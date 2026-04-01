「証拠もないのに処分された！」――ベンフィカのチャンピオンズリーグ敗退を受け、ジャンルカ・プレスティアンニがヴィニシウス・ジュニオールへの人種差別疑惑について沈黙を破る

かつてベレス・サルスフィールドに所属していたこの選手は、事態の対応の仕方に対して強い不満を露わにした。疑惑が自身の身近な問題に直結していたため、彼はその余波について語る際、遠慮なく本音を語った。精神的な影響について、彼は次のように述べた。「母や父、祖父母が、真実ではないことや実際には起きていないことをたくさん聞かされることになるだろうと想像した。 私個人としては、サッカー選手として人々の噂話には慣れているが、彼らにとっては別問題だ。

「彼らが私を、本来の姿とはかけ離れた存在として扱ったことが辛かった。それが一番辛かった。私はとても平静だ。私を知っている人なら誰でも、私がどんな人間か分かっているし、それで十分だからだ。証拠もなく罰を受けたが、もう終わったことだ。」