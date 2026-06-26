「試合によっては10分で観るのをやめてしまう」：ジョゼ・モウリーニョ、W杯の「あり得ない」グループステージを痛烈に批判

このポルトガル人監督が不満を漏らす背景には、強豪国と「下位国」との大きな実力差がある。一方的な試合結果が続く現状は、グループステージの競技レベルが低下している証拠だと彼は考える。

「7－1や5－1なんてあり得ない」と語った。彼は、ノックアウトステージに移行し、試合の質が向上してから本格的に観戦すると述べた。