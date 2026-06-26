「正直、試合によっては10分と持たない。僕にとってW杯は最高でなければならない」と、このポルトガル人選手はSPOXやGOALと同じくFootballCo傘下のポッドキャスト「Beast Mode On」のインタビューで語った。
AFP
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「試合によっては10分で観るのをやめてしまう」：ジョゼ・モウリーニョ、W杯の「ありえない」グループステージを痛烈に批判
このポルトガル人監督が不満を漏らす背景には、強豪国と「下位国」との間に大きな実力差がある。一方的な試合結果が続いていることこそ、グループステージの競争レベルが低下している証拠だと彼は考える。
「7－1や5－1なんてあり得ない」と彼は語った。改善を期待するのは、ノックアウトステージに入って競技レベルが向上してからだ。「本格的に観戦するのはその時点からになる」と述べた。
- Beast Mode On Podcast
モウリーニョ対W杯：「素敵な夕食をいくつか楽しんだ」
予選ラウンドには批判もあったが、モウリーニョには明るい材料もあった。彼は「ブラジル対モロッコは素晴らしい試合だった」と語った。
試合前夜はテレビで徹夜するのではなく、休息と自由時間を優先してきた。「それ以外は、美味しい夕食を楽しみ、よく眠り、午前3時まで起きていたことはない」とモウリーニョは語った。
モウリーニョがレアル・マドリードに復帰
ポッドキャストで物議を醸す噂を釈明したモウリーニョは、2週間余り前にベンフィカからレアル・マドリードに復帰した。同クラブと2029年6月30日までの3年契約を結び、「ザ・スペシャル・ワン」は7月13日のプレシーズン開始とともに指揮を執る。
同クラブを2010～2013年も率い、リーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、スペイン・スーパーカップを各1回制した。
ジョゼ・モウリーニョが出演する「Beast Mode On」ポッドキャストの全編をチェックしよう。
「Beast Mode On」の全エピソードは、公式YouTubeチャンネルで視聴できます。
各エピソードはSpotifyでもフルバージョンで聴けます。
ジョゼ・モウリーニョ監督はコカ・コーラとのパートナーシップで出演。プロジェクト「Jose vs. Mourinho」では、彼のAIが2体登場し、決勝トーナメント中、毎日ワールドカップの話題を議論しています。