78分、アトレティコのハンコがアーセナルのエゼの足に軽く触れた。主審マッケリーは即座にPKを宣告したが、VAR介入により取り消した。難しい判断だった。 アルテタ監督はDAZNで「明らかなPKだ。なぜVARが介入し、13回も映像を見直す必要があるのか。これは誤審だ」と語った。

この判定は英メディアで「盗難」と批判され、リバプールのレジェンド、スティーブン・ジェラードも「判定に責任を持つ勇気が足りない」と語った。