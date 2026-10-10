バイエルン・ミュンヘンにとってWWKアレーナでの一戦は、ヴァンサン・コンパニ監督のチームにとって厳しい試練になると見られていた。しかし、試合がこれほど壊滅的な形で始まると予想していた者はいなかった。主審がバイエルン・ダービーのキックオフを告げると、ボールはノイアーへ戻された。ノイアーは普段、落ち着きと配球力で知られる存在である。

だが、この場面では後方から攻撃を組み立てようとした試みが最悪の形で失敗した。大きくクリアすることも味方を見つけることもできず、ノイアーは相手に猛スピードで寄せられる中で判断に迷ったように見えた。

10年以上にわたって「スイーパーキーパー」という役割を再定義してきたベテランGKは、ロビン・フェルハウアーにパスを封じられ、面目を失う形となった。アウクスブルクのFWは驚異的な予測力でスペースを詰め、ノイアーのクリアを実質的にブロック。そのまま無人のゴールへ難なく流し込んだ。