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「試合のルールを学べ！」。元チェルシーの医師エバ・カルネイロが、Netflixのドキュメンタリーによって2015年の騒動が再び注目を集める中、ジョゼ・モウリーニョとジョン・テリーを痛烈批判
カルネイロがチェルシーのレジェンドたちに反論
カルネイロは、ドキュメンタリー『Mourinho』でモウリーニョとテリーが自身のチェルシーでのキャリアの終焉について語る様子を見て、遠慮なく反応した。この問題は2015年8月にさかのぼる。カルネイロとヘッドフィジオのジョン・ファーンが、2-2で引き分けた試合のアディショナルタイムにエデン・アザールを治療するためピッチに入った時のことだ。
それ以前にティボー・クルトワが退場していたため、2人の介入によってチェルシーは一時的にピッチ上の人数が9人だけとなった。これがモウリーニョの公然たる怒りを招き、最終的にカルネイロはスタンフォード・ブリッジを去り、雇用審判所での建設的解雇をめぐる法的請求を和解で終えることになった。
カルネイロは新たな映像に対し、ソーシャルメディアでこの件が再び注目を集めていることへのいら立ちを表明した。「11年たって、また最悪の日々を追体験している。彼らがお金を稼げたならいいけど」と、Xに書き込んだ。さらに、医療対応をめぐるドレッシングルーム内の「理解」についてのテリーの主張を名指しで批判し、「私たちは医療・法的な行動規範に拘束されている。正直に言って、ジョン・テリーは試合のルールを学んだ方が健全だろう。もう十分に時間はたったよ」と述べた。
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モウリーニョが「未熟さ」発言をあらためて強調
そのドキュメンタリーの中でモウリーニョは、勝敗が懸かっていた場面でメディカルスタッフが試合の流れを妨げたのは誤りだったという考えを崩さず、彼らを「衝動的で世間知らず」と呼んでいる。
「私は医者ではない。だが、選手が負傷している時としていない時は自分の目で分かる」と、その名将はNetflixのドキュメンタリーで説明した。「彼が負傷していないことは分かっていた。だが、医師たちはピッチに入っていき、その瞬間、こちらは9人になってしまった。
「私にとって、女性の医師も男性の医師も同じだ。だから、いつものように、私は不満がある時には自分の言葉を使う。緊張が非常に、非常に高まっている瞬間には、そういう言葉が出るものだ。普通は、フットボール文化やフットボールのDNA、フットボールのバックグラウンドがある人なら、一瞬でやり過ごす。このケースでは違った」
テリーが明かす、ロッカールームに存在した不文律
チェルシーの元主将ジョン・テリーは選手側の見解を示し、メディカルチームはベンチにとどまるべきだったというモウリーニョの考えを裏づけた。テリーは、いつどのような場合に治療を受けるべきかについて、チーム内に暗黙の了解があったと説明した。
テリーは作中の自身のパートで「メディカルの観点では、本当に、本当にひどい状態でない限り、彼らはピッチに入ってこないということだった」と述べた。「それが自分たち選手にとっての共通認識であり、メディカルスタッフも含めて全員がそれを受け入れていた」
テリーはまた、スウォンジー戦の余波が、困難なタイトル防衛の最中に大きな雑音となったことを認めた。クラブは最終的に2015-16シーズンを10位で終え、ロマン・アブラモヴィッチ時代で最悪のシーズンとなった。さらに「もちろん大きな出来事だったし、彼はそのことで多くの批判を受けた。クラブには大きなプレッシャーがかかっていた」と付け加えた。
しかし、カルネイロは、選手たちや監督の意見は、主審の指示や当該選手に直ちに必要な医療対応と比べれば無関係だと主張している。
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アザールの事故の医学的現実
カルネイロはさらに、自身の行動は主審と選手本人の要請によるものであり、対応する以外に医療従事者としての選択肢はなかったと明確にした。さらに自身のXで、次のように付け加えた。「つまり、本当にシンプルな話です。主審のマイケル・オリバーが私たちを2度呼び、選手のエデン・アザールがメディカルスタッフの対応を求めました。その後、私たちはタッチライン際で目を合わせ、彼は2度にわたって医療支援が必要だと確認しました。その時点で、医療従事者としての私に選択の余地はありませんでした」
この元ドクターはまた、自身の立場を裏付けるものとして英国スポーツ・運動医学協会の声明にも言及した。同団体は、主審からメディカルチームが求められた場合、それは選手のもとへ向かい、状態を確認する「絶対的な注意義務」であると強調している。
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