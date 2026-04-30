Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
ArtetaGetty Images

翻訳者：

「試合の流れが完全に変わってしまった！」アーセナルのアルテタ監督は「盗み」に呆然とし、ディエゴ・シメオネ監督を厳しく非難した。

チャンピオンズ リーグ
アトレティコ・マドリー 対 アーセナル
アトレティコ・マドリー
アーセナル
ミケル・アルテタ
ディエゴ・シメオネ

アーセナル対アトレティコの準決勝第1戦では、PKの判定が物議を醸した。アルテタ監督は完全に呆れていた。

試合終了のホイッスルが鳴っても、ミケル・アルテタは信じられないという様子で首を振った。「なぜエゼへのPKが取り消されたのか、まったく理解できないし、非常に腹立たしい」 理解できない。あの判定で試合の流れは完全に変わった」と、アーセナル監督はアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦（1－1、前半1－0）の引き分け後に激怒した。

  • 78分、アトレティコのハンコがアーセナルのエゼの足に軽く触れた。主審マッケリーは即座にPKを宣告したが、VAR介入により取り消した。難しい判断だった。 アルテタ監督はDAZNで「明らかなPKだ。なぜVARが介入し、13回も映像を見直す必要があるのか。これは誤審だ」と語った。

    この判定は英メディアで「盗難」と批判され、リバプールのレジェンド、スティーブン・ジェラードも「判定に責任を持つ勇気が足りない」と語った。 

    • 広告
  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    ディエゴ・シメオネがVAR介入に関与？「彼の行動が審判をそうさせた」

    VAR介入を正当化する明らかなミスは確認できなかった。しかし、ディエゴ・シメオネの振る舞いが主審に判定を疑わせる原因となった。VAR確認中、型破りな監督は激しく身振り手振りを交え、審判団に詰め寄っていた。

    騒動はあったが、アーセナルは20年ぶりのチャンピオンズリーグ決勝進出の夢をキープ。来週火曜にロンドンで行われる第2戦へ有利な立場だ。アルテタ監督は「ホームで戦えるのは大きな利点」と語り、負傷離脱していたドイツ代表ハヴェルツの復帰も視野に入れる。

ラ・リーガ
バレンシア crest
バレンシア
VAL
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM
プレミアリーグ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
フラム crest
フラム
FUL