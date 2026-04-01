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「証拠もないのに処分された！」――ベンフィカのチャンピオンズリーグ敗退を受け、ジャンルカ・プレスティアンニがヴィニシウス・ジュニオールへの人種差別疑惑について沈黙を破る
新たなインタビューで疑惑を否定
プレスティアニは、2月に起きた物議を醸した一件について、自身の立場を明確に示した。ヴィニシウスのゴール後、ゴールセレブレーションをきっかけに、レアル・マドリードとベンフィカの選手間で激しいもみ合いが発生した。
このブラジル人選手は、相手FWが人種差別的な暴言を吐いたと非難したため、試合は一時中断され、その後UEFAから即座に出場停止処分が下された。彼はサンティアゴ・ベルナベウで行われた重要な第2戦を欠場し、第1戦で既に0-1の敗北を喫していたベンフィカは、第2戦でも1-2で敗れ、大会から敗退した。この事態が家族に与えた深刻な影響について言及したプレスティアニは、UEFAが早計な判断を下したと主張した。
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家族を守り、個人の品格を守る
かつてベレス・サルスフィールドに所属していたこの選手は、事態の対応の仕方に対して強い不満を露わにした。疑惑が自身の身近な問題に直結していたため、彼はその余波について語る際、遠慮なく本音を語った。精神的な影響について、彼は次のように述べた。「母や父、祖父母が、真実ではないことや実際には起きていないことをたくさん聞かされることになるだろうと想像した。 私個人としては、サッカー選手として人々の噂話には慣れているが、彼らにとっては別問題だ。
「彼らが私を、本来の姿とはかけ離れた存在として扱ったことが辛かった。それが一番辛かった。私はとても平静だ。私を知っている人なら誰でも、私がどんな人間か分かっているし、それで十分だからだ。証拠もなく罰を受けたが、もう終わったことだ。」
キリアン・エムバペとの交流と文化の違い
口論の最中に感情が高ぶり、レアル・マドリードの他のスター選手たちも口論に加わった。プレスティアニは、キリアン・エムバペも自分を標的にしたと明かした。「（エムバペが自分を『クソ人種差別主義者』と呼ぶのを）聞いたが、我々アルゼンチン人にとって、それはごく普通の罵り言葉だ」と彼は説明した。
「俺は人種差別主義者なんかじゃないし、これからもそうなることはない。彼は相手を試合から外すために罵るんだが、俺は決して反応しない。むしろ、ピッチ上で実力を示すのが目的だ」
言葉の違いを説明しようと、彼はアルゼンチン人にとって特定の言葉を使うのは普通の罵りだと主張しつつ、疑惑されている「猿」という言葉は決して使っていないと断固として強調した。
- AFP
ベンフィカの次はどうなるのか？
欧州カップ戦からの敗退を受け、ベンフィカは今シーズンのすべてのノックアウト方式の大会から姿を消した。ポルトガル・リーガ優勝への望みは薄いため、ジョゼ・モウリーニョ監督は苦戦を強いられることになる。現在、チームは27試合を終えて勝ち点65で3位につけており、首位のポルトに7ポイント差をつけられている。一方、2位のスポルティングも勝ち点65だが、1試合少ない状況にある。
プレスティアーニに関しては、UEFAは調査の結果をまだ発表していないが、マドリードとの物議を醸した第1戦におけるサポーターの行動により、クラブは処分を受けている。