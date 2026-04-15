「彼らは試合を盗んだ」と、太ももの怪我で第1戦と第2戦を欠場したラフィーニャは、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると火曜日の第2戦後に怒りを露わにした。
翻訳者：
「試合を盗まれた」：FCバルセロナのスター選手は、悔しい敗退を受け、審判に激怒。さらにアトレティコ・マドリードのファンとも口論になった。
ラフィーニャは「審判の判定はひどかった。信じられない。アトレティコが何ファウルをしたか分からないが、イエローカードは一枚も出なかった」と語った。
アトレティコへの警告の有無には議論の余地があるものの、クレメント・トゥルパン主審はホームチームの勝ち上がりを支えた。 90分にはフェラン・トーレスの3-1となるはずだったゴールもVARでオフサイドと判断され取り消された。
80分にはバルサのエリック・ガルシアが退場し、場が沸いた。 直前に投入されたアトレティコのFWアレクサンダー・ソルロスを倒し、ゴールへ向かう動きを止めた。しかし、バルセロナのもう一人DFジュール・クンデが間に合う可能性もあり、「緊急ブレーキ」と断じるのは難しかった。 ターピン主審は当初イエローカードを示すつもりだったが、VARの介入で映像を確認し、最終的にレッドカードを取り出した。
- Getty Images Sport
バルセロナはアトレティコ・マドリードとの第1戦でPKを認められなかった。
ラフィーニャは怒りを抑えきれなかった。「1試合でミスを犯すのは仕方ない。だが2試合連続とは理解できない。審判はなぜバルセロナが勝つことをこれほど恐れるのか」と、両試合とも出場できなかったブラジル人は語った。
第1戦（ホーム0-2敗戦）ではバルサに与えられるはずだったPKが認められなかった。 54分には、アトレティコGKフアン・ムッソがゴールキックを蹴った後、DFマルク・プビルにパス。プビルは手で止め、5メートルエリアのライン上に置いて再キックした。
バルサはハンドとPKを主張したが、主審のイシュトヴァン・コヴァックスはプレーを止めなかった。おそらく、パス時にボールが5メートルエリアを離れていなかったため、審判団はゴールキックの実行とはみなさなかったのだ。
「GKがボールを渡し、DFは手で触れた。これは明白だ。なぜVARが介入しないのか、理解できない」とバルセロナのフリック監督もDAZNのインタビューで怒りを露わにした。
バルサのスター、ラフィーニャがアトレティコファンと口論
ハーフタイム直前、バルサのパウ・クバルシが危険なタックルで退場。チームは動揺を隠せず、怒りを抱えてマドリードへ。
前半4分にラミン・ヤマル、24分にフェラン・トーレスが得点を挙げ、30分経たずに2－0とリードして第1戦の借りを返した。 しかし31分、アデモラ・ルックマンが1-2の決勝点を挙げ、アトレティコが準決勝進出を決めた。
「2試合を総合すれば我々はアトレティコより優れていた」とフリック監督は悔やみ、「だが結果を受け入れるしかない」と語った。
試合終了後、ラフィーニャは祝賀ムードのアトレティコファンに対し、準決勝で敗退すると身振りで挑発した。アトレティコの次戦相手はアーセナルになる見込みで、アーセナルはスポルティング・リスボンとの第1戦を1-0で制している。 水曜日のホーム第2戦で決着をつけたい。
- AFP
フアン・ムッソがラフィーニャに反論：「3本のPKが与えられるべきだったかのような態度だ」
一方、アトレティコのGKムッソはラフィーニャの物議を醸す発言に反論した。「この試合が彼らから奪われたとは言えない。そんな表現はおかしい」と31歳のアルゼンチン人選手は語った。
ムッソはさらに「彼らは3PKを得てこちらが4枚のレッドカードを受けるべきだったとでもいうように振る舞っている。我々はピッチで戦い、敵地で2-0で勝った。最終ラインの選手ならレッドカードを受けるのは当然だ」と、バルサが2つの退場処分に抗議していることに皮肉を込めて語った。
チャンピオンズリーグ準決勝の概要
日付
試合
4月28日（火）
パリ・サンジェルマン vs FCバイエルンまたはレアル・マドリード
4月29日（水）
アトレティコ・マドリード対アーセナルまたはスポルティング
5月5日（火）
アーセナルまたはスポルティング 対 アトレティコ・マドリード
5月6日（水）
バイエルンまたはレアル 対 PSG