ブライトンは、トッテナムからクロアチア代表DFヴスコヴィッチを5年契約（12カ月延長オプション付き）で獲得し、クラブレコードを更新した。先月提示した2度のオファーは拒否されたが、最終的に4600万ポンドで合意。パフォーマンスボーナスにより総額は5000万ポンドに達する可能性がある。

10代のセンターバックは先月のW杯グループステージでイングランド戦デビューし、その勢いで即戦力として期待される。







