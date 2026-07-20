ウェイン・ルーニーは言った。「一番気に入ったのは、ショーが終わった瞬間だ」。BBCのコメンテーターとして、スペイン対アルゼンチンの決勝で27分間続いた荒唐無稽なハーフタイムショーをこう評した。さらに「出演者は好きだが、ショーは最悪だった」と付け加えた。
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試合のすべてが骨抜きに！FIFAはワールドカップ決勝を、魂のない茶番劇へと貶めてしまった
ZDFでルーニーと対談したクラーマーは、より外交的な態度で臨んだ。「サッカー界は、重い心持ちながらもこれに慣れていかなければならないと思う」と彼は述べた。「ショー自体は問題ないが、チケットの価格は問題だ」
思わずクレイマーを揺さぶってこう言い返したくなる。「いいえ、そんなショーは許容できない。そして、スポーツの過熱したイベント化という行き過ぎた現象に、わざわざ慣れる必要などないのだ！」これは単なる無害な時代の風潮ではなく、長年にわたり純粋なサッカーそのものを蝕んできた傾向の、さらなるエスカレーションの段階に他ならない。
とはいえ、クラマーの指摘は正しい。現実を直視すべきだ。世界規模でこうした演出は続き、巨大化のスパイラルはさらに加速するだろう。あらゆる大規模イベントが、前回を凌ぐことを求められている。
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ジャンニ・インファンティーノ率いるFIFA：サッカーを最大限のマーケティング手段に
FIFAは独裁者ジャンニ・インファンティーノの下で、ここ数年、現実や現場の声を無視してきた。サッカーを単なるマーケティングの道具としか見ていない大企業のようだ。 会長は自分の都合と利益に合わせて「真実」を都合よく作り、それを阻む者はいない。彼の世界では狂気の終点がどこなのかも見えない。
ファンが「サッカーは金と商業主義で破壊されている」と警鐘を鳴らしても、空しく響くだけだ。2026年W杯でFIFAはそれが現実だと示した。
利益を最大化するため、彼らは「水分補給タイム」という新たな広告枠を簡単に導入し、試合を人工的に細切れにした。さらに決勝では、ハーフタイムは15分とする自前の規約さえあっさり破った。エンターテインメントの邪魔になるなら、ルールでも変更してしまうのだ。
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FIFAはサッカーの本質に反する措置を講じている
チケットが高額なディストピア的ワールドカップ決勝は、キックオフ直前まで魂のないミュージカルや大げさなコンサートのように映った。アーティストの口パクや演出された感情も目立った。アルゼンチンサポーターの熱唱は音量調整で消された。 サイエントロジーの顔である俳優トム・クルーズが、まるでAIが書いたような空虚なスピーチを読み上げた。
スタンドには本物の熱狂が生まれず、むしろ意図的に抑えられていた。試合とファンは二の次で、世界的なマーケティングイベントのエキストラに過ぎなかった。
では、これらは一体何のためなのか。ネットでも世論調査でも答えは明確だ。さらにイベント化を望む人はほとんどいない。長いショーや多数のセレブ、追加の中断を望む声もない。FIFAはサッカーの利益のためではなく、その本質に反する行動を続けている。
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ドイツが2026年W杯決勝から学ぶべきこと
だからこそ、ドイツやヨーロッパ全体は現状を慎重に見守るべきだ。2026年W杯は、金銭的利益に歯止めが利かず、是正措置もないとサッカーがどうなってしまうかを示した。 反対の声や抗議が弱まれば、ドイツで「50+1」ルールが撤廃され、富裕な投資家がクラブを支配し、自分たちの理想を押しつけるかもしれない。そうなれば、FIFAのような弊害がクラブサッカーの日常に現れる可能性は極めて高くなる。
だからこそ、私たちはここから学び、正しい教訓を得なければならない。「50+1」は維持されなければならない。この理念の下には、長年にわたり組織化されたサポーターグループの総体が結集しており、その動きはドイツだけに留まらない。手段は批判されることもあるが、ウルトラス・シーンの闘いはあらゆる場所で支持に値する。
会員としてクラブの意思決定に参加し、望ましくない動きに異議を唱える権利は極めて貴重だ。この参加型ガバナンスは懐古的な遺物ではなく、原点から遠ざかるサッカーを正す数少ない手段である。
会員やファンスケーンの力は大きく、これまでにも暴走を止め続けてきた。その事実を自覚し、制度を守り抜くことで、サッカーの魂がさらに空洞化されるのを防がねばならない。
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