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「試合には出ない！」――サッリ監督、ローマとのダービーをボイコットすると脅し、辞任要求
スケジュールに腹を立てている
ラツィオの監督は、クレモネーゼに辛勝した後、5月17日12時30分という時間帯にローマ戦を設定したセリエAの決定に怒りを示した。 5月の暑さを考慮せずこの時間帯に設定されたことについて、同監督は主催者が試合の重要性を理解していないと主張。シーズン終盤の重要な時期に主要クラブのスケジュールを適切に調整できなかったことは、主催者の無能さを示していると批判した。
- AFP
街の誇りを守る
サッリ元チェルシー監督は、ローマ・ダービーの歴史を軽視するとして、この試合時間決定を批判した。DAZNイタリアの取材に「シーズン序盤は37度の猛暑でダービーを戦ったのに、今度は5月の真昼間にやらせようとしている。ローマの街、2つのビッグクラブ、ファンへの侮辱だ。責任者は代償を払うべきだ。
その時間帯に試合をさせないことを願う。提案しただけでも誰かが辞任すべきだ。もし実現すれば、抗議の意で記者会見には出席しない。なぜインテルとミランにはあの時間帯に試合をさせなかったのか、セリエAに聞いてほしい。」
将来への不確実性
日程騒動に加え、サッリ監督はシーズン終了後の去就について疑問を投げかけている。来季残留するか直接問われた際、明確な回答を避け、残り4試合に集中すると語った。
「残りは4試合で、その1つはとても重要だ。今はその試合だけに集中している。シーズン後にクラブと話し合い、契約を続けるかどうかを決める」と語った。
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過酷なフィナーレ
ラツィオは現在セリエAで8位、勝ち点51。チャンピオンズリーグ出場は数学的に消えた。それでも重要な試合が続く。土曜には新王者インテルをホームに迎え、翌週のコッパ・イタリア決勝でも再戦する。その後、ローマ・ダービーを行い、5月24日のピサ戦（ホーム）でシーズンを終える。