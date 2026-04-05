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「許せない！」――アトレティコ・マドリード会長、バルセロナとアーセナルへのフリアン・アルバレス移籍の噂に激怒
メディアの憶測が非難を浴びた
セレーゾ会長は、アルバレス選手をめぐる絶え間ない報道や、大型移籍の可能性について激怒している。アトレティコ・マドリードの会長は、4月5日のバルセロナとのリーガ戦を前に開かれた記者会見で、この状況について言及した。アーセナルやカタルーニャの巨人（バルセロナ）が虎視眈々と狙う中、彼は記者団に対し、紛れもない警告を発した。「アルバレス選手に関しては、少し度を越している。彼はアトレティコ・マドリードの選手であり、クラブと長期契約を結んでいる」と述べた。 24歳の同選手は、スポーツディレクターのアンドレア・ベルタが交渉し、マンチェスター・シティから8200万ポンド（1億800万ドル）で獲得したものであり、クラブには売却する意向はない。
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チャンピオンズリーグに向けた準備
バルセロナはこの攻撃手を、ロベルト・レヴァンドフスキの後継者として長期的に理想的な選手と見なしている。先日の両チームの国内リーグ戦では、ジュリアーノ・シメオネが先制点を決めたものの、マーカス・ラッシュフォードが同点ゴールを挙げた後、途中出場のレヴァンドフスキが終盤に決勝点を挙げた。 興味深いことに、アルバレスはベンチ入りしたものの出場機会はなかった。ディエゴ・シメオネ監督は、水曜日にカンプ・ノウで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に向けて、エースストライカーを温存することを選択したのだ。バルセロナは最近、欧州の舞台で圧倒的な強さを見せており、特に前ラウンドではニューカッスル・ユナイテッドを7-2で粉砕し、国内のライバルとの激戦を予感させる展開となっている。
アーセナルが攻撃力の補強を模索
アーセナルは、カップ戦での連続敗退を受けて、攻撃陣の補強を必死に模索している。ヴィクトル・ジョケレスが得点を挙げたにもかかわらず、ガナーズはFAカップでサウサンプトンに衝撃的な敗北を喫し、ゴール前での苦戦を露呈した。 ミケル・アルテタ監督は、シーズン最大の山場を迎えるにあたり、決定力のある選手を求めている。アーセナルはスポルティングCPとの重要なチャンピオンズリーグ戦を控え、その後、ボーンマスとのプレミアリーグ戦、そしてマンチェスター・シティとのアウェイ戦（優勝を左右する一戦となる可能性もある）が控えている。アルバレスのような8200万ポンドの才能を獲得できれば、攻撃陣は一変し、今後のタイトル獲得に向けた最後のピースとなるだろう。
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安定した得点記録
元プレミアリーグのフォワードは、スペインでも引き続き素晴らしい成績を残している。今シーズンは44試合に出場し、すでに17得点を挙げており、現在の監督の下でデビューシーズンに記録した29得点という驚異的な数字に迫っている。全大会を通じて残り最大15試合を残しており、その記録を塗り替えることは十分に可能だ。