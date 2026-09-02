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ميركاتوChatGPT

翻訳者：

記録的な移籍、衝撃的な失敗、そして未完の夢：夏の移籍市場を総括する

特集＆コラム
エンソ・フェルナンデス
ヤン・ディオマンデ
ロドリ
イスマエル・サイバリ
モハメド・サラー
アイユーブ・ブアディ
フリアン・アルバレス
ブラッドリー・バルコラ
モーガン・ロジャーズ
エリオット・アンダーソン
ベティス 対 レアル・マドリー
ベティス
レアル・マドリー
ラ・リーガ
バレンシア 対 バルセロナ
バレンシア
バルセロナ
リヴァプール 対 アトレティコ・マドリー
リヴァプール
アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ
アスレティック・クルブ 対 アトレティコ・マドリー
アスレティック・クルブ
マンチェスター・シティ 対 コヴェントリー・シティ
マンチェスター・シティ
コヴェントリー・シティ
プレミアリーグ
エヴァートン 対 マンチェスター・ユナイテッド
エヴァートン
マンチェスター・ユナイテッド
アーセナル 対 チェルシー
アーセナル
チェルシー
インテル 対 ナポリ
インテル
ナポリ
セリエ A
シャルケ04 対 バイエルン
シャルケ04
バイエルン
ブンデスリーガ
アルゼンチン
コートジボワール
スペイン
モロッコ
エジプト
フランス
イングランド
イタリア
ドイツ

移籍市場の動向を徹底検証

2026年の夏は単なる通常の移籍ウィンドウではなく、ヨーロッパサッカーの歴史において最も刺激的な移籍市場のひとつとなった。クラブの移籍金記録が更新され、また別のクラブは自らのプロジェクトの姿を完全に変え、その一方で完了間近だった大型移籍が最後の瞬間に破談となる場面も見られた。

エンソ・フェルナンデスのマンチェスター・シティ移籍、ヤン・ディオマンデのレアル・マドリードとの歴史的な移籍、ブラッドリー・バルコラのリバプール加入、さらにはモハメド・サラーのトラブゾンスポールへの移籍まで、このメルカートは新シーズン開幕を前に競争の地図を描き直した。

本稿では、ビッグクラブの移籍、移籍先を変えたスターたち、成立しなかった移籍から、最高額の売買、そして戦術面での最大の勝者と敗者に至るまで、ヨーロッパ移籍市場で見られた最も注目すべき出来事を振り返り、容易には忘れられない夏の全体像を描き出す。

  • イングランド勢が最も支出

    ヨーロッパ5大リーグの夏の移籍市場が、昨夜2026年9月1日をもって閉幕した。

     イングランド・プレミアリーグのメルカートは英国時間の午後11時に終了し、スペイン・リーグは午後11時59分まで続いた。一方、ドイツとフランスは8月31日の午後8時に移籍市場を閉じた。

    支出の面では、プレミアリーグのクラブが移籍市場での支配力を発揮し続け、支出額は20億ポンドの大台を突破した。その筆頭に立ったのはチェルシーとマンチェスター・シティで、新シーズンに向けた補強争いにおいてリバプールとアーセナルを上回り、最も支出額の多いクラブのリストで首位に立った。

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  • レアル・マドリード：革命と失望

    レアル・マドリードは明確な方針を持って夏の移籍市場に臨んだ。即戦力として競争できる選手でスカッドを補強しつつ、将来への投資も行うという姿勢だ。それが形となったのが、クラブ史上でも屈指の大型契約のひとつ、ライプツィヒから若きコートジボワール人ウインガー、ヤン・ディオマンデを獲得した一件である。移籍金の総額は約1億2500万ユーロで、ボーナスを含めれば1億3500万ユーロまで上昇する可能性があり、契約は2033年まで及ぶ。


    レアル・マドリードの補強はディオマンデにとどまらなかった。チェルシーからマルク・ククレジャを、インテルからデンゼル・ドンフリースを陣容に加え、さらにベルナルド・シウバとイブラヒマ・コナテをフリートランスファーで獲得。今回のメルカートでは守備陣と攻撃陣の両方を強化した形となった。

    一方、放出リストにはいくつかの名前が並んだ。主な選手としては、コモへ移籍したニコ・パス、フラムへ移籍したゴンサロ・ガルシア、レアル・ベティスへ移籍したダニ・セバージョス、そしてフィオレンティーナへレンタル移籍したフランコ・マスタントゥオーノが挙げられる。加えて、ダニ・カルバハルとダビド・アラバの引退、さらに複数の若手選手の退団があった一方で、支出額に見合うようなトップチームの主力選手による大型売却は成立しなかった。

