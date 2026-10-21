ホームチームは終盤のヴィティーニャとファビアン・ルイスのゴールにより、それまで無敗だったバルセロナに4-2で劇的な勝利を収めた。しかし、激闘の末につかんだ勝利は、両チームに相次いだ負傷者によって大きくかすんだ。ウスマン・デンベレは開始わずか19分、左太ももを押さえて急に足を止めた。代わってフェラン・トーレスが出場し、両選手の古巣と対戦することになった。

後半には異例の形で負傷者が同時に出る事態となり、状況はさらに悪化した。フヴィチャ・クヴァラツヘリアはバルセロナのシャビ・エスパルトと空中で接触した後、激しく転倒して膝を大きくひねった。ウインガーは医療スタッフ2人に抱えられてピッチを後にし、キャプテンのマルキーニョスも同じ一連のプレーで負傷し、歩いて退いた。戦力を欠くチームの立て直しに追われたエンリケは、マグネス・アクリウシュを投入した。

アウェーチームも負傷者を出した。ダニ・オルモは自身も打撲を負い、27分にフェルミン・ロペスと交代。両チームのベンチにとって慌ただしい一夜となった。



