的にレッドカードを取り出した。