    各種のトピックやニュースについては「Kooora」のフォーラムでより深く議論することができます

    いくつかの目立った移籍を成立させることには成功したものの、レアル・マドリードは夏の間ずっとサポーターの関心を集めていた移籍を完了させることには失敗した。マンチェスター・シティの選手でありスペイン代表のキャプテンでもあるロドリの獲得に強く関心を寄せ、選手側の暫定的な合意があったと伝える報道もあった。

    しかし最終的にはバルセロナが約7650万ユーロでこの移籍を横取りすることに成功し、レアル・マドリードは中盤における最大級のターゲットを逃す結果に終わった。

    以下は、終了したメルカートでレアル・マドリードが成立させたすべての移籍である。

    レアル・マドリードへの加入者

    選手クラブ移籍金
    マルク・ククレジャ チェルシー5500万ユーロ

     

    デンゼル・ドンフリース インテル2000万ユーロ 
    ベルナルド・シウバ マンチェスター・シティフリートランスファー 
    イブラヒマ・コナテリヴァプールフリートランスファー 
    カルロス・エスピ レバンテ 2500万ユーロ 
    ヤン・ディオマンデライプツィヒ 1億2500万ユーロ  

    レアル・マドリードからの退団者

    選手クラブ移籍金
    ダニ・カルバハル所属クラブなし契約満了
    ダビド・アラバ所属クラブなし契約満了
    マリオ・マルティンヘタフェ350万ユーロ
    フラン・ガルシア  レアル・ベティス 400万ユーロ
    ダニ・セバージョスレアル・ベティスフリートランスファー
    ゴンサロ・ガルシアフラム4000万ユーロ
    セサル・パラシオスフラム1000万ユーロ
    フラン・ゴンサレスセビージャ100万ユーロ
    フランコ・マスタントゥオーノフィオレンティーナレンタル

  • バルセロナ：ゴードン、アデイェミ、ロドリ、そしてアルバレスの失望

    バルセロナは今夏の移籍市場で最も活発に動いたビッグクラブの一つであり、明らかに前線の補強に力を注いだ。ミルカートの皮切りとして、ニューカッスルからイングランド人のアンソニー・ゴードンを獲得。移籍金は7000万ユーロに加え、ボーナスとしてさらに1000万ユーロが設定され、契約は2031年まで及ぶ。


    バルサはさらに攻撃のオプションを強化し、ボルシア・ドルトムントからドイツ人のカリム・アデイェミを固定額2200万ユーロと変動額700万ユーロで、2031年までの契約で獲得した。これはハンジ・フリックの指揮のもと、チームにさらなるスピードと攻撃の厚みをもたらすことを狙った動きだった。

    またバルサは、エジプトの才能あるハムザ・アブドゥルカリムをエジプトのアル・アハリから完全移籍で獲得し、サウジアラビアのアル・ヒラルから加入したジョアン・カンセロの復帰も実現させた。

    契約満了となったロベルト・レバンドフスキをはじめとする複数の選手の退団、加えてレンタルで加入していたロナルド・アラウホを筆頭とする最終ラインの一部の選手の退団は、給与予算に金銭的な余裕を生み出すのに役立った。しかしバルセロナのフロントは、投資の大半を前線の3分の1の質を高める方向に振り向けることを選び、その後、今夏最大級の目玉となる移籍の一つを電撃的に成立させ、周囲を驚かせた。

    カタルーニャのクラブは、マンチェスター・シティとの間でロドリの獲得について合意に達することに成功。総額はおよそ7650万ユーロに上り、レアル・マドリードの関心の輪から、このスペイン人MFを奪い取った。

    こうした成功にもかかわらず、バルセロナのフロントは今夏、ファンの最大の夢を叶えることには失敗した。アトレティコ・マドリードのストライカー、フリアン・アルバレスの獲得に失敗し、アーセナルからブラジル人のガブリエル・ジェズスの獲得へと舵を切ったのだ。

    クラブ会長のジョアン・ラポルタは、バルセロナが1億ユーロを超えるオファーを提示したことを明らかにした。しかしアトレティコは自クラブの選手を手放さず、それどころか声明を発表し、アルバレスのバルセロナ移籍の可能性は「0パーセント」だと断言。ミルカートで最も注目を集めたストーリーの一つは、カタルーニャのクラブにとってハッピーエンドを迎えることなく幕を閉じた。

    以下は、終了したミルカートでカタルーニャのクラブが成立させたすべての移籍である。


    バルセロナへの加入

    選手クラブ移籍金
    アンソニー・ゴードンニューカッスル8000万ユーロ
    カリム・アデイェミ ドルトムント 2200万ユーロ 
    ジェシー・ビスウォクラブ・ブルッヘ850万ユーロ
    ロドリマンチェスター・シティ6000万ユーロ
    ハムザ・アブドゥルカリム アル・アハリ 150万ユーロ 
    ジョアン・カンセロ アル・ヒラル フリー移籍 
    ドミニク・リバコビッチ  フェネルバフチェ 200万ユーロ
    ガブリエル・ジェズス アーセナル 1000万ユーロ

