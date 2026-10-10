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記録破りの大失態！ マヌエル・ノイアーの序盤の痛恨ミスで、アウクスブルクがバイエルン・ミュンヘン相手にブンデスリーガ史に残る記録を樹立した
バイエルン・ダービーで衝撃の立ち上がり
バイエルン・ミュンヘンにとってWWKアレーナでの一戦は、ヴァンサン・コンパニ監督のチームにとって厳しい試練になると見られていた。しかし、試合がこれほど壊滅的な形で始まると予想していた者はいなかった。主審がバイエルン・ダービーのキックオフを告げると、ボールはノイアーへ戻された。ノイアーは普段、落ち着きと配球力で知られる存在である。
だが、この場面では後方から攻撃を組み立てようとした試みが最悪の形で失敗した。大きくクリアすることも味方を見つけることもできず、ノイアーは相手に猛スピードで寄せられる中で判断に迷ったように見えた。
10年以上にわたって「スイーパーキーパー」という役割を再定義してきたベテランGKは、ロビン・フェルハウアーにパスを封じられ、面目を失う形となった。アウクスブルクのFWは驚異的な予測力でスペースを詰め、ノイアーのクリアを実質的にブロック。そのまま無人のゴールへ難なく流し込んだ。
- Getty Images Sport
ノイアーのミスがバイエルンを驚かせる
アウェーのバイエルンにとっては悪夢のような展開だった。スタジアムの大半の観客がまだ席に着く前に、ビハインドを背負うことになったからだ。このゴールはミュンヘンから駆けつけたサポーターをぼう然とさせ、伝説的なキャプテンがボールをゴールから拾い上げる姿を、バイエルンのベンチは信じられない思いで見つめるしかなかった。
この早い時間帯の失点により、バイエルンは即座に戦術の見直しを強いられ、同点弾を目指すために試合序盤のゲームプランを捨てざるを得なくなった。主導権と試合のコントロールを信条とするチームにとって、このような混乱した形での失点は勢いに大きな打撃となった。このミスは、どれほど経験豊富な選手であっても、熱を帯びた地域ダービーの重圧の中ではミスと無縁ではいられないことを改めて強く印象づけるものとなった。
フェルハウアーがその名を記録に刻む
ロビン・フェルハウアーの一撃は、単なる冷静かつ機を逃さないフィニッシュではなかった。ドイツサッカーの歴史を塗り替える瞬間でもあった。キックオフからボールがゴールラインを割るまで、時計が示していたのはわずか8秒。これによりフェルハウアーは、ブンデスリーガ63年の歴史で最速ゴールを正式に記録したことになった。バイエルンのペナルティーエリア内の混乱を完璧に突き、リーグの歴史にその名を刻んだアウクスブルクの選手にとって、見事な偉業だった。
今週末以前まで、ブンデスリーガ最速ゴール記録は2人の名選手が分け合っていた。2015年、ケヴィン・フォラントがホッフェンハイムの一員としてバイエルン・ミュンヘン戦で9秒弾を決め、基準を打ち立てていた。その記録には後に、2014年にバイエル・レバークーゼンでプレーしていたカリム・ベララビが並んでいた。
フェルハウアーの8秒弾は今や単独でリストの頂点に立っており、純粋なストライカーの本能を示すプレーで従来の記録をちょうど1秒更新した。OptaFranzの統計専門家は、ボールがネットを揺らした直後、この一撃が記録更新のゴールであることを確認した。
- DiZ-PiX
最新のミスを受け、ノイアーに厳しい視線が注がれる
注目はフェルハウアーの記録に集まっていたが、視線は必然的にノイアーとその判断にも向けられた。40歳のこのベテランには、そのキャリアの持続性と最近のパフォーマンスをめぐって疑問の声が強まっており、今回の最新の「大失態」も批判の声を鎮める材料にはなりそうにない。
ノイアーのアグレッシブなスタイルが失点につながったのは今回が初めてではないが、このミスはそのタイミングゆえに、とりわけ衝撃的だった。リスクを取るこのベテランの傾向は、彼をワールドカップ優勝者、そしてUEFAチャンピオンズリーグの複数回優勝者にした要因の一つでもある。しかし、キャリアの晩年に差しかかる中で、許されるミスの幅はより小さくなっている。
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