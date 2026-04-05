「許せない！」――アトレティコ・マドリード会長、バルセロナとアーセナルへのフリアン・アルバレス移籍の噂に激怒

バルセロナはこの攻撃手を、ロベルト・レヴァンドフスキの後継者として長期的に理想的な選手と見なしている。先日の両チームの国内リーグ戦では、ジュリアーノ・シメオネが先制点を決めたものの、マーカス・ラッシュフォードが同点ゴールを挙げた後、途中出場のレヴァンドフスキが終盤に決勝点を挙げた。 興味深いことに、アルバレスはベンチ入りしたものの出場機会はなかった。ディエゴ・シメオネ監督は、水曜日にカンプ・ノウで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に向けて、エースストライカーを温存することを選択したのだ。バルセロナは最近、欧州の舞台で圧倒的な強さを見せており、特に前ラウンドではニューカッスル・ユナイテッドを7-2で粉砕し、国内のライバルとの激戦を予感させる展開となっている。