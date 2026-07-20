試合のすべてが骨抜きに！FIFAはワールドカップ決勝を、魂のない茶番劇へと貶めてしまった

ZDFでルーニーと対談したクラーマーは、より外交的な態度で臨んだ。「サッカー界は、重い心持ちながらもこれに慣れていかなければならないと思う」と彼は述べた。「ショー自体は問題ないが、チケットの価格は問題だ」

思わずクレイマーを揺さぶってこう言い返したくなる。「いいえ、そんなショーは許容できない。そして、スポーツの過熱したイベント化という行き過ぎた現象に、わざわざ慣れる必要などないのだ！」これは単なる無害な時代の風潮ではなく、長年にわたり純粋なサッカーそのものを蝕んできた傾向の、さらなるエスカレーションの段階に他ならない。

とはいえ、クラマーの指摘は正しい。現実を直視すべきだ。世界規模でこうした演出は続き、巨大化のスパイラルはさらに加速するだろう。あらゆる大規模イベントが、前回を凌ぐことを求められている。