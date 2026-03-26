試合の延期やヒルズボロ事件を持ち出すなんて――PSGは恥知らずだ！ リーグ・アンはチャンピオンズリーグ王者に特別待遇を与えることで、自らを笑いものにしている

今シーズンのチャンピオンズリーグ・ラウンド16開幕前、PSGとクラブワールドカップ王者チェルシーの対戦は、最も注目を集める一戦の一つと目されていた。しかし結局、試合は極めて一方的な展開となり、欧州の王者たるPSGは、2試合合計8-2という大差で相手を圧倒し、チェルシーに欧州大会史上最悪の合計スコアでの敗北を喫させた。

一般的な見方としては、チェルシーはPSGに単純に及ばず、昨夏のクラブワールドカップ決勝（ブルーズが3-0で勝利）は両チームの実力を正確に反映したものではなかったが、おそらく今回の対戦も同様だったと言えるだろう。 水曜日のパルク・デ・プランスでの2-5の敗戦と、翌週火曜日のスタンフォード・ブリッジでの0-3の敗戦の間に、リアム・ロゼニオール率いるチェルシーは土曜日の夜、極めて粘り強いニューカッスル・ユナイテッドと死闘を繰り広げなければならなかった。一方、PSGは週末を休養に充てていた。

チェルシーが完敗したその内容ゆえ、試合後に西ロンドンから不満の声が上がることはほとんどなかったが、PSGが享受したこの追加の休息が、大差での勝利に何ら影響しなかったとは考えにくい。

また、ここには大きな皮肉がある。過去3シーズンにわたりリーグ・アンの日程変更の恩恵を受けた唯一の共通点であるPSGに対し、チェルシーの姉妹クラブであるストラスブールもカンファレンスリーグの準々決勝に進出したことで恩恵を受けており、両チームを所有するブルーコ・コンソーシアムからの反発の可能性を排除しているのだ。

とはいえ、リヴァプールが同じように黙っているとは思わない方がいいだろう。