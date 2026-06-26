試合ごとの戦略……グアルディオラの考え方が、ドニスのサウジアラビアでのキャリアを台無しにしてしまったのか？

ドニスの就任には賛否があった。サウジアラビアリーグでの経験が評価される一方、より大物候補がいるとの反対意見も出た。

ただ、全員が「ギリシャ人監督の任務は困難で、W杯まで時間が限られているため、結果を彼に責任転嫁すべきではない」と同意した。

しかし、代表の親善試合を観て評価は一変した。エクアドル戦（1－2で敗北）以降、「アル・アクダル」には攻撃面で変化の兆しが見え始めた。

プエルトリコに3－0、セネガルと0－0で引き分けた際も、前向きなムードは続いた。

開幕戦のウルグアイ戦前半は1－0で折り返し、代表の安定感を確信した。

しかし後半、南米チームが1点を返し、さらに好機を連発。一方、サウジアラビアは不可解な失速で初勝利を逃し、期待は急速に色あせた。

さらにスペインに0－4で敗れ、サポートする人々は次のラウンドへ進めるか、カーボベルデという難関を突破できるか、代表の実力を疑い始めた。