試合ごとの戦略……グアルディオラの考え方が、ドニスのサウジアラビアでのキャリアを台無しにしてしまったのか？

サウジアラビアのファンは、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニス氏に対して、就任以来、ワールドカップに限らず多様な反応を示してきた。
ドニス監督は昨年4月、2026年W杯（米・加・墨共催）開幕まで残り2か月でエルヴェ・ルナール前監督の後任に就いた。
サウジアラビアのファンは、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニス氏に対して、就任以来、ワールドカップに限らず多様な反応を示してきた。
ドニス監督は昨年4月、2026年W杯（米・加・墨共催）開幕まで残り2か月でエルヴェ・ルナール前監督の後任に就いた。
ドニスの就任には賛否があった。サウジアラビアリーグでの経験が評価される一方、より大物候補がいるとの反対意見も出た。
ただ、全員が「ギリシャ人監督の任務は困難で、W杯まで時間が限られているため、結果を彼に責任転嫁すべきではない」と同意した。
しかし、代表の親善試合を観て評価は一変した。エクアドル戦（1－2で敗北）以降、「アル・アクダル」には攻撃面で変化の兆しが見え始めた。
プエルトリコに3－0、セネガルと0－0で引き分けた際も、前向きなムードは続いた。
開幕戦のウルグアイ戦前半は1－0で折り返し、代表の安定感を確信した。
しかし後半、南米チームが1点を返し、さらに好機を連発。一方、サウジアラビアは不可解な失速で初勝利を逃し、期待は急速に色あせた。
さらにスペインに0－4で敗れ、サポートする人々は次のラウンドへ進めるか、カーボベルデという難関を突破できるか、代表の実力を疑い始めた。
サウジアラビア代表のパフォーマンスのばらつきは、ワールドカップ前の親善試合では安定していたにもかかわらず、公式戦でドニス監督が突然戦術を変更したことが原因と考えられる。
ギリシャ人監督はW杯を4-4-2で始め、右サイドMFにモハメド・アブ・シャマートを置き、サイドバックのサウード・アブドゥルハミドを攻守でサポートさせた。
スペイン戦では、アブ・シャマートと中盤のクヌをベンチに下げ、5-3-2を採用して中央の守備を厚くしたが、効果はなかった。
報道によると、ドニス監督はカーボベルデ戦で3度目の戦術変更を行い、4-3-3を採用する見込みだ。右ウイングにマンデシュ、中盤にクヌを戻す予定である。
ドニス監督は試合ごとに最適な戦術を採るため、絶え間ない布陣変更が必要だと主張する。しかし実際には、その都度変更が状況を悪化させている。
スペイン戦では5バックを採用したものの、「マタドール」はサウジアラビア守備を難なく突破。特に先制点では選手間の意思疎通が欠け、指示を理解できていない様子だった。
これは当然だ。ドニスが代表を率いてからの時間が短く、親善試合も少なかったにもかかわらず、一部の選手に守備と攻撃を兼任させる複雑な役割を課していたからだ。
ドニスは、フォーメーションを頻繁に変更するグアルディオラの手法を模倣しようとしたが、変更の仕方とタイミングを誤った。結果として、変更の利点を生かせず、弊害だけが残った。
グアルディオラは、長く指導した選手たちにのみ、数回の練習で戦術変更や複合役割を徹底し、技術を確認してから実践した。
さらにドニスはスペイン戦直前の最終練習で初めて5バックを指導し、親善試合での実践経験もなく、チームを率いてから1か月も経っていなかった。
それでもドニス監督は方針を変えず、カーボベルデ戦では新たな戦術でリベンジを狙う。