    バルセロナからの退団

    選手クラブ移籍金
    ロベルト・レバンドフスキシカゴ・ファイアー 契約満了
    アンデル・アストラルガアトレティコ・マドリードフリー移籍
    アンス・ファティ モナコ 1100万ユーロ
    イニャキ・ペーニャ パナシナイコス 300万ユーロ
    ディエゴ・コチェン リュンビュBK レンタル
    ロナルド・アラウホリバプールレンタル
    フェラン・トーレス パリ・サンジェルマン 4500万ユーロ 
    ジョフレ・トレンツアヤックスフリー移籍
    トミー・マルケス ブラガ 1100万ユーロ 
    エクトル・フォルト レアル・ソシエダ 850万ユーロ
    マルク・カサド デポルティボ・ラ・コルーニャレンタル
    ジェリ・フェルナンデスマジョルカ400万ユーロ
    アーロン・ヤクボシビリアルメリアレンタル
    アルバロ・コルテスロイヤル・アントワープ350万ユーロ
    トニ・フェルナンデスベネチアレンタル

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  • アトレティコ・マドリード：特別な補強、グリーズマンの退団、そしてバルセロナへの断固たる「ノー」

    アトレティコ・マドリードは、パリ・サンジェルマンから韓国代表イ・ガンインを獲得することを発表し、注目すべき補強を完了した。報道各社はこの移籍金を3500万ユーロから4000万ユーロの間と見積もっており、契約は2031年まで続く。

    スペインの同クラブは公式声明を通じてパリ・サンジェルマンとの合意成立を認め、選手が背番号7を着用することを明らかにした。また、フランスのクラブでの成績も紹介し、124試合で16ゴール・16アシストを記録したほか、国内およびヨーロッパの数多くのタイトルを獲得し、その最たるものとしてチャンピオンズリーグ2度制覇を挙げた。

    アトレティコはそれにとどまらず、守備的MFの補強としてモルテン・ヒュルマンと契約し、攻撃参加に長けたサイドバックのアレハンドロ・グリマルド、そして堅固なセンターバックであるクリスティアン・ロメロを獲得。同時に、バルセロナとアーセナルが獲得を目指して大きな圧力をかけたにもかかわらず、アルゼンチン代表の主力フリアン・アルバレスを引き留めた。

    アトレティコは公式声明によってバルセロナの試みに終止符を打ち、アルバレスに関するいかなる交渉にも応じない意向を表明。「ルールを尊重した」ほかのオファーについてのみ協議する用意があると強調した。

    この方針により、アトレティコは主力スターを手放すことなく、その筆頭であるアルバレスを含め、新たな戦力でチームを補強することに成功し、戦術面で最も際立った勝者の一人としてマーケットを終えた。なお、歴史的なスター選手であるアントワーヌ・グリーズマンはアメリカのリーグへ移籍している。

    以下はアトレティコ・マドリードの主な移籍である。


    アトレティコ・マドリードへの加入

    選手クラブ移籍金
    アレハンドロ・グリマルド  バイエル・レバークーゼン2200万ユーロ
    モルテン・ヒュルマンスポルティング・リスボン4000万ユーロ
    イ・ガンインパリ・サンジェルマン4000万ユーロ
    クリスティアン・ロメロ トッテナム 4000万ユーロ 
    ジョナサン・デイビッド ユベントス レンタル

    アトレティコ・マドリードからの退団

    選手クラブ移籍金
    アントワーヌ・グリーズマンオーランドフリー移籍
    クレマン・ラングレベンフィカレンタル
    ホラツィウ・モルドバンアイユプスポルレンタル
    フリオ・ディアスセビージャ100万ユーロ
    ティアゴ・アルマダ リーベル・プレート2000万ユーロ 
    ナウエル・モリーナローマ1300万ユーロ
    マッテオ・ルッジェーリアストン・ヴィラ 2500万ユーロ 
    ホセ・マリア・ヒメネスデポルティボ・ラ・コルーニャレンタル
    トーマ・ルマルエルチェレンタル

  • パリ・サンジェルマン：大物放出と部分的な補強

    パリ・サンジェルマンは今夏の移籍市場において、チーム編成の資金を再調達するために選手を売却するという方針を選び、市場でも最大級の売り手の一つとなった。ゴンサロ・ラモスを7400万ユーロでミランへ手放し、ランダル・コロ・ムアニを約3800万～4100万ユーロでユヴェントスへ、そしてアトレティコへ3500万～4000万ユーロで移籍したイ・ガンインも放出した。

    だが、放出リストの中で最も注目を集めた取引は、フランス人ウインガーのブラッドリー・バルコラを1億2500万ユーロという巨額の移籍金でリヴァプールへ売却したものだった。一方、イブラヒム・ムバイエはアストン・ヴィラへ5500万ユーロで移籍した。

