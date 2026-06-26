「正直、試合によっては10分と経たないうちに興味を失う。私にとってワールドカップは最高の中の最高でなければならない」とこのポルトガル人選手は、SPOXやGOALと同じくFootballCo傘下のポッドキャスト「Beast Mode On」のインタビューで語った。
AFP
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「試合によっては10分で観るのをやめてしまう」：ジョゼ・モウリーニョ、W杯の「あり得ない」グループステージを痛烈に批判
このポルトガル人監督が不満を漏らす背景には、強豪国と「下位国」との大きな実力差がある。一方的な試合結果が続く現状は、グループステージの競技レベルが低下している証拠だと彼は考える。
「7－1や5－1なんてあり得ない」と語った。彼は、ノックアウトステージに移行し、試合の質が向上してから本格的に観戦すると述べた。
- Beast Mode On Podcast
モウリーニョ対W杯：「素敵な夕食を何度か楽しんだ」
予選ラウンドには批判もあったが、モウリーニョには明るい兆しがあった。彼は「ブラジル対モロッコは素晴らしい試合だった」と語った。
試合前の夜更かしはせず、食事と睡眠を優先していると明かした。
モウリーニョがレアル・マドリードに復帰
ポッドキャストで物議を醸す噂を釈明したモウリーニョは、2週間余り前にベンフィカからレアル・マドリードに復帰した。同クラブと2029年6月30日までの3年契約を結び、「ザ・スペシャル・ワン」は7月13日開始のプレシーズンキャンプから指揮を執る。
同クラブを2010～2013年も率い、リーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、スペイン・スーパーカップを各1回制した。
ジョゼ・モウリーニョ出演のポッドキャスト「Beast Mode On」を今すぐ聴こう。
「Beast Mode On」ポッドキャストの全エピソードは、公式YouTubeチャンネルでご覧ください。
各エピソードはSpotifyでもフルバージョンで聴けます。
ジョゼ・モウリーニョ監督はコカ・コーラとのパートナーシップで出演。プロジェクト「Jose vs. Mourinho」では、彼のAIが2体で対決し、決勝トーナメント中に毎日ワールドカップの話題を議論しています。