同報道によると、今夏高額で獲得した新戦力の貢献度が低く、クラブ首脳陣は懸念を深めている。 レアル・マドリードは主力4人（トレント・アレクサンダー＝アーノルド、フランチェスコ・マスタンツォーノ、アルバロ・カレラス、ディーン・ホイセン）に約1億8000万ユーロを投資した。しかしミュンヘンでの大一番ではイングランド代表SBアレクサンダー＝アーノルドのみが先発。マスタンツォーノはロスタイムに途中出場しただけで、カレラスとホイセンは出場機会なし。補強策への疑問が募る。

さらに、6000万ユーロで獲得したブラジルの若手ストライカー、エンドリックが1月にリヨンへレンタルされたことも不満だ。