    フランスメディアによると、これらの移籍によってパリ・サンジェルマンの売却による総収入は約3億7000万ユーロに達し、クラブはその収益の一部を陣容補強へ再投資する余地を得ることになった。

    加入面では、サンジェルマンはモナコからマグネス・アクリウシュを5000万ユーロで、バルセロナからフェラン・トーレスを4850万ユーロで、アヤックスからミカ・ゴッツを4500万ユーロで獲得したほか、サイドバックのルカ・ディンらとも契約を結んだ。

    これらの動きは、バルコラとラモスの退団後に攻撃陣を再構築しようとする試みの中で行われたもので、パリ・サンジェルマンは「売って買う」チームとして映り、バルコラ売却による多額の収益を、レアル・マドリードが最終的に交渉をまとめたディオマンデをはじめとする他のターゲットの資金に充てることを明確に当てにしていた。

    以下がこのフランスのクラブによる移籍市場での全取引だ。

    パリ・サンジェルマンへの加入

    選手クラブ移籍金
    アレッサンドロ・ロンゴーニ  ミラン フリー移籍
    ハリル・アヤリスタッド・トゥニジャン150万ユーロ
    マグネス・アクリウシュモナコ 5000万ユーロ 
    ルカ・ディンアストン・ヴィラ700万ユーロ
    ミカ・ゴッツアヤックス4500万ユーロ 
    フェラン・トーレスバルセロナ 4500万～5000万ユーロ

    パリ・サンジェルマンからの退団

    選手クラブ移籍金
    ノアム・カマラリヨン410万ユーロ
    ゴンサロ・ラモス  ミラン 7400万ユーロ
    レナト・マリン   ナシオナルレンタル
    ガブリエル・モスカルド エスパニョールレンタル
    イ・ガンイン アトレティコ・マドリード4000万ユーロ 
    ランダル・コロ・ムアニ  ユヴェントス 4120万ユーロ
    ハリル・アヤリ ダンケルク レンタル
    ブラッドリー・バルコラ リヴァプール1億2500万ユーロ
    イブラヒム・ムバイエ アストン・ヴィラ5500万ユーロ
    ヨラム・ザギパフォスレンタル

  • バイエルン・ミュンヘン：シャビが最重要

    バイエルン・ミュンヘンの移籍市場は、ヨーロッパ主要リーグのライバルたちと比べて、より静かなものとなった。このドイツのクラブは、スカッド編成の見直しと、サシャ・ボーイ、タリク・ブフマン、アルマンド・シップら一部のレンタル選手の復帰に注力したためだ。

    また、バイエルンはいくつかの新たな契約を成立させた。中でも目立つのはマテオ・マリッチとブラ・ンダイであり、最も重要だったのは、輝きを放つモロッコのスター、イスマイル・サイバリの獲得だ。バイエルンの巨人にとって、今回の市場は巨額の支出を伴うものではなかった。

    一方で、複数の選手がチームを去った。最も目立つのは契約満了となったレオン・ゴレツカで、ラファエル・ゲレイロもそれに続いた。また、2人のゴールキーパー、ダニエル・ペレツとアレクサンダー・ヌーベルが完全移籍で退団し、複数の若手有望株も中堅クラブへと移籍した。

    これによりバイエルンの移籍市場は、全面的な変革に踏み込むよりも、予算を抑え、スカッドの構成要素を再活用したいという明確な意向を映し出すものとなった。この方針は、夏の間により大きくスカッドを補強する道を選んだライバルたちを前に、戦術面での疑問符となりうるものだ。

    バイエルン・ミュンヘンへの加入選手

    選手クラブ移籍金
    ノエル・アシェコハノーファー350万ユーロ
    ナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト5000万ユーロ
    イスマイル・サイバリアイントホーフェン5000万ユーロ
    バラ・サブコ・ンディアイエジャンビノス・サタルス350万ユーロ

    バイエルン・ミュンヘンからの退団選手

    選手クラブ移籍金
    レオン・ゴレツカアストン・ヴィラフリー移籍
    ラファ・ゲレイロ所属クラブなし契約満了
    ダニエル・ペレツサウサンプトン800万ユーロ
    マウリス・クラーテンマシャーエルフェルスベルク非公表
    ジョナ・コシ・アサレフルアム600万ユーロ
    アレクサンダー・ヌーベルベシクタシュ500万ユーロ
    ノエル・アシェコフランクフルト1200万ユーロ
    ロヴロ・ズヴォナレクエストレラ・アマドーラ150万ユーロ
    アルミンド・シップロサンゼルスFC50万ユーロ
    ノエル・アシェコハノーファー100万ユーロ
    アリヨン・イブラヒモヴィッチアウクスブルクレンタル（50万ユーロ）
    フィリップ・チャベスマクデブルクレンタル
    ブライアン・サラゴサエスパニョールレンタル
    ジョアン・パリーニャベンフィカ1400万ユーロ

