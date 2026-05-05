「試合には出ない！」――サッリ監督、ローマとのダービーをボイコットすると脅し、辞任要求

サッリ元チェルシー監督は、ローマ・ダービーの歴史を軽視するとして、この試合時間決定を批判した。DAZNイタリアの取材に「シーズン序盤は37度の猛暑でダービーを戦ったのに、今度は5月の真昼間にやらせようとしている。ローマの街、2つのビッグクラブ、ファンへの侮辱だ。責任者は代償を払うべきだ。

その時間帯に試合をさせないことを願う。提案しただけでも誰かが辞任すべきだ。もし実現すれば、抗議の意で記者会見には出席しない。なぜインテルとミランにはあの時間帯に試合をさせなかったのか、セリエAに聞いてほしい。」