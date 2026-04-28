「試合の精神に反する」――バイエルン・ミュンヘンのヨシュア・キミッヒは、PSGとの記録的接戦後、ルール変更を訴えた。

バイエルン・ミュンヘンの左サイドバック、アルフォンソ・デイヴィスがペナルティエリア内でデンベレのクロスを至近距離でハンドした。ボールはまず腰に当たり、跳ね返って手に当たった。ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）のカルロス・デル・セロ・グランデが介入し、映像を確認した主審のシャラーがPKを宣告した。

審判専門家のルッツ・ワグナーは「左腕が伸びて守備範囲が増えた。映像から判断すれば、反則だ」と判定を支持した。 しかしキミッヒは納得せず、「本当に悔しい。彼の背後に得点を狙える選手はいなかった。ルールを見直すべきだ」と語った。31歳の彼は、偶発的なハンドにはPKより軽い罰則を科すシステムを望むと付け加えた。

バイエルンのコンパニー監督は「議論の余地がある」と語り、スポーツディレクターのエベルは「ボールはまず体に当たった。だからPKはなかったかもしれない。だが、いまさら怒っても仕方ない」とミックスゾーンで語った。

AmazonPrimeの解説者で元代表のクリストフ・クラマーとマッツ・フンメルスも判定を批判した。 クラーマーは「またあの超スローモーションか。サッカーでは最悪だ。何でも悪く見えてしまう」と不満を漏らし、フンメルスも「シュート後に手がばたついたから悪く見える。ボールは腰に当たって跳ね返っている。あれはPKになるべきではないと常々思っていた」と語った。