  • リバプール：バルコラ「爆弾」とサラーとの別れの間で

    リヴァプールは移籍市場で最も注目を集めたクラブの一つとなった。2026年夏最大級の移籍の一つとして、パリ・サンジェルマンからフランス人ウインガーのブラッドリー・バルコラを獲得したのだ。その移籍金は1億2500万ユーロに達した。

    バルコラに加え、リヴァプールはオサスナからビクトル・ムニョス、バルセロナからレンタルで買い取りオプション付きのDFロナルド・アラウホ、さらにGKのルカ・ブロクマンズを獲得して戦力を強化した。加えて、若手フランス人DFのジェレミー・ジャケも迎え入れ、守備陣と攻撃陣の部分的な再編に踏み切った。

    一方でリヴァプールは、カーティス・ジョーンズやハーヴィー・エリオットら多くの選手を手放し、チームの登録メンバーから同市生まれの選手が初めて姿を消すこととなった。

    しかし新戦力の獲得以上に、モハメド・サラーの退団こそがリヴァプールの移籍市場における最大の話題だった。エジプト代表のスターは、アンフィールドで9年間にわたって築いた伝説的なキャリアに幕を下ろし、フリー移籍でトルコのトラブゾンスポルへと移籍。一部の報道によれば、契約期間は2年、すなわち2028年までとされている。

    トラブゾンスポルは公式SNSアカウント「X」を通じて、契約締結の動画と写真を投稿し、サラーの獲得を正式に発表した。財務関連の報道によると、この移籍でサラーは年俸1700万ユーロを手にするほか、自身の名を冠した商品の収益の20%を受け取るという。これはトルコサッカー史上最大級の移籍の一つとなる。

    こうしてリヴァプールは、バルコラという大型の攻撃補強と、近年の歴史における最も傑出したスターの一人の退団とを同時に経験することとなり、サラー時代の終焉を経てアンフィールドに新たな局面が幕を開ける。

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    リヴァプールに加入した選手

    選手クラブ移籍金
    ジェレミー・ジャケレンヌ6300万ユーロ
    ビクトル・ムニョスオサスナ4000万ユーロ
    ロナルド・アラウホバルセロナレンタル
    イフィアニ・ンドゥキアウストリア・ウィーン300万ユーロ
    ブラッドリー・バルコラパリ・サンジェルマン1億2500万ユーロ
    ルカ・ブロクマンズヘンク3300万ユーロ

    リヴァプールを退団した選手

    選手クラブ移籍金
    モハメド・サラートラブゾンスポルフリー移籍
    アンドリュー・ロバートソントッテナムフリー移籍
    リース・ウィリアムズクラブなし契約満了
    イブラヒマ・コナテレアル・マドリードフリー移籍
    アルミン・ベクシッチハルトベルクレンタル
    カーティス・ジョーンズインテル3000万ユーロ
    カルヴィン・ラムジーセント・ミレンレンタル
    ルカ・ブロクマンズヘンクレンタル
    イフィアニ・ンドゥコウィレバンテレンタル
    ハーヴィー・エリオットバレンシアレンタル
    ステファン・バイティッチセルタ・フォルトゥナ127万ユーロ

  • マンチェスター・シティ、中盤に革命：史上最高額の投資

    マンチェスター・シティは今夏の移籍市場において、中盤をほぼ全面的に再構築する道を選び、複数の新戦力の獲得に巨額の資金を投じた。その筆頭がリールから約1億1700万ドルと見積もられる移籍で加入したモロッコの若手アユブ・ブアディで、続いてノッティンガム・フォレストから1億1600万ポンドで獲得したイングランド人エリオット・アンダーソンである。

    しかし、最大の移籍はチェルシーからのエンソ・フェルナンデスの獲得であり、ESPNおよび英国放送協会の報道によれば、その移籍金は1億2500万ポンドに達し、契約期間は5年間で、英国記録に並ぶものとなった。これは昨年リヴァプールがアレクサンデル・イサクの獲得に支払ったのと同じ金額である。

    マンチェスター・シティは公式サイトを通じてこの移籍を正式に発表し、さらに「X」のアカウントに投稿した動画でもこれを確認した。これにより、今夏における中盤の最大級の補強のひとつが完了した。

    また、チームはエヴァートンからセネガル人ウインガーのイリマン・ンディアイを6000万～6500万ポンドで獲得し、攻撃陣の選択肢を強化した。この移籍は、シティによるリヴァプールのコーディ・ハクポ獲得の試みが失敗した後に実現したもので、選手はフィル・フォーデン、ジェレミー・ドク、アントワーヌ・セメニョらを擁するウインガー陣に加わることになった。

