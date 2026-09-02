バルセロナは今夏の移籍市場で最も活発に動いたビッグクラブの一つであり、明らかに前線の補強に力を注いだ。ミルカートの皮切りとして、ニューカッスルからイングランド人のアンソニー・ゴードンを獲得。移籍金は7000万ユーロに加え、ボーナスとしてさらに1000万ユーロが設定され、契約は2031年まで及ぶ。



バルサはさらに攻撃のオプションを強化し、ボルシア・ドルトムントからドイツ人のカリム・アデイェミを固定額2200万ユーロと変動額700万ユーロで、2031年までの契約で獲得した。これはハンジ・フリックの指揮のもと、チームにさらなるスピードと攻撃の厚みをもたらすことを狙った動きだった。

またバルサは、エジプトの才能あるハムザ・アブドゥルカリムをエジプトのアル・アハリから完全移籍で獲得し、サウジアラビアのアル・ヒラルから加入したジョアン・カンセロの復帰も実現させた。

契約満了となったロベルト・レバンドフスキをはじめとする複数の選手の退団、加えてレンタルで加入していたロナルド・アラウホを筆頭とする最終ラインの一部の選手の退団は、給与予算に金銭的な余裕を生み出すのに役立った。しかしバルセロナのフロントは、投資の大半を前線の3分の1の質を高める方向に振り向けることを選び、その後、今夏最大級の目玉となる移籍の一つを電撃的に成立させ、周囲を驚かせた。

カタルーニャのクラブは、マンチェスター・シティとの間でロドリの獲得について合意に達することに成功。総額はおよそ7650万ユーロに上り、レアル・マドリードの関心の輪から、このスペイン人MFを奪い取った。

こうした成功にもかかわらず、バルセロナのフロントは今夏、ファンの最大の夢を叶えることには失敗した。アトレティコ・マドリードのストライカー、フリアン・アルバレスの獲得に失敗し、アーセナルからブラジル人のガブリエル・ジェズスの獲得へと舵を切ったのだ。

クラブ会長のジョアン・ラポルタは、バルセロナが1億ユーロを超えるオファーを提示したことを明らかにした。しかしアトレティコは自クラブの選手を手放さず、それどころか声明を発表し、アルバレスのバルセロナ移籍の可能性は「0パーセント」だと断言。ミルカートで最も注目を集めたストーリーの一つは、カタルーニャのクラブにとってハッピーエンドを迎えることなく幕を閉じた。

以下は、終了したミルカートでカタルーニャのクラブが成立させたすべての移籍である。

バルセロナへの加入

選手 クラブ 移籍金 アンソニー・ゴードン ニューカッスル 8000万ユーロ カリム・アデイェミ ドルトムント 2200万ユーロ ジェシー・ビスウォ クラブ・ブルッヘ 850万ユーロ ロドリ マンチェスター・シティ 6000万ユーロ ハムザ・アブドゥルカリム アル・アハリ 150万ユーロ ジョアン・カンセロ アル・ヒラル フリー移籍 ドミニク・リバコビッチ フェネルバフチェ 200万ユーロ ガブリエル・ジェズス アーセナル 1000万ユーロ

バルセロナからの退団