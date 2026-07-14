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記録更新のシーガルズ！ブライトン、トッテナムDFルカ・ヴスコヴィッチを4600万ポンドで獲得
ブライトンがクラブ最高額で選手を獲得
ブライトンは、トッテナムからクロアチア代表DFヴスコヴィッチを5年契約（12カ月延長オプション付き）で獲得し、クラブレコードを更新した。先月提示した2度のオファーは拒否されたが、最終的に4600万ポンドで合意。パフォーマンスボーナスにより総額は5000万ポンドに達する可能性がある。
10代のセンターバックは先月のW杯グループステージでイングランド戦デビューし、その勢いで即戦力として期待される。
- (C)Getty Images
ハーゼラーは忍耐強い対応を求めている
ファビアン・フルツェラー監督は、クラブが長期間にわたって成長を見守ってきたディフェンダーの加入を歓迎した。このドイツ人指揮官は、10代選手に対する長期計画を説明し、適応期間中は関係者の忍耐を要請した。
公式ウェブサイトで彼はこう語った。「昨季、彼は高いレベルでプレーできることを示した。我々はクラブの環境で彼がさらに成長できるよう支援したい。
「ルカの加入には外部から多くの注目が集まっているが、彼はまだ若く、ブライトンやプレミアリーグの要求に適応するには時間が必要だ。それでも、彼はそれを難なく乗り越えると確信している。」
ブライトンの守備の強化
ブライトンは、5200万ポンドでトッテナムへ移籍したヤン・ポール・ファン・ヘッケの穴を埋めるため、移籍市場で積極的な動きを見せた。ヴスコヴィッチは昨季ハンブルクへのレンタル移籍で30試合6得点を記録し、得点力に定評がある現代的なディフェンダーとして評価が高い。ブンデスリーガでの活躍で「シーズン最優秀新人賞」と年間ベストイレブンを受賞した。
- getty
デビュー戦が目前に迫っている
ヴスコヴィッチはプレシーズン残り期間でハーゼラー監督の戦術に急適応が必要だ。ハイドゥク・スプリットユース出身の彼は、プレミアリーグの精鋭アタッカー相手に即座に守備の要となることを期待されている。8月23日（日）にブライトンがアストン・ヴィラをホームで迎え、彼にとって真の試練となる開幕戦が待っている。
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