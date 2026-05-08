ジョアン・ガドゥ（19）の獲得は、オレ・ブックがボルシア・ドルトムントで初めて手掛けた補強と言える。 19歳のセンターバックは、ボルシア・ドルトムントのスポーツディレクター就任直後に獲得された。移籍金は2000万ユーロ＋最大500万ユーロのボーナスで、この取引を彼一人だけの成果とするのは正確ではない。
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「試合ごとにミスがある」：BVBの新たな守備の希望には大きな課題が残されている
若く有望な才能がひしめく巨大な人材プールは、すでに透明化しすぎている。 名門クラブはBVBを含め、ガドゥーについて以前から把握していた。2023年夏にはパリSGユースとの契約が残り2年ながら注目され、1年後にはバイエル・レバークーゼンが獲得を逃した。先月3月には前監督ケールがウィーンで視察している。
195cmのガドゥを獲得したことで、バイエルンは「この年齢で当時のウパメカノより一歩先を行く」DFを手に入れた。ザルツブルク・ナッハリヒテン紙副部長ミヒャエル・ウンフェルドルベン氏はSPOXにこう語った。「彼は間違いなくザルツブルク最高のセンターバックだ。 彼は素晴らしい移籍になることは以前から分かっていた。なぜなら、彼は本当に信じられないほどの素質と巨大なポテンシャルを持っているからだ。彼は1対1の局面やヘディングに強く、国際的なレベルで通用するディフェンダーに必要な要素をすべて備えている。」
ザルツブルクは2024年、17歳のガドゥーに1000万ユーロを支払いパリから獲得。この年齢では、後にチームメイトとなるカリム・アデイエミだけが高額で、その移籍金もガドゥーよりわずか10万ユーロ高かった。
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ジョアン・ガドゥーにはPSGでの将来が見えなかった
ガドゥはPSGでの最終シーズンにU-19リーグで優勝したが、将来は不透明だった。キリアン・エムバペらスターと練習しても、トップチームでの出場は3試合だけ。マルキーニョス、ルーカス・ベラルド、後にウィリアン・パチョとの競争が激しかった。
ルイス・エンリケ監督も、英ガーディアン紙が2024年に「世界で最も才能ある60人の選手」に選んだガドゥに完全に納得していたわけではない。しかし、ザルツブルクは彼を高く評価していた。フランスU-16代表デビュー以来、注目し続けていたのだ。
友人たちは彼を「ジョガド」と呼ぶ。母と7歳の弟と共にフランスへ移住し、コートジボワール出身の父や他の3兄弟は故郷ナンジに残った。
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トーマス・レッチの下で、ジョアン・ガドゥーがブレイクを果たした
ガドゥはザルツブルク加入直後、出場機会が少ないままだった。ペピーン・ラインダース新監督率いるチームは低迷。3試合目で43分、彼は荒れたファウルで一発退場となった。 その後16か月で2度も退場し、そのうち1度は開始2分で2枚のイエローカードを受けた。
ウンフェルドルベン氏によると、ガドゥはどの試合でも一度は集中力を失い、衝動的な反則や意味不明なミスを犯すという。 彼にはまだ安定感が足りない」
後任のトーマス・レッチ（13か月後にダニエル・バイヒラーに交代）の下でガドゥはすぐに定位置を確保。クラブワールドカップを含む25試合に出場し、21試合で先発、19試合でフル出場を果たした。プロ経験ゼロの選手としては特筆すべき成績だ。
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「非常に意外」：ジョアン・ガドゥー、ザルツブルクでのプレーは終了
レッツシュはガドゥーを「磨く必要のある原石だが、磨けば本物の逸材になる」と絶賛。VfLボーフムの元監督は続けた。「ジョーは成熟しており、ポジショニングと1対1が強い。落ち着きもあり、未来は明らかだ。」
ザルツブルクは移籍からわずか5か月後に2029年までの契約延長を決断。U-19代表8試合を経験する彼の将来性を高く評価した。契約期間が長かったため、BVBは多額の移籍金を支払うことになった。
ただしドルトムントはもはや彼をレギュラーとして起用しない見込みだ。ガドゥは33試合中31試合で先発したが、直近5試合では出場なし。うち3試合はベンチ外だった。ウンフェルドルベン氏はこれを「非常に意外」と語った。
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ジョアン・ガドゥ：エルリング・ハーランドと同じ移籍金
レッツ監督はセンターバック含めメンバーを頻繁に交代してきたが、今後は安定性と継続性が求められる。ガドゥスは退団が濃厚で、来季残留する他の選手にチャンスが回る。不在の理由が規律違反だという噂もあるが確認できていない。
ただ、BVBは新加入のガドゥを3バックの右で起用する方針を既に伝えている。そのポジションには空きがある。ニクラス・ズーレは退団し、夏に現役を引退する予定。エムレ・カンは数カ月間負傷中で、ルカ・レッジャーニは控えとしての計画だ。
4バックの右CBとしてプレーしていたガドゥーにとって、先発の座は射程圏内だ。オーストリアではほとんど組めなかったヴァルデマール・アントンやニコ・シュロッターベックといったベテランとの連携は、不安定な彼のプレーを安定させるはずだ。
成功の鍵は彼自身にある。才能と伸びしろは十分だ。BVBはザルツブルクから選手を獲得した過去の実績があり、移籍金がハーランドと同じ額であることも吉兆かもしれない。
ジョアン・ガドゥ：キャリア概要
チーム 公式戦 ゴール アシスト パリ・サンジェルマンU19 37 1 0 FCリーフェリング（ザルツブルクの育成チーム） 1 0 0 FCレッドブル・ザルツブルク 58分 0 0 FCレッドブル・ザルツブルクU19 5 0 0