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Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

「許せない！」――トッテナムが辛うじて降格を免れた後、ミッキー・ファン・デ・ヴェンは「恥ずべき」シーズンに怒りを爆発させた。

ミッキー・ファン・デ・フェン
トッテナム
プレミアリーグ
トッテナム 対 エヴァートン
エヴァートン

最終戦で辛うじてプレミアリーグ残留を果たしたトッテナム。しかし代理キャプテンのミッキー・ファン・デ・ヴェンは、チームの惨憺たるシーズンに強い不満を露わにした。ロベルト・デ・ゼルビ監督が奇跡的な残留を導いたにもかかわらず、彼は「才能ある選手揃いのチームが国内リーグでこの結果なのは到底受け入れられず、恥ずべきことだ」と語った。

  • デ・ゼルビ監督の下で勝ち点確保

    トッテナムはシーズン最終戦でエバートンを1-0で下し、プレミアリーグ残留を決めた。デ・ゼルビ監督は就任後7試合で3勝2分2敗とし、チームを降格の危機から救った。 負傷で欠場した主将ロメロに代わりキャプテンを務めたヴァン・デ・ヴェンは、BBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』のインタビューで怒りを露わにした。

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONAFP

    ヴァン・デ・ヴェンの容赦ない正直さ

    ファン・デ・ヴェンは「最終戦で降格争いをするとは受け入れ難い。素晴らしい選手揃いのクラブだ。最終戦まで持ち越したのは恥ずかしいが、乗り越えたことが何よりも大切だ」と語った。

    さらに彼はこう続けた。「正直、試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、感情が溢れた。個人としても厳しいシーズンだった。ほぼ全試合に出場し、多くの苦しみを感じた。今はとても嬉しいが、このような状況を二度と繰り返してはならない。」

  • パルヒニャは今後のさらなる向上を目指す

    試合の勝者となったジョアン・パリニャも、波乱のシーズンを終え感想を語った。前半終了間際にポストに弾かれたボールを押し込み決勝点を挙げたこのポルトガル人MFは、デ・ゼルビ監督の下でチームメイトが示した粘り強さを強調した。スカイ・スポーツの取材に彼は「今シーズンは色々あったが、今日は我々の力を見せられた」と語った。 厳しいシーズンを乗り越え、チームは団結し、ファンに支えられた」

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    トッテナムはどうなるのか？

    デ・ゼルビ監督は、2029年6月30日に契約が切れるファン・デ・ヴェンら主力中心にチーム再構築を狙う。チームは苦戦したが、このDFはチャンピオンズリーグを含む45試合に出場し、7ゴール1アシストをマークした。クラブは体制を一新し、同じ失敗を繰り返さない方針だ。