    一方で、マンチェスター・シティは中盤の最重要選手のひとりを失った。バルセロナへの移籍を選んだロドリの退団である。さらにジャック・グリーリッシュがレンタルでエヴァートンへ移り、加えてベルナルド・シウバがフリー移籍で退団、そしてオマル・マルムシュとサヴィーニョがトッテナムへ去った。

    マンチェスター・シティへの加入選手

    選手クラブ移籍金
    エリオット・アンダーソンノッティンガム・フォレスト1億3500万ユーロ
    マタイス・デトルベイトロワ2500万ユーロ
    ジェレミー・モンガレスター・シティ1100万ユーロ
    ピアース・チャールズシェフィールド350万ユーロ
    ヘロニモ・ルジマルセイユ200万ユーロ
    エンソ・フェルナンデスチェルシー1億4500万ユーロ
    イリマン・ンディアイエヴァートン7000万ユーロ
    アランパルメイラス3750万ユーロ
    ピアース・チャールズシェフィールド・ウェンズデイ350万ユーロ

    マンチェスター・シティからの退団選手

    選手クラブ移籍金
    マヌエル・アカンジインテル1500万ユーロ
    ベルナルド・シウバレアル・マドリードフリー移籍
    ジョン・ストーンズインテルフリー移籍
    マタイス・デトルベイモナコレンタル
    ナタン・アケフェネルバフチェ812万ユーロ
    スヴェレ・ニパンロメルレンタル
    ピアース・チャールズクイーンズ・パーク・レンジャーズレンタル
    ジェームズ・トラフォードリーズ・ユナイテッド4670万ユーロ
    マックス・アレンバーンリーレンタル
    ロドリバルセロナ6000万ユーロ
    ティジャニ・レインダースアル・カディシーヤ6100万ユーロ
    サヴィーニョトッテナム8770万ユーロ
    オマル・マルムシュトッテナムレンタル
    ジュマ・バーアウクスブルクレンタル（10万ユーロ）
    ジャック・グリーリッシュエヴァートンレンタル
    ピアース・チャールズクイーンズ・パーク・レンジャーズレンタル
    ニコ・ゴンサレスニューカッスル5660万ユーロ

  • マンチェスター・ユナイテッド：スーパー級補強なしで中盤を強化

    マンチェスター・ユナイテッドは、移籍市場における動きの大部分を中盤の再構築へと振り向けることを選択した。チェルシーからブラジル人のアンドレ・サントスをおよそ4,800万から5,000万ポンドで獲得し、さらにアストン・ヴィラからユーリ・ティーレマンスを3,500万ポンド、ブライトンからカルロス・バレバをおよそ6,500万ポンドと見積もられる取引で迎え入れた。

    マンチェスター・ユナイテッドの新加入選手への総支出はおよそ1億6,000万から1億7,000万ポンドに達し、その一方で多数の選手が退団した。その筆頭がラスムス・ホイルンドで、ナポリへおよそ3,800万から4,400万ポンドで移籍した。またカゼミーロ、ジェイドン・サンチョ、タイレル・マラシアはいずれも契約満了に伴い、移籍金なしでクラブを去った。

    イングランドのメディアによるユナイテッドの移籍市場に対する評価は分かれた。一部の分析はクラブが中盤の問題の解決に成功し、「B」に近い評価を得たとみなしたが、一流のストライカーを獲得しなかったことで、チームが攻撃面で競争できるかどうかについて大きな疑問符が残ることとなった。

    マンチェスター・ユナイテッドに加入した選手

    選手クラブ取引額
    アンドレ・サントスチェルシー5,600万ユーロ
    ユーリ・ティーレマンスアストン・ヴィラ4,100万ユーロ
    カール・ダーロウリーズ・ユナイテッドフリー移籍
    カルロス・バレバブライトン7,500万ユーロ

    マンチェスター・ユナイテッドを退団した選手

    選手クラブ取引額
    ラスムス・ホイルンドナポリ4,400万ユーロ
    カルロス・カゼミーロインテル・マイアミフリー移籍
    タイレル・マラシアクラブなし契約満了
    ジェイドン・サンチョクラブなし契約満了
    タイラー・フレドリクソンローザンヌ不明
    ラディク・ヴィテクミドルズブラ815万ユーロ
    アルタイ・バユンドゥルセルタ・ビーゴレンタル
    トビー・コリアーウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン350万ユーロ

  • アーセナル：ギマランイスが首位、エリート級ストライカーが不在

    アーセナルは移籍市場で最も積極的に動いたクラブのひとつだった。ニューカッスルからブラジル代表のブルーノ・ギマランイスを7500万ポンドで獲得する大型契約をまとめ、契約期間は4シーズンで、さらに1年間の延長オプションが付いている。これはミケル・アルテタ監督時代におけるクラブの最も注目すべき投資のひとつを象徴する動きだ。

