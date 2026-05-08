「試合ごとにミスがある」：BVBの新たな守備の希望には大きな課題がある

若く有望な才能がひしめく巨大な人材プールは、すでに透明化しすぎている。 名門クラブはBVBも含めて、以前からガドゥーを知っていた。2023年夏にはパリSGユースとの契約が残り2年ながら注目され、1年後にはレバークーゼンが獲得を逃した。先月3月には前監督ケールがウィーンで視察している。

195cmのガドゥ加入により、ヴェストファーレンのクラブは「同年齢の頃のウパメカノより一歩先を行く」DFを得る。ザルツブルガー・ナッハリヒテン紙副スポーツ部長ミヒャエル・ウンフェルドルベン氏はSPOXにこう語った。「彼は間違いなくザルツブルク最高のセンターバックだ。 彼は素晴らしい移籍になることは以前から分かっていた。なぜなら、彼は本当に信じられないほどの素質と巨大なポテンシャルを持っているからだ。彼は1対1の局面やヘディングに強く、国際的なレベルで通用するディフェンダーに必要な要素をすべて備えている。」

2024年、17歳のガドゥー獲得に1000万ユーロを投じたザルツブルク。この金額は当時としては破格で、後にチームメイトとなるカリム・アデイエミの2018年移籍金（1010万ユーロ）に次ぐ額だった。