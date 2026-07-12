「試合を台無しにした」――スイス代表は、リオネル・メッシ率いるアルゼンチンとのワールドカップ準々決勝で、「人違い」によるレッドカードに激怒。主審の判定は「大惨事」と非難されている。

スイス代表のヤキン監督は、アルゼンチンに延長戦で敗れた試合後、審判判定を強く批判した。同点で勢いに乗っていたスイスは、VAR判定でエンボロが退場し、世界王者に1時間以上10人で立ち向かった。

試合後、苛立ちを隠せないヤキン監督は「まったく理解できない。 彼らが審判を擁護するのは分かっているが、このルールが今日の試合を台無しにした」と語った。同監督はこの判定が試合の流れをいかに変えたかを強調し、次のように付け加えた。「これは試合の全結果にとって決定的な要因だった。私の考えでは、このルールはサッカーとは何の関係もない。このようなルールを導入したこと自体が不必要だ。これはただただ極めて痛ましいことだ。」



