ジョアン・ガドゥ（レッドブル・ザルツブルク）の獲得がオレ・ブックの初補強かどうかは、定義次第だ。 19歳のセンターバックは、ボルシア・ドルトムントのスポーツディレクター就任直後に獲得された。移籍金は2000万ユーロで、最大500万ユーロのボーナスが発生する可能性もある。だが、この移籍がブック氏だけの功績とは言えない。
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「試合ごとにミスがある」：BVBの新たな守備の希望には大きな課題がある
若く有望な才能がひしめく巨大な人材プールは、すでに透明化しすぎている。 名門クラブはBVBも含めて、以前からガドゥーを知っていた。2023年夏にはパリSGユースとの契約が残り2年ながら注目され、1年後にはレバークーゼンが獲得を逃した。先月3月には前監督ケールがウィーンで視察している。
195cmのガドゥ加入により、ヴェストファーレンのクラブは「同年齢の頃のウパメカノより一歩先を行く」DFを得る。ザルツブルガー・ナッハリヒテン紙副スポーツ部長ミヒャエル・ウンフェルドルベン氏はSPOXにこう語った。「彼は間違いなくザルツブルク最高のセンターバックだ。 彼は素晴らしい移籍になることは以前から分かっていた。なぜなら、彼は本当に信じられないほどの素質と巨大なポテンシャルを持っているからだ。彼は1対1の局面やヘディングに強く、国際的なレベルで通用するディフェンダーに必要な要素をすべて備えている。」
2024年、17歳のガドゥー獲得に1000万ユーロを投じたザルツブルク。この金額は当時としては破格で、後にチームメイトとなるカリム・アデイエミの2018年移籍金（1010万ユーロ）に次ぐ額だった。
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ジョアン・ガドゥーにはPSGでの将来の見通しがなかった
ガドゥはPSGでの最終シーズンにU-19リーグで優勝したが、将来は不透明だった。キリアン・エムバペらスターと練習しても、トップチームでの出場は3回だけ。マルキーニョス、ルーカス・ベラルド、後にウィリアン・パチョとの競争が激しかった。
ルイス・エンリケ監督も、英ガーディアン紙が2024年に「世界で最も才能ある60人の選手」に選んだガドゥに完全に納得していたわけではない。しかし、ザルツブルクは彼を高く評価していた。フランスU-16代表デビュー以来、注目し続けていたのだ。
友人たちは彼を「ジョガド」と呼ぶ。母と7歳の弟と共にフランスに移住し、コートジボワール出身の父や他の3兄弟は故郷ナンジに残った。
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トーマス・レッチの下で、ジョアン・ガドゥーがブレイクを果たした
ガドゥはザルツブルク加入直後、ペピーン・ラインダース新監督の下でチームが不調に終わり、出場機会が限られた。加入3試合目、43分に粗暴なファウルで退場。 その後16か月で2度も退場し、うち1度は開始2分で2枚のイエローカードを受けた。
ウンフェルドルベン氏によると、ガドゥはどの試合でも一度は集中力を欠き、衝動的なファールや理解不能なミスを犯すという。 彼にはまだ安定感が足りない」
後任のトーマス・レッチ体制下でガドゥはすぐに定位置を確保。クラブワールドカップを含む25試合に出場し、21試合で先発、19試合でフル出場を果たした。プロ経験ゼロの選手としては特筆すべき成績だ。
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「非常に意外」：ジョアン・ガドゥー、ザルツブルクでのプレーを終える
レッツシュはガドゥーを「磨く必要のある原石だが、磨けば本物の逸材になる」と絶賛。VfLボーフムの元監督も「ジョーは成熟しており、ポジショニングと1対1が強み。落ち着きもあり、未来は明らかだ」と語った。
ザルツブルクは移籍からわずか5か月後に、U-19代表8試合出場経験のある彼の契約を2029年まで延長。この迅速な判断が、のちに多額の移籍金を生むことになった。
ただしドルトムントはもはや彼をレギュラー起用しない見込みだ。ガドゥは33試合中31試合で先発したが、直近5試合では出場ゼロ。うち3試合はベンチ外だった。ウンフェルドルベン氏はこれを「非常に意外」と語った。
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ジョアン・ガドゥの移籍金はエルリング・ハーランドと同じ。
レッツ監督はセンターバックを含む選手を頻繁にローテーションしてきたが、今後は安定性と継続性が求められる。ガドゥスは退団が濃厚で、来季残留する他の選手にチャンスが回る。不在の理由には規律問題との噂もあるが、確認できていない。
ただ、BVBは新加入のガドゥを3バックの右で起用する方針を既に伝えている。そのポジションには空きがある。ニクラス・ズーレは退団し、夏に現役を引退予定。エムレ・カンは負傷中で数か月離脱しており、ルカ・レッジャーニも控えとしての計画だ。
4バックの右CBとしてプレーしていたガドゥーにとって、先発の座は射程圏内だ。アントンやシュロッターベックといったベテランとのコンビネーションは、彼の不安定さを補うはずだ。
成功の鍵は彼自身にある。才能と伸びしろは十分だ。移籍金はハーランドと同じで、吉兆と見ることもできる。
ジョアン・ガドゥ：キャリアの概要
チーム 公式戦 ゴール アシスト パリ・サンジェルマンU19 37 1 0 FCリーフェリング（ザルツブルクの育成チーム） 1 0 0 FCレッドブル・ザルツブルク 58 0 0 FCレッドブル・ザルツブルク U19 5 0 0