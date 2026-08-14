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記録的な1億ポンドでのマンチェスター・シティ移籍に疑問の声が上がる中、ジャック・グリーリッシュはいかに「賢く」キャリアを最大化してきたのか
グリーリッシュは2021年にマンチェスター・シティへ加入した際、歴史を作った。
ウェスト・ミッドランズ出身のグリーリッシュは、アストン・ヴィラでトップチームでの地位を確立したことを追い風に、急速な飛躍を遂げた。2019年にはチャンピオンシップでプレーしていたが、2021年8月にエティハド・スタジアムへの記録破りの移籍が成立した。
その契約では1億ポンド超の移籍金が動き、シティは英国人スターの補強において歴史を塗り替えた。ペップ・グアルディオラ監督は、自らの構想にさらなる創造性を加える余地を見いだしていた。
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ゴール数とタイトル獲得数：グリーリッシュのマンチェスター・シティでの成績
要求の厳しいカタルーニャ出身の指揮官は今、グリーリッシュの自由を抑え込んだと非難されている。シティの左サイドでプレーすることが多かった中で、彼はまったく別の選手になってしまったという見方だ。自分を表現し、相手に仕掛けていく姿勢は年々薄れていったと考えられている。
シティでの157試合で記録したゴールはわずか17。マンチェスターで序列を下げたことから、2025年夏にはエバートンへのレンタル移籍が認められた。そこで輝きを取り戻したが、その後に不運な足の負傷を負った。
現在は、シティが要求額を引き下げることに同意すれば、グリーリッシュが新たな完全移籍先を見つけるのではないかとの見方が出ている。多くの人が、彼には新たなスタートが必要だと考えているためだ。実現する可能性はある。マンチェスターでは7つのタイトルを獲得しており、その中にはプレミアリーグ3回優勝とチャンピオンズリーグ制覇も含まれている。
グリーリッシュが疑問の声にさらされながらも「賢明」だった理由
グリーリッシュに次に必要なものについて問われた元マンチェスター・シティDFのヘンドリーは、Localsinsider.comとの提携のもと、GOALに対してこう語った。「ジャックはアストン・ヴィラから高額な移籍金を伴ってやって来た。そして、チームのプレーに合わせるという意味で、自分のプレーをかなり変えた。アストン・ヴィラ時代のジャック・グリーリッシュのプレーを、そのまま続けたわけではなかった。
「私がブラックバーン・ローヴァーズでアカデミーコーチを務め、U-23のアシスタントをしていた頃のことを覚えている。あの時、ヴィラには若いジャック・グリーリッシュがいた。その夜、私はヴィラのU-21あるいはU-23の監督だったゴードン・コーウェンズに対戦相手として会って、『彼はなんて才能なんだ』と言ったのを覚えている。正直、彼は別格だった。子どもの頃から際立っていたからだ。
「ただ、彼がやったことは、シティに行った時に、自分のプレーを少し犠牲にしてでもチームの一員となり、ペップが求めるものをチームにもたらすことだったと思う。そういう適応ができない選手はたくさんいる。だから彼は称賛に値する。なぜなら、見ての通り、彼はその結果として数々のタイトルと富も手にしてきたからだし、それこそ選手が心の底で成し遂げたいことでもある。選手はタイトルを勝ち取りたいものだ。
「高額な移籍金やジャック・グリーリッシュの質、能力はさておき、彼はキャリアを本当に、本当にうまく歩んできたと思う。ケガがなかったわけではないが、それでも非常にうまくやってきた。
「その点は評価しなければならない。なぜなら、キャリアが終わった時、彼にはそれを示すタイトルと富があるからだ。私は彼に脱帽する。というのも、その成果を手にするために、彼は自分のキャリアの一部を実際に犠牲にしてきたからだ。
「サッカー選手として、彼は賢かった。私はそう見ている。誰かが動けば完全移籍するかもしれないが、シティに戻ってもう一度挑戦したいと思うかもしれない。契約はあと1年残っているから、『分かった、私はあそこに戻って、もう1年何かを成し遂げようとしているんだ』と言っているかもしれない。もちろん、コーチは違う。指揮を執る監督も違うし、彼はまた一からその監督の信頼を勝ち取らなければならないだろう」
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グリーリッシュは移籍期限前に移籍するのか？
疲労骨折の手術を受けた後、完全復調に向けて調整を続けているグリーリッシュは、新指揮官エンツォ・マレスカの下で始動しているシティのチームに合流した。
グアルディオラの下で以前にアシスタントを務めていたこのイタリア人は、エティハドの一部にはなじみ深い存在であり、9月1日の次の移籍期限を前に、加入と退団に関して大きな決断を下さなければならない。
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