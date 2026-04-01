「許しがたい不名誉」：イタリアのW杯での大失態を受け、政治家らが協会会長の辞任を要求

グラヴィーナ氏はさらに、「この状況に対する『客観的な責任』は、サッカー協会にあり、私にある」と述べた。グラヴィーナ氏は「深刻な危機」を認識しており、「イタリアサッカーは再構築されなければならない」と語った。 しかし、問題は連盟だけにとどまらないと、彼はワールドカップ3大会連続の敗退を受けて強調した。「リーグもあれば、クラブもある。だからこそ、何を変えるべきかについて、より包括的な検討が必要だ」

火曜日の夜、ボスニア・ヘルツェゴビナとのPK戦（1-4）に敗れた後、スポーツディレクターのジャンルイジ・ブッフォンの去就も不透明となっている。 「この敗戦の後、私たちは時間をかける必要がある。シーズンは6月に終わる。今後3ヶ月間、私は信頼を寄せてくれた協会のために引き続き尽力するつもりだ」とブッフォンは語った。「我々の目標はワールドカップ予選突破だった。この敗戦は痛手であり、失望のあまり理性的でいられなくなる危険性がある」と彼は付け加えた。