チェルシーの元主将ジョン・テリーは選手側の見解を示し、メディカルチームはベンチにとどまるべきだったというモウリーニョの考えを裏づけた。テリーは、いつどのような場合に治療を受けるべきかについて、チーム内に暗黙の了解があったと説明した。

テリーは作中の自身のパートで「メディカルの観点では、本当に、本当にひどい状態でない限り、彼らはピッチに入ってこないということだった」と述べた。「それが自分たち選手にとっての共通認識であり、メディカルスタッフも含めて全員がそれを受け入れていた」

テリーはまた、スウォンジー戦の余波が、困難なタイトル防衛の最中に大きな雑音となったことを認めた。クラブは最終的に2015-16シーズンを10位で終え、ロマン・アブラモヴィッチ時代で最悪のシーズンとなった。さらに「もちろん大きな出来事だったし、彼はそのことで多くの批判を受けた。クラブには大きなプレッシャーがかかっていた」と付け加えた。

しかし、カルネイロは、選手たちや監督の意見は、主審の指示や当該選手に直ちに必要な医療対応と比べれば無関係だと主張している。



