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Paris Saint-Germain Lens postponement Liverpool GFXGOAL
Sean Walsh

翻訳者：

試合の延期やヒルズボロ事件を持ち出すなんて――PSGは恥知らずだ！ リーグ・アンはチャンピオンズリーグ王者に特別待遇を与えることで、自らを笑いものにしている

Opinion
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン
ランス
特集＆コラム
パリ・サンジェルマン 対 リヴァプール
リヴァプール
チャンピオンズ リーグ

パリ・サンジェルマンは、欧州サッカー界で最高のチームだ。彼らが現在チャンピオンズリーグの王者であるのには十分な理由がある。かつての「偽のガラクティコス」とは異なり、真のチームとして互いに支え合い、戦いを繰り広げる一流の選手たちを擁しているからだ。ベンチでは、サッカー界屈指の戦略家であり、最も尊敬される指導者の一人がチームを率いている。しかし今、彼らのタイトル防衛の正当性について、当然のことながら疑問の声が上がっている。

木曜日、PSGがリヴァプールとのチャンピオンズリーグ準々決勝の2試合の合間に挟まれるリーグ・アンの試合を延期することに成功したことが確認されたさらに物議を醸しているのは、その試合が優勝争いのライバルであるランスとのアウェイ戦であるという点だ。

PSGがこのような手口で難を逃れたのは今回が初めてではなく、おそらく最後でもないだろうが、絶対にそうあるべきだ。PSGは、すべてのクラブに影響する問題の解決に協力しようとするのではなく、事実上、自分たちに都合よくサッカーの過密日程を操作している。彼らの行動はスポーツの精神に反しており、フランスサッカーのイメージを傷つけている。

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-NICEAFP

    「ふざける」

    リーグ・アンは、2021年に決定された方針に基づき、2023-24シーズンからチーム数を20から18に削減した。その理由として、勝ち負けの行方が決まってしまったチームを減らし、競争力を高めることなどが挙げられたが、主な理由は試合日程の過密化、特に新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって生じた試合の積み残し問題への対応であった。

    各チームが1シーズンに戦うリーグ・アンの試合数が34試合となったことで、試合が延期された場合でも、国内日程に空きが生まれやすくなった。当初、フランスサッカー連盟（LFP）は、欧州カップ戦のノックアウトステージに残っている全チームにさらなる休息を与えるため、試合日程の再調整を開始することを決定した。

    リーグ・アンは、所属クラブが欧州の舞台でより良い成績を収め、他の「ビッグ5」リーグに対するUEFA係数を向上させることを切望していたため、この案はある意味では理にかなっていた。しかし、リーグ内の他のチームからは、全体的な構想の中で自分たちが置き去りにされたとして、激しい反発が巻き起こった。 2024年4月に最初の延期措置が行われた当時、ル・アーヴルは降格争いの真っ只中にあり、自チームの試合だけでなくライバルチームの試合日程も変更された。クラブ会長のジャン＝ミシェル・ルシエは、こうした変更に関与したPSGに対して激しい怒りをぶつけた。

    「PSGが我々のリーグを嘲笑っているのを見て、どう感じているかを伝えるため、リーグ1に送る文書を作成した。彼らは人々を馬鹿にしている」とルシエは語った。当時ナントの監督だったアントワーヌ・コンブアレもルシエに同調し、次のように付け加えた。「LFP（フランスプロサッカー連盟）は欧州大会に出場するクラブを守りたいと考えているが、同時に、残留をかけて戦っているチームを弱体化させてはならない。 リーグはまずリーグを守るべきだ。欧州大会は二の次だ」

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  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    チェルシーの敗北

    今シーズンのチャンピオンズリーグ・ラウンド16開幕前、PSGとクラブワールドカップ王者チェルシーの対戦は、最も注目を集める一戦の一つと目されていた。しかし結局、試合は極めて一方的な展開となり、欧州の王者たるPSGは、2試合合計8-2という大差で相手を圧倒し、チェルシーに欧州大会史上最悪の合計スコアでの敗北を喫させた。

    一般的な見方としては、チェルシーはPSGに単純に及ばず、昨夏のクラブワールドカップ決勝（ブルーズが3-0で勝利）は両チームの実力を正確に反映したものではなかったが、おそらく今回の対戦も同様だったと言えるだろう。 水曜日のパルク・デ・プランスでの2-5の敗戦と、翌週火曜日のスタンフォード・ブリッジでの0-3の敗戦の間に、リアム・ロゼニオール率いるチェルシーは土曜日の夜、極めて粘り強いニューカッスル・ユナイテッドと死闘を繰り広げなければならなかった。一方、PSGは週末を休養に充てていた。

    チェルシーが完敗したその内容ゆえ、試合後に西ロンドンから不満の声が上がることはほとんどなかったが、PSGが享受したこの追加の休息が、大差での勝利に何ら影響しなかったとは考えにくい。 

    また、ここには大きな皮肉がある。過去3シーズンにわたりリーグ・アンの日程変更の恩恵を受けた唯一の共通点であるPSGに対し、チェルシーの姉妹クラブであるストラスブールもカンファレンスリーグの準々決勝に進出したことで恩恵を受けており、両チームを所有するブルーコ・コンソーシアムからの反発の可能性を排除しているのだ。 

    とはいえ、リヴァプールが同じように黙っているとは思わない方がいいだろう。

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-ANGERSAFP

    レンズの怒り

    PSGの試合が中止になることについては、これまで概ね無関心で、「仕方ない」と受け流されてきた。彼らはたいてい優勝を独走し、他のチームはそれに追随するしかないのが常だった。

