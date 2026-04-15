Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

「試合を盗まれた」：FCバルセロナのスター選手は、悔しい敗退を受け、審判に激怒。さらにアトレティコ・マドリードのファンとも口論になった。

チャンピオンズ リーグ
アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
バルセロナ
ハフィーニャ

バルセロナの攻撃的選手ラフィーニャは、チャンピオンズリーグ準々決勝でアトレティコ・マドリードに敗退した後、審判の判定に激しく不満を表明した。

「彼らは試合を盗んだ」と、太ももの怪我で第1戦と第2戦を欠場したラフィーニャは、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると火曜日の第2戦後に怒りを露わにした。


  • ラフィーニャは「審判の判定はひどかった。信じられない。アトレティコが何ファウルをしたか分からないが、イエローカードは一枚も出なかった」と語った。

    アトレティコへの警告の有無には議論の余地があるものの、クレメント・トゥルパン主審はホームチームの勝ち上がりを支えた。 90分にはフェラン・トーレスの3-1となるはずだったゴールもVARでオフサイドと判断され取り消された。

    80分にはバルサのエリック・ガルシアが退場し、場が沸いた。 直前に投入されたアトレティコのFWアレクサンダー・ソルロスを倒し、ゴールへ向かう動きを止めた。しかし、バルセロナのもう一人DFジュール・クンデが間に合う可能性もあり、「緊急ブレーキ」と断じるのは難しかった。 ターピン主審は当初イエローカードを示すつもりだったが、VARの介入で映像を確認し、最終的にレッドカードを取り出した。

    • 広告
  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    バルセロナはアトレティコ・マドリードとの第1戦でPKを認められなかった。

    ラフィーニャは怒りを抑えきれなかった。「1試合でミスを犯すのは仕方ない。だが2試合連続とは理解できない。審判はなぜバルセロナが勝つことをこれほど恐れるのか」と、両試合とも出場できなかったブラジル人は語った。

    第1戦（ホーム0-2敗戦）ではバルサに与えられるはずだったPKが認められなかった。 54分には、アトレティコGKフアン・ムッソがゴールキックを蹴った後、DFマルク・プビルにパス。プビルは手で止め、5メートルエリアのライン上に置いて再キックした。

    バルサはハンドとPKを主張したが、主審のイシュトヴァン・コヴァックスはプレーを止めなかった。おそらく、パス時にボールが5メートルエリアを離れていなかったため、審判団はゴールキックの実行とはみなさなかったのだ。

    「GKがボールを渡し、DFは手で触れた。これは明白だ。なぜVARが介入しないのか、理解できない」とバルセロナのフリック監督もDAZNのインタビューで怒りを露わにした。

  • バルサのスター、ラフィーニャがアトレティコファンと口論

    ハーフタイム直前、バルサのパウ・クバルシが危険なタックルで退場。チームは動揺を隠せず、怒りを抱えてマドリードへ。

    前半4分にラミン・ヤマル、24分にフェラン・トーレスが得点を挙げ、30分経たずに2－0とリードして第1戦の借りを返した。 しかし31分、アデモラ・ルックマンが1-2の決勝点を挙げ、アトレティコが準決勝進出を決めた。

    「2試合を総合すれば我々はアトレティコより優れていた」とフリック監督は悔やみ、「だが結果を受け入れるしかない」と語った。

    試合終了後、ラフィーニャは祝賀ムードのアトレティコファンに対し、準決勝で敗退すると身振りで挑発した。アトレティコの次戦相手はアーセナルになる見込みで、アーセナルはスポルティング・リスボンとの第1戦を1-0で制している。 水曜日のホーム第2戦で決着をつけたい。

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    フアン・ムッソがラフィーニャに反論：「3本のPKが与えられるべきだったかのような態度だ」

    一方、アトレティコのGKムッソはラフィーニャの物議を醸す発言に反論した。「この試合が彼らから奪われたとは言えない。そんな表現はおかしい」と31歳のアルゼンチン人選手は語った。

    ムッソはさらに「彼らは3PKを得てこちらが4枚のレッドカードを受けるべきだったとでもいうように振る舞っている。我々はピッチで戦い、敵地で2-0で勝った。最終ラインの選手ならレッドカードを受けるのは当然だ」と、バルサが2つの退場処分に抗議していることに皮肉を込めて語った。

  • チャンピオンズリーグ準決勝の概要


    日付

    試合

    4月28日（火）

    パリ・サンジェルマン vs FCバイエルンまたはレアル・マドリード

    4月29日（水）

    アトレティコ・マドリード対アーセナルまたはスポルティング

    5月5日（火）

    アーセナルまたはスポルティング 対 アトレティコ・マドリード

    5月6日（水）

    バイエルンまたはレアル 対 PSG


コパデルレイ
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM
レアル・ソシエダ crest
レアル・ソシエダ
RSO
ラ・リーガ
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
セルタ crest
セルタ
CEL