このポルトガル人監督が不満を漏らす背景には、強豪国と「下位国」との間に大きな実力差がある。一方的な試合結果が続いていることこそ、グループステージの競争レベルが低下している証拠だと彼は考える。

「7－1や5－1なんてあり得ない」と彼は語った。改善を期待するのは、ノックアウトステージに入って競技レベルが向上してからだ。「本格的に観戦するのはその時点からになる」と述べた。