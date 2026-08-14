グリーリッシュに次に必要なものについて問われた元マンチェスター・シティDFのヘンドリーは、Localsinsider.comとの提携のもと、GOALに対してこう語った。「ジャックはアストン・ヴィラから高額な移籍金を伴ってやって来た。そして、チームのプレーに合わせるという意味で、自分のプレーをかなり変えた。アストン・ヴィラ時代のジャック・グリーリッシュのプレーを、そのまま続けたわけではなかった。

「私がブラックバーン・ローヴァーズでアカデミーコーチを務め、U-23のアシスタントをしていた頃のことを覚えている。あの時、ヴィラには若いジャック・グリーリッシュがいた。その夜、私はヴィラのU-21あるいはU-23の監督だったゴードン・コーウェンズに対戦相手として会って、『彼はなんて才能なんだ』と言ったのを覚えている。正直、彼は別格だった。子どもの頃から際立っていたからだ。

「ただ、彼がやったことは、シティに行った時に、自分のプレーを少し犠牲にしてでもチームの一員となり、ペップが求めるものをチームにもたらすことだったと思う。そういう適応ができない選手はたくさんいる。だから彼は称賛に値する。なぜなら、見ての通り、彼はその結果として数々のタイトルと富も手にしてきたからだし、それこそ選手が心の底で成し遂げたいことでもある。選手はタイトルを勝ち取りたいものだ。

「高額な移籍金やジャック・グリーリッシュの質、能力はさておき、彼はキャリアを本当に、本当にうまく歩んできたと思う。ケガがなかったわけではないが、それでも非常にうまくやってきた。

「その点は評価しなければならない。なぜなら、キャリアが終わった時、彼にはそれを示すタイトルと富があるからだ。私は彼に脱帽する。というのも、その成果を手にするために、彼は自分のキャリアの一部を実際に犠牲にしてきたからだ。

「サッカー選手として、彼は賢かった。私はそう見ている。誰かが動けば完全移籍するかもしれないが、シティに戻ってもう一度挑戦したいと思うかもしれない。契約はあと1年残っているから、『分かった、私はあそこに戻って、もう1年何かを成し遂げようとしているんだ』と言っているかもしれない。もちろん、コーチは違う。指揮を執る監督も違うし、彼はまた一からその監督の信頼を勝ち取らなければならないだろう」