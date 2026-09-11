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「試合の立ち上がりから主導権を握りたい！」 アンドニ・イラオラ監督、フラム戦を前にリヴァプールにスロースタートの解消を要求
立ち上がりの失点との戦い
リバプールのイラオラ監督は、今季の無敗スタートを維持するため、キックオフ直後から決定力を発揮するようチームに求めた。リバプールはここ数週間で大きな粘り強さを示してきたが、先に失点することが気がかりな恒例となっており、就任後最初の4試合のうち3試合で先行を許している。ニューカッスル、ノッティンガム・フォレスト相手に追いついて引き分けを確保した後、リバプールは先週金曜日、試合開始10分以内のアレクサンデル・イサクの早い時間帯の2得点のおかげでイプスウィッチに2-0で勝利し、その後アトレティコ・マドリーにも逆転で2-1の勝利を収めた。
フラム戦を前にイラオラ監督は、チームのスピリットは強いものの、相手に先手を与えるのをやめれば試合運びははるかに楽になると強調した。イラオラ監督は「このチームには得点力があると思う。どの試合でも危険な存在だったし、チャンスも作ってきた。［どの試合でも］2点を取ったし、いくつかの試合ではもっと取れた可能性もあった。ただ今は、より効率的になることが重要だ。ニューカッスル戦で2失点しないこと、フォレスト戦で失点しないこと、そして得点が生まれる時間帯もそうだ。というのも、試合の入りがあまり良くないと思っているからだ。イプスウィッチ戦は良い前例だったし、こういう入り方ができれば試合はずっと楽になる」と語った。
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前半の効率性向上
この数字は、チームの立ち上がりの鈍さに対するイラオラ監督のフラストレーションを浮き彫りにしている。リバプールはリーグ開幕から最初の2試合で前半に1点も奪えず、この傾向を破ったのは先週金曜、イサクがイプスウィッチ戦の開始10分以内に2得点を挙げた時だけだった。
「他の試合では先に失点してしまい、そこから追いつくために大きな労力が必要になっていた」と、このスペイン人指揮官は説明した。「もちろん先制点を取りたいし、そうなればすべてが簡単に見えてくる。ただ、正しいメンタリティーを持たなければならない。アトレティコ戦では、たしか15秒ほどでチャンスがあったと思う。アレックス（マク・アリスター）に非常に決定的な得点機があって、そこで決めていれば誰もが『信じられないスタートだ』と言うだろうし、得点すれば流れも変わる。しかし、試合の入りはおそらく、もう少し改善できる部分の一つだと思っている。後半は普段より良くなっているが、私は最初から自分たちが主導権を握るようにしたい。そうなれば、すべてがより簡単になるからだ」
フラムの脅威を警戒する
リバプールは、元レアル・マドリーDFアルバロ・アルベロアが率いるフラムと対戦する。アルベロアにとっては、キャリアでまだ2度目の監督職だ。アルベロアは1月にレアル・マドリーの指揮官に就任したが、無冠に終わったシーズン終盤を受けて退任し、ジョゼ・モウリーニョにその座を譲った。クレイヴン・コテージでの仕事も同様に厳しい船出となっており、フラムはチェルシー、サンダーランド、クリスタル・パレスに3連敗を喫し、いまだ勝ち点を1つも得られていない。それでも、不振の相手をイラオラは過小評価していない。
相手指揮官に高まりつつあるプレッシャーについて問われたイラオラは、慎重な姿勢を崩さなかった。「まだプレミアリーグは3試合しか戦っていない。どのチームについても大きな結論を出すには早すぎると思うし、フラムはその好例だ」とリバプール指揮官は語った。「正直に言って、彼らは3試合とも良いプレーをしていたと思う。3試合とも1点差で負けている。彼らの多くのスタッツを見て、勝ち点を知らなければ、少なくとも5ポイントは持っていると思うはずだ。試合をコントロールしていたからね」
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タッチライン際の友好的なライバル関係
アンフィールドで行われるこの試合は、かつてスペイン代表として同じロッカールームを共有した2人の指揮官にとって、特別な再会の場となる。代表では同じポジションを争った元チームメートでもあったが、イラオラは現役時代はたいていアルベロアの方が一歩リードしていたと冗談交じりに語った。
フラムのヘッドコーチとの関係について問われたイラオラは、「代表で一緒にプレーしたのは、おそらく本当に数回だけだったと思う」と認めた。「僕たちは多かれ少なかれ同じポジションを争っていた。でも、彼の方が僕より多く試合に出ていたという意味で、より成功していたと思うよ！」
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