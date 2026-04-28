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「試合の精神に反する」――バイエルン・ミュンヘンのヨシュア・キミッヒは、PSGとの記録的接戦後、ルール変更を訴えた。
「そのルールは少し見直したほうがいいかもしれない」
バイエルン・ミュンヘンの左サイドバック、アルフォンソ・デイヴィスがペナルティエリア内でデンベレのクロスを至近距離でハンドした。ボールはまず腰に当たり、跳ね返って手に当たった。ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）のカルロス・デル・セロ・グランデが介入し、映像を確認した主審のシャラーがPKを宣告した。
審判専門家のルッツ・ワグナーは「左腕が伸びて守備範囲が増えた。映像から判断すれば、反則だ」と判定を支持した。 しかしキミッヒは納得せず、「本当に悔しい。彼の背後に得点を狙える選手はいなかった。ルールを見直すべきだ」と語った。31歳の彼は、偶発的なハンドにはPKより軽い罰則を科すシステムを望むと付け加えた。
バイエルンのコンパニー監督は「議論の余地がある」と語り、スポーツディレクターのエベルは「ボールはまず体に当たった。だからPKはなかったかもしれない。だが、いまさら怒っても仕方ない」とミックスゾーンで語った。
AmazonPrimeの解説者で元代表のクリストフ・クラマーとマッツ・フンメルスも判定を批判した。 クラーマーは「またあの超スローモーションか。サッカーでは最悪だ。何でも悪く見えてしまう」と不満を漏らし、フンメルスも「シュート後に手がばたついたから悪く見える。ボールは腰に当たって跳ね返っている。あれはPKになるべきではないと常々思っていた」と語った。
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キミッヒも驚いた。バイエルンとPSGがチャンピオンズリーグの歴史を塗り替えた。
前半を3－2で終えたPSGとバイエルンは、すでにCL準決勝前半の最多得点をマーク。後半も得点は止まらず、クヴァラツヘリアとデンベレの連続ゴールでパリのチームは5－2とリードを広げた。
「5－2になってから何が起きたかは皆さんが見た通りです。ピッチ上で『何が起こっているんだ？』と思いました。3点も劣っていたわけではないんです」とキミッヒは60分過ぎの苦しい状況を語った。「冷静さを保つことが重要でした。巻き返すか、最悪の事態を避けるか、そのジレンマは明白でした」
65分にはダヨ・ウパメカノのヘディングで5－3とし、さらにルイス・ディアスが5－4と追い上げた。このスコアは試合終了まで変わらなかった。
キミッヒは試合後、「一進一退になるのは分かっていたが、ここまでオープンな展開になるとは思わなかった」と語った。「1点差で負けているのは奇妙な感覚だ。3点差から巻き返したのに、まだ同点に追いつく必要があった。パリは終盤、明らかに疲れていた」
5月6日、ホームのアリアンツ・アレーナでバイエルンは流れを逆転させようと試みる。勝ち進めば、5月末ブダペストの決勝でアーセナルまたはアトレティコ・マドリードと対戦する。両チームの第1戦は水曜日に予定されている。
バイエルンの今後の試合日程
日付
試合
大会
5月2日（土）
FCバイエルン vs 1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ
5月6日（水）
FCバイエルン対パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ
5月9日（土）
VfLヴォルフスブルク対FCバイエルン
ブンデスリーガ
5月16日（土）
FCバイエルン対1.FCケルン
ブンデスリーガ