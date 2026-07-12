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「試合を台無しにした」――スイス代表は、リオネル・メッシ率いるアルゼンチンとのワールドカップ準々決勝で、「人違い」によるレッドカードに激怒。主審の判定は「大惨事」と非難されている。
ヤキン氏、「理解できない」決定を痛烈に批判
スイス代表のヤキン監督は、アルゼンチンに延長戦で敗れた試合後、審判判定を強く批判した。同点で勢いに乗っていたスイスは、VAR判定でエンボロが退場し、世界王者に1時間以上10人で立ち向かった。
試合後、苛立ちを隠せないヤキン監督は「まったく理解できない。 彼らが審判を擁護するのは分かっているが、このルールが今日の試合を台無しにした」と語った。同監督はこの判定が試合の流れをいかに変えたかを強調し、次のように付け加えた。「これは試合の全結果にとって決定的な要因だった。私の考えでは、このルールはサッカーとは何の関係もない。このようなルールを導入したこと自体が不必要だ。これはただただ極めて痛ましいことだ。」
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スイスのスター選手たちから「大惨事」と評された審判
物議は、ポルトガル人主審ジョアン・ピニェイロがエンボロへのタックルでアルゼンチンのレアンドロ・パレデスに最初に出したイエローカードから始まった。しかしVARのギジェルモ・パチェコ・ラリオスが「誤認」を指摘し、主審はエンボロのダイブと判断。パレデスのカードは取り消され、エンボロに2枚目の警告と退場が宣告された。
MFレモ・フレウラーもカンザスシティ・スタジアムの判定基準を痛烈に批判した。 前半にも同じくらいのファウルは山ほどあった。もしかすると全部にイエローを出さないといけないのか？VARがこんな場面で介入し、試合の流れを変えるなんて理解できない。審判に任せればよかったのに、と思わないか？」
エンボロ、感極まる退場に「打ちのめされた」
エンボロはピッチを去る際、涙を流していた。スイス代表の得点源である彼は、2026年大会向けIFAB新ルールの厳格な適用により退場となった。判定が下されるとベンチは怒りに沸き、チームメイトに支えられながらロッカールームへ退場した。
ヤキン監督はロッカールームの雰囲気を説明し、エースストライカーが受けた影響を語った。「彼の心情は想像に難くない。彼は打ちのめされている。今日はチームのために何もできなかった。これは我々にとっても、彼にとっても痛手だ。審判の誤審だ。イエローカードを出す理由はなかった。理解できない。無害な状況だった」
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IFABのルール変更を解説
従来、「誤認」とは審判がファウルの犯人を誤って警告した場合を指したが、IFABは今大会前に定義を拡大した。新解釈では、シミュレーションなど相手選手が犯した反則で自チーム選手が警告を受けた場合、VARが介入できる。大会での適用は、グループリーグ序盤に米国代表DFティム・リームとパラグアイ代表MFミゲル・アルミロンが関与した事例に続き2度目。
FIFAは技術が正しく適用されたと主張するが、スイス代表は納得していない。数的優位を生かしたアルゼンチンは延長戦でジュリアン・アルバレスとラウタロ・マルティネスの2得点で準決勝進出を決めた。スイスにとっては、北米大会最大の感情は依然として「不当感」だ。
ヤキン監督は「このルールはサッカーとは無関係だ。導入する必要はなかった。非常に残念だ」と語った。
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