ファン・デ・ヴェンは「最終戦で降格争いをするとは受け入れ難い。素晴らしい選手揃いのクラブだ。最終戦まで持ち越したのは恥ずかしいが、乗り越えたことが何よりも大切だ」と語った。

さらに彼はこう続けた。「正直、試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、感情が溢れた。個人としても厳しいシーズンだった。ほぼ全試合に出場し、多くの苦しみを感じた。今はとても嬉しいが、このような状況を二度と繰り返してはならない。」