「またも敗退、またもイタリアのW杯出場は叶わなかった。これは到底許容できない恥辱だ。イタリアサッカーは一から立て直さなければならない。その第一歩として、ガブリエレ・グラヴィーナ会長の辞任が必要だ」と、イタリア第2の与党であるリーガはプレスリリースで述べた。
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「許しがたい不名誉」：イタリアのW杯での大失態を受け、政治家らが協会会長の辞任を要求
しかしグラヴィーナ氏は辞任には一切応じない構えだ。「来週、サッカー連盟の理事会を招集した。 即時辞任を求める声は理解できるが、定款によれば、そのような決定は連盟の理事会に委ねられている」と、2018年からイタリアサッカー連盟会長を務めるグラヴィーナ氏はイタリアのメディアに語った。さらに同氏は、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督に対し、「引き続きその職に留まるよう」要請したと述べた。
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スポーツディレクターのジャンルイジ・ブッフォンの去就も不透明
グラヴィーナ氏はさらに、「この状況に対する『客観的な責任』は、サッカー協会にあり、私にある」と述べた。グラヴィーナ氏は「深刻な危機」を認識しており、「イタリアサッカーは再構築されなければならない」と語った。 しかし、問題は連盟だけにとどまらないと、彼はワールドカップ3大会連続の敗退を受けて強調した。「リーグもあれば、クラブもある。だからこそ、何を変えるべきかについて、より包括的な検討が必要だ」
火曜日の夜、ボスニア・ヘルツェゴビナとのPK戦（1-4）に敗れた後、スポーツディレクターのジャンルイジ・ブッフォンの去就も不透明となっている。 「この敗戦の後、私たちは時間をかける必要がある。シーズンは6月に終わる。今後3ヶ月間、私は信頼を寄せてくれた協会のために引き続き尽力するつもりだ」とブッフォンは語った。「我々の目標はワールドカップ予選突破だった。この敗戦は痛手であり、失望のあまり理性的でいられなくなる危険性がある」と彼は付け加えた。