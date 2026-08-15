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記録更新！ウェストハムがセルティックのスター、アーネ・エンゲルス獲得に2200万ポンドを投じ、チャンピオンシップの移籍金記録を更新
ウェストハムにとって画期的な契約
ウェストハム・ユナイテッドは、セルティックからエンヘルスを獲得したと正式発表した。取引額はイングランド2部の新たな金銭的基準を打ち立てるものとなった。22歳のベルギー代表は、ウェストハムが2200万ポンドを支払うことで合意し、5年契約でロンドン・スタジアムに加入。クラブはこの移籍金について、「EFLチャンピオンシップのクラブが支払った記録的な移籍金」と強調している。
エンヘルスの獲得により、ウェストハムはそれまでイプスウィッチ・タウンが保持していた記録を更新した。イプスウィッチはわずか1年前、ノルウェー人FWシンドレ・ワレ・エゲリを獲得するために1750万ポンドを支払っていた。これほどの大金を投じたことで、イーストロンドンのクラブは昇格を争うライバルたちに強いメッセージを発した形だ。
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昇格に向けたスカッド作り
エンゲルスは、スコットランドで非常に成功した期間を過ごしたという見事な実績を携えてロンドンに到着した。セルティック在籍時には、右SBや右ウイングでもプレーできるこの多才なMFが、スコティッシュ・プレミアシップを2連覇した。トップへの道のりはクラブ・ブルージュで始まり、その後はドイツのアウクスブルクで実りある期間を過ごし、2024年8月のグラスゴー移籍へとつながった。
ウェスト・ハムの選手補強部門ディレクターを務めるニルス・コッペンは、クラブの新たな戦略的ビジョンに合致する長期的なターゲットの獲得に喜びを示した。クラブ公式サイトに対し、コッペンは次のように語っている。「アルネは、我々が以前から重要なターゲットとして追ってきた選手だ。まだ非常に若く、これからベストの年齢を迎える選手でありながら、とても優れた経験を持ち、大きなクラブで地位を確立してきた。その中で、一貫性と自信を示している。アルネは、選手としても人柄としても、我々が今後築こうとしているものに合う資質を備えている。この挑戦のためにここへ来ることに非常に意欲的だ」
2部でも国際レベルの質
今回の加入は、エンヘルスの評価の高さと直近の実績を踏まえると、とりわけ注目に値する。ベルギー代表として4試合の出場歴を持つ同選手は、セルティックで見事なシーズンを終えたばかりだ。昨季は全公式戦で46試合に出場し、7ゴール8アシストを記録した。このレベルのクオリティーはチャンピオンシップではめったに見られず、中盤で試合のテンポをコントロールしながら守備面でもカバーできる能力は、今季ボール保持で主導権を握ることが期待されるチームにとって極めて重要な戦力となる。
選手本人も目の前の課題に完全に集中しているようで、クラブ史上最高額の移籍金に伴う重圧を認めつつも、意識はトップリーグ昇格というチーム全体の目標に向けられている。首都への移籍について、エンヘルスは次のように語った。「加わるには本当に素晴らしいプロジェクトだ。プレミアリーグに戻ることを目指している。それが大きな目標だ。自分にできるのは、チームの助けになれるよう努めること、そしてサポーターとともに勝利をつかむことだと思う。良い1年になることを願っている」
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ロンドン・スタジアムの新時代
エンヘルスは、ベネズエラ人MFケイベル・ラマドリード、オランダ人DFジョエル・フェルトマン、そしてイスラエル人ウインガーのマノール・ソロモンに続き、この夏のウェストハム4人目の新戦力となった。ウェストハムは日曜日、バーンリーとのアウェー戦で2012年以来初めてのチャンピオンシップ開幕戦を迎えるが、サポーターがクラブ史上最高額の新戦力のプレーを見るにはもう少し待つ必要がある。多様な役割をこなせるこのベルギー人選手は、8月22日土曜日にロンドン・スタジアムで行われるチャールトン・アスレティックとのダービーでデビューする見通しだ。
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