    ロンドンのクラブはこれにとどまらず、アストン・ヴィラからエズリ・コンサを約5100万から5500万ポンドで獲得し、さらにバイエル・レバークーゼンからピエロ・インカピエ、クリストス・ザ二オリスに加え、GKイラン・メリエをフリー移籍で獲得して陣容を強化した。

    退団組では、ガブリエウ・ジェズスが約1000万から1200万ユーロでバルセロナへ移籍し、ガブリエウ・マルティネッリはサウジアラビアのアル・ヒラルへ6000万で移籍、レアンドロ・トロサールはベシクタシュへ去り、そのほか複数の選手が退団した。

    しかし市場での活動の規模にもかかわらず、前線を牽引できるストライカーの不在がアーセナルのメルカートにおける最大の疑問符であり続けた。イングランドの各報道は、クラブが第一線のストライカー獲得をまとめることに成功しなかったと見ており、ギマランイスがチーム最大の補強となる一方で、攻撃力に同等の強化は施されなかった。

    アーセナルに加入した選手

    選手クラブ移籍金
    ピエロ・インカピエバイエル・レバークーゼン5200万ユーロ
    イラン・メリエリーズ・ユナイテッドフリー移籍
    クリストス・ザ二オリスクラブ・ブルッヘ4000万ユーロ
    ブルーノ・ギマランイスニューカッスル・ユナイテッド8750万ユーロ
    コンサアストン・ヴィラ6000万ユーロ

    アーセナルを退団した選手

    選手クラブ移籍金
    ヤクブ・キヴィオルポルト1700万ユーロ
    カール・ハインヴェルダー・ブレーメン300万ユーロ
    レアンドロ・トロサールベシクタシュ1800万ユーロ
    クリスティアン・ノアゴーエヴァートン815万ユーロ
    ガブリエウ・ジェズスバルセロナ1000万ユーロ
    ファビオ・ヴィエイラハンブルガーSV900万ユーロ
    トミー・セットフォードスティーヴネッジレンタル
    イーサン・ヌワネリボルシア・ドルトムントレンタル
    リース・ネルソンクラブなし契約満了

  • チェルシー：エンツォ退団とロジャース獲得の記録的移籍

    チェルシーの移籍市場は、売却と獲得の両面で明確な対照を見せた。エンソ・フェルナンデスが大型移籍でマンチェスター・シティへ去った一方、クラブはアストン・ヴィラからモーガン・ロジャーズを獲得し、クラブ史上最高額となる補強を成立させた。

    「BBC」と「ジ・アスレティック」の報道によれば、ロジャーズの移籍金は1億1700万ポンドに達し、契約期間は6年で、さらに1シーズンの延長オプション付きだという。これにより同選手はチェルシー史上最高額の移籍となり、また契約発表時点で最も高額な英国人選手ともなった。

    さらにチェルシーは、バレンティン・バルコ、マクサンス・ラクロワ、エミリアーノ・マルティネス、ダニー・ウェルベック、ジョーダン・ヘンダーソンをはじめ、完全移籍またはレンタルで加入した複数の選手を含む数々の補強でスカッドの強化を続けた。

    一方で放出リストにも大きな変動があり、その最たるものがマルク・ククレジャのレアル・マドリードへの移籍とエンソ・フェルナンデスのマンチェスター・シティへの移籍だった。加えて、複数の若手選手がイングランドおよびヨーロッパのさまざまなクラブへ去っており、スカッドを頻繁に再構築するというクラブの方針が続いている。

    チェルシーへの加入者

    選手クラブ移籍金
    ジオヴァニ・クエンダスポルティング・リスボン5070万ユーロ
    ジェネルコリンチャンス1000万ユーロ
    ダスタン・サトパエフカイラト240万ユーロ
    エマヌエル・エミエガストラスブール2530万ユーロ
    マルコ・バレストラアタランタ5700万ユーロ
    モーガン・ロジャーズアストン・ヴィラ1億3800万ユーロ
    マクサンス・ラクロワクリスタル・パレス6070万ユーロ
    バレンティン・バルコストラスブール4000万ユーロ
    ダニー・ウェルベックブライトン585万ユーロ
    ジョーダン・ヘンダーソンブレントフォードフリー移籍
    ペップ・チャバリアラージョ・バジェカーノ1900万ユーロ

