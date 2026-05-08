若く有望な才能がひしめく巨大な人材プールは、すでに透明化しすぎている。 名門クラブはBVBを含め、ガドゥーについて以前から把握していた。2023年夏にはパリSGユースとの契約が残り2年ながら注目され、1年後にはバイエル・レバークーゼンが獲得を逃した。先月3月には前監督ケールがウィーンで視察している。

195cmのガドゥを獲得したことで、バイエルンは「この年齢で当時のウパメカノより一歩先を行く」DFを手に入れた。ザルツブルク・ナッハリヒテン紙副部長ミヒャエル・ウンフェルドルベン氏はSPOXにこう語った。「彼は間違いなくザルツブルク最高のセンターバックだ。 彼は素晴らしい移籍になることは以前から分かっていた。なぜなら、彼は本当に信じられないほどの素質と巨大なポテンシャルを持っているからだ。彼は1対1の局面やヘディングに強く、国際的なレベルで通用するディフェンダーに必要な要素をすべて備えている。」

ザルツブルクは2024年、17歳のガドゥーに1000万ユーロを支払いパリから獲得。この年齢では、後にチームメイトとなるカリム・アデイエミだけが高額で、その移籍金もガドゥーよりわずか10万ユーロ高かった。