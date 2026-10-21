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「試合で最悪だった！」バルセロナとの激闘でウスマン・デンベレらパリ・サンジェルマンの3選手が負傷、ルイス・エンリケに衝撃
デンベレが足を引きずって退場、その後PSGが終盤に猛攻
ホームチームは終盤のヴィティーニャとファビアン・ルイスのゴールにより、それまで無敗だったバルセロナに4-2で劇的な勝利を収めた。しかし、激闘の末につかんだ勝利は、両チームに相次いだ負傷者によって大きくかすんだ。ウスマン・デンベレは開始わずか19分、左太ももを押さえて急に足を止めた。代わってフェラン・トーレスが出場し、両選手の古巣と対戦することになった。
後半には異例の形で負傷者が同時に出る事態となり、状況はさらに悪化した。フヴィチャ・クヴァラツヘリアはバルセロナのシャビ・エスパルトと空中で接触した後、激しく転倒して膝を大きくひねった。ウインガーは医療スタッフ2人に抱えられてピッチを後にし、キャプテンのマルキーニョスも同じ一連のプレーで負傷し、歩いて退いた。戦力を欠くチームの立て直しに追われたエンリケは、マグネス・アクリウシュを投入した。
アウェーチームも負傷者を出した。ダニ・オルモは自身も打撲を負い、27分にフェルミン・ロペスと交代。両チームのベンチにとって慌ただしい一夜となった。
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エンリケ、 「試合で最悪だった部分」を嘆く
印象的な欧州での勝利を収めたものの、相次ぐアクシデントにPSGの指揮官は深い苛立ちを募らせた。スペイン人指揮官は、バルセロナを破るためにチームが身体的に大きな代償を払ったと認めた。
「私は医師ではない。監督だ」とエンリケ監督は試合後に語った。「今日の試合で最も悪かったのは、3人が負傷したことだ。明日の検査結果を待たなければならない。3人とも非常に重要な選手だから、もちろん本当に悪い知らせだ。ただ、それがサッカーだ」
一方、ハンジ・フリック監督は、前半の早い段階で交代を余儀なくされた自チームの攻撃のスター選手が、ひどく落胆していたことを認めた。「けががどの程度のものか、まだ分からない。経過を見なければならない」とバルセロナの指揮官は説明した。
ローテーションを試みる中、チームメートがクヴァラツヘリアを心配
エンリケ監督は今季、選手たちの出場時間を積極的に管理してきた。特に、スペイン時代にコンディション面で苦しんだ経験がある現バロンドール受賞者のデンベレには慎重に対応していた。しかし、戦術的に選手を休ませても今回の負傷者続出は防げず、チームメートは負傷の深刻さを心配している。
ルイスは、クヴァラツヘリアの恐ろしい着地について、ロッカールームで直後に広がった懸念を明かした。報道によれば、同ウイングの関係者はMRI検査の結果を待つ中、十字靱帯を断裂したのではないかと懸念しているという。
ルイスは「こうした事態が起こり得るからこそ、ルイス・エンリケは何人かの選手を休ませた。だが残念ながら、恐れていたことがその後起きてしまった。試合開始わずか19分でウスマン・デンベレを失い、その後、マルキーニョスとクヴィチャ・クヴァラツヘリアがほぼ同じ時間帯に負傷した。［クヴァラの］負傷には怖くなった。倒れ方を見て心配になったし、自力でピッチを出ることもできなかった。深刻なものでないことを願うばかりだ」と語った。
- Getty Images Sport
戦力を欠くPSGに国内で重要な試練が待つ
パリ・サンジェルマンには立て直す時間がほとんどない。国内での重要な一戦が迫っているためだ。エンリケ監督率いるチームは日曜日、リーグ・アンの上位対決でリヨンと対戦する。新たに手薄になった選手層が厳しく試される一戦となる。
デンベレ、クヴァラツヘリア、マルキーニョスの公式な診断結果がまだ出ていない中、パリ・サンジェルマンは早急に態勢を立て直さなければならない。主力3選手を欠きながら国内での好調を維持することが、エンリケ監督にとって当面の、そして最大の課題となる。
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