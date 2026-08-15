エンゲルスは、スコットランドで非常に成功した期間を過ごしたという見事な実績を携えてロンドンに到着した。セルティック在籍時には、右SBや右ウイングでもプレーできるこの多才なMFが、スコティッシュ・プレミアシップを2連覇した。トップへの道のりはクラブ・ブルージュで始まり、その後はドイツのアウクスブルクで実りある期間を過ごし、2024年8月のグラスゴー移籍へとつながった。

ウェスト・ハムの選手補強部門ディレクターを務めるニルス・コッペンは、クラブの新たな戦略的ビジョンに合致する長期的なターゲットの獲得に喜びを示した。クラブ公式サイトに対し、コッペンは次のように語っている。「アルネは、我々が以前から重要なターゲットとして追ってきた選手だ。まだ非常に若く、これからベストの年齢を迎える選手でありながら、とても優れた経験を持ち、大きなクラブで地位を確立してきた。その中で、一貫性と自信を示している。アルネは、選手としても人柄としても、我々が今後築こうとしているものに合う資質を備えている。この挑戦のためにここへ来ることに非常に意欲的だ」