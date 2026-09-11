リバプールのイラオラ監督は、今季の無敗スタートを維持するため、キックオフ直後から決定力を発揮するようチームに求めた。リバプールはここ数週間で大きな粘り強さを示してきたが、先に失点することが気がかりな恒例となっており、就任後最初の4試合のうち3試合で先行を許している。ニューカッスル、ノッティンガム・フォレスト相手に追いついて引き分けを確保した後、リバプールは先週金曜日、試合開始10分以内のアレクサンデル・イサクの早い時間帯の2得点のおかげでイプスウィッチに2-0で勝利し、その後アトレティコ・マドリーにも逆転で2-1の勝利を収めた。

フラム戦を前にイラオラ監督は、チームのスピリットは強いものの、相手に先手を与えるのをやめれば試合運びははるかに楽になると強調した。イラオラ監督は「このチームには得点力があると思う。どの試合でも危険な存在だったし、チャンスも作ってきた。［どの試合でも］2点を取ったし、いくつかの試合ではもっと取れた可能性もあった。ただ今は、より効率的になることが重要だ。ニューカッスル戦で2失点しないこと、フォレスト戦で失点しないこと、そして得点が生まれる時間帯もそうだ。というのも、試合の入りがあまり良くないと思っているからだ。イプスウィッチ戦は良い前例だったし、こういう入り方ができれば試合はずっと楽になる」と語った。