    チェルシーからの退団者

    選手クラブ移籍金
    マルク・ククレジャレアル・マドリード5500万ユーロ
    ターリク・ジョージエバートン2100万ユーロ
    アンドレ・サントスマンチェスター・ユナイテッド5600万ユーロ
    アレハンドロ・ガルナチョアストン・ヴィラレンタル
    トレヴォー・チャロバーコモ3000万ユーロ
    フィリップ・ヨルゲンセンストラスブールレンタル
    ダスタン・タルガトゥリバーンリー35万ユーロでのレンタル
    ブノワ・バディアシルナポリ300万ユーロでのレンタル
    エンソ・フェルナンデスマンチェスター・シティ1億4500万ユーロ
    ニコラス・ジャクソンアストン・ヴィラ5550万ユーロ
    リアム・デラップノッティンガム・フォレスト5250万ユーロ
    マルク・ギライプツィヒ1500万ユーロ
    トシン・アダラビオヨトッテナム1165万ユーロ
    ダヴィド・ダトロ・フォファナセルヴェット250万ユーロ
    ダスタン・サトパエフバーンリー35万ユーロでのレンタル
    アクセル・ディサシクリスタル・パレスレンタル
    カレブ・ウィリープレストンレンタル
    ロベルト・サンチェスコモレンタル
    ダリオ・エスゴストラスブールレンタル
    ミハイロ・ムドリクトッテナムレンタル

  • インテル、ユヴェントス、ミラン：イタリア勢が支出の上限を引き上げる

    イタリアの強豪クラブは移籍市場で引き続き活発な動きを見せており、なかでもインテル・ミランは特に精力的なクラブの一つとなった。ディフェンスラインの補強として、トッテナムからジェド・スペンスを3500万ユーロで、マンチェスター・シティからマヌエル・アカンジを1500万ユーロで獲得したほか、ラツィオからGKイヴァン・プロヴェデルを300万ユーロで、そしてジョン・ストーンズをフリーで加えた。

    さらにインテルは、アレクサンダル・スタンコヴィッチを2300万ユーロで獲得して中盤を強化し、続いてリヴァプールからカーティス・ジョーンズを3000万ユーロで加え、欧州の舞台で経験を持つイングランド人選手を手にした。

     一方で、その一覧にはデンゼル・ドゥンフリースがレアル・マドリードへ2000万ユーロで移籍したことも見られた。

    ユヴェントスについては、より前線の補強に重点を置き、ライプツィヒからロイス・オペンダを4300万ユーロで完全移籍で加え、パリ・サンジェルマンからランダル・コロ・ムアニをおよそ4100万ユーロで獲得したほか、ボローニャからDFジョン・ルクミを2000万ユーロで、バイヤー・レバークーゼンから中盤のケリム・アライバゴヴィッチをおよそ3200万ユーロの移籍で獲得した。

    ミランもまた、パリ・サンジェルマンからのゴンサロ・ラモス獲得を、7400万ユーロで補強の筆頭に据えた。さらにストラスブールからディエゴ・モレイラを5000万ユーロで、ラツィオからマリオ・ジラを3000万ユーロで加えた。

    一方で、同チームはラファエル・レオンを失い、彼は3800万ユーロでガラタサライへと移籍した。またクリストファー・エンクンクはレンタルでライプツィヒへと去った。

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  • シティとレアル：2026年夏の高額移籍トップ5

    2026年夏の移籍市場における最高額の獲得選手リストの首位に立ったのはエンソ・フェルナンデスで、チェルシーからマンチェスター・シティへ約1億2500万ポンドで移籍。イングランドでの共同記録となるこの移籍は、5年契約を結んでいる。

    2位はレアル・マドリードで、ライプツィヒからヤン・ディオマンドを1億2500万ユーロに加え、変動額として1000万ユーロで獲得。クラブ史上最高額の選手となり、7シーズンの契約を結んだ。

    3位はブラッドリー・バルコラで、パリ・サンジェルマンからリバプールへ最大1億2300万ポンドに達する額で移籍。この額には固定額の1億600万ポンドと、変動額としての追加額が含まれる。

    4位はモーガン・ロジャーズで、チェルシーがアストン・ヴィラから約1億1700万ポンドを支払って契約。BBCと『ジ・アスレティック』の報道によれば、イギリス人選手として最高額となった。

    5位はエリオット・アンダーソンで、ノッティンガム・フォレストからマンチェスター・シティへ約1億1600万ポンドで移籍。この移籍は、中盤を再構築するためのクラブの動きの一環として行われた。

  • 答えを出すときが来た

    移籍市場が閉幕し、移籍市場の扉は閉ざされた。しかし、本当の答えを示すのは数字や取引の金額ではなく、今後数か月にわたってヨーロッパのピッチが明らかにするだろう。タイトルを求めて数十億を投じたクラブもあれば、安定や再建に賭けたクラブもある。一方で、一部のスターたちは、自らのキャリアを完全に変えかねない新たな挑戦の始まりを選んだ。

    そしてシーズンの終わりまで、誰もが抱え続ける問いが残る。移籍市場において本当に投資に成功したのは誰で、新聞の見出しを飾っただけで満足したのは誰なのか。その答えを書くのは結果であり、公式発表でも記録的な数字でもない。

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