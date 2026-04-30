試合終了のホイッスルが鳴っても、ミケル・アルテタは信じられないという様子で首を振った。「なぜエゼへのPKが取り消されたのか、まったく理解できないし、非常に腹立たしい」 理解できない。あの判定で試合の流れは完全に変わった」と、アーセナル監督はアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦（1－1、前半1－0）の引き分け後に激怒した。
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「試合の流れが完全に変わってしまった！」アーセナルのアルテタ監督は「盗み」に呆然とし、ディエゴ・シメオネ監督を厳しく非難した。
78分、アトレティコのハンコがアーセナルのエゼの足に軽く触れた。主審マッケリーは即座にPKを宣告したが、VAR介入により取り消した。難しい判断だった。 アルテタ監督はDAZNで「明らかなPKだ。なぜVARが介入し、13回も映像を見直す必要があるのか。これは誤審だ」と語った。
この判定は英メディアで「盗難」と批判され、リバプールのレジェンド、スティーブン・ジェラードも「判定に責任を持つ勇気が足りない」と語った。
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ディエゴ・シメオネがVAR介入に関与？「彼の行動が審判をそうさせた」
VAR介入を正当化する明らかなミスは確認できなかった。しかし、ディエゴ・シメオネの振る舞いが主審に判定を疑わせる原因となった。VAR確認中、型破りな監督は激しく身振り手振りを交え、審判団に詰め寄っていた。
騒動はあったが、アーセナルは20年ぶりのチャンピオンズリーグ決勝進出の夢をキープ。来週火曜にロンドンで行われる第2戦へ有利な立場だ。アルテタ監督は「ホームで戦えるのは大きな利点」と語り、負傷離脱していたドイツ代表ハヴェルツの復帰も視野に入れる。