    しかし今回は事情が異なる。人口約3万2000人の街に本拠を置く弱小クラブ、ランスが、今シーズンは首都のクラブを最後まで追い詰めている。現在両チームの勝ち点差はわずか1ポイントだが、首位を走るPSGには、チェルシー戦の間に行われる予定だった週末の試合がまだ1試合残っている。

    当然のことながら、当初4月11日に予定されていたこの重要な優勝争いの試合日程が変更されたことに対し、ランス側は不満を露わにした。月曜日に発表された声明では次のように述べられている。「懸念すべき傾向が形になりつつあるようだ。すなわち、フランスリーグが、特定のクラブの欧州での要求に合わせて調整可能な単なる変数へと格下げされつつあるということだ。これはスポーツマンシップに反するものであり、他の主要な欧州リーグでこれに匹敵する事例を見つけるのは難しい。

    「本日この試合の日程を変更すれば、レーシング・クラブ・ド・ランスは15日間公式戦を行わず、その後3日おきに試合をこなさなければならなくなる。これはシーズン開幕時に設定されたスケジュールとは合致せず、こうした新たな制約に無傷で対応できないクラブにとっては、到底受け入れられるものではない。」

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH62-PSG-REAL MADRIDAFP

    ヒルズボロに関するコメント

    PSGのスポーツアドバイザー、ルイス・カンポスは今週、もしチャンピオンズリーグの試合日程が4月8日（水）と4月14日（火）ではなく、4月7日（火）と4月15日（水）に組まれていたなら、クラブはリーグ・アンに要請を行わなかっただろうと主張し、物議を醸した。 彼は、リヴァプールがヒルズボロの悲劇の追悼日である4月15日には試合を行わないため、この日程変更を絶対に認めなかっただろうと認めた。その結果、PSGにはリーグ・アンに申し出る以外の選択肢がなかったという。

    そう、彼は本当にこう言ったのだ。カンポスはRMCスポーツに対し次のように語った。「当初、我々は火曜日にチャンピオンズリーグを戦いたかったが、その後水曜日に変更した。しかし、リヴァプールは4月15日に試合ができないため、クラブにとって悲劇的な日であるその歴史を尊重したのだ。 

    「我々の考えは一貫して、5位という現状において、PSGだけでなくフランスサッカー全体を守ることにあった。リーグ・アンは（欧州カップ戦への出場権となる）5位を失う危機に瀕しており、それはPSGだけでなく、すべてのフランスチームにとって問題となる。

    「最善の決断は、[ランス戦を]別の日程で行うことです。PSGの立場は非常に明確であり、これはPSGだけでなくフランスサッカー全体にもたらすメリットとデメリットについて、私たち全員が熟考した結果です。同時に、ランスに対して何の悪意もないことをお伝えしなければなりません。他のどのチームであっても同じ対応をしたでしょう。」

    カンポスはこの「ヒルズボロ・ライン」をPSGからの敬意の表れとしてアピールしようとしたが、むしろリヴァプールの伝統を利用して、自分たちの利己的な要求を正当化しているようにしか感じられない。

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    カレンダーの問題ですか？

    PSGやリーグ・アンの介入をめぐる議論の中で見落とされがちなのは、プロサッカー界には間違いなく試合日程の過密化という問題が存在するということだ。現代の試合で求められる激しさとエネルギーは、怪我や疲労を防ぐために進歩を遂げている現代科学の限界を超えている。唯一の解決策は、試合数を減らし、休息期間を増やすことにあるようだ。

    特にPSGの事例は、試合日程を分散させる必要性を如実に物語っている。彼らは2024-25シーズンに65試合を戦ったが、これには今シーズンのプレシーズンを大幅に圧迫したクラブワールドカップも含まれている。2025-26シーズンに入ってからも、これまでにすでに43試合を消化している。

    もしPSGが、フランスサッカー界で最も影響力のあるクラブであり、欧州全体でも屈指の強豪という立場を利用して、競技環境の改善に努めているのであれば、世界はこのような小細工に対しても寛容だったかもしれない。しかし、彼らはその道を進もうとさえしていない。 

    リーグ・アンの他チームとの格差は依然として甚大であり、試合が中止にならない限り、彼らは控え選手中心の布陣でもリーグ内の大半のチームを圧倒できるほどの実力を有している。これは、欧州の他のクラブが彼らの勢いに追いつこうと必死になっている間に、チャンピオンズリーグ制覇の可能性を高めるために意図的に仕組まれた利己的な策略に他ならない。 

  • Paris Saint-Germain FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    人気があるのには理由がある

    ルイス・エンリケの戦術、ウスマン・デンベレの生まれ変わりのような変貌、ヴィティーニャのゲームメイク、そしてPSGの他のスーパースターたちが繰り広げる素晴らしいサッカーには感嘆しつつも、同時に、彼らがライバルに対して不公平な優位性を得ていることについては批判することもできる。この二つの考え方は、必ずしも矛盾するものではない。

    サッカーのカレンダーをめぐる疑問は今後何年にもわたって残るだろうが、シーズンの終盤戦は本来、慌ただしいものになるはずだ。PSGの過去2回のチャンピオンズリーグでの戦いが、まるで『ベンジャミン・バトン』のような展開だったのも不思議ではない。リーグ・アンの試合を延期できない序盤は苦戦するが、欧州での成功への道筋が整った後半には勢いに乗るのだ。

    リヴァプールのアルネ・スロット監督は、今シーズンチームが耐え忍ばなければならなかった過密日程について、一貫して批判を繰り広げてきた。彼が次にマイクの前に立つ際には、チャンピオンズリーグの対戦相手が5日間の休息期間でくつろいでいる最中に、自チームがフルハムと対戦しなければならないことについて、辛辣な言葉を浴びせるだろう。

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