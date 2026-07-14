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Bayer 04 Leverkusen v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

記録更新のシーガルズ！ブライトン、トッテナムDFルカ・ヴスコヴィッチを4600万ポンドで獲得

移籍情報
ルカ・ヴシュコヴィッチ
ブライトン
トッテナム
プレミアリーグ

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは、クラブ移籍金記録を更新し、プレミアリーグのライバルであるトッテナム・ホットスパーからDFルカ・ヴスコヴィッチを獲得した。19歳のクロアチア代表は、移籍金が最終的に5000万ポンドに達する可能性のある長期契約をアメックス・スタジアムで締結した。

  • ブライトンがクラブ最高額で選手を獲得

    ブライトンは、トッテナムからクロアチア代表DFヴスコヴィッチを5年契約（12カ月延長オプション付き）で獲得し、クラブレコードを更新した。先月提示した2度のオファーは拒否されたが、最終的に4600万ポンドで合意。パフォーマンスボーナスにより総額は5000万ポンドに達する可能性がある。

    10代のセンターバックは先月のW杯グループステージでイングランド戦デビューし、その勢いで即戦力として期待される。



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  • Hurzeler(C)Getty Images

    ハーゼラーは忍耐強い対応を求めている

    ファビアン・フルツェラー監督は、クラブが長期間にわたって成長を見守ってきたディフェンダーの加入を歓迎した。このドイツ人指揮官は、10代選手に対する長期計画を説明し、適応期間中は関係者の忍耐を要請した。

    公式ウェブサイトで彼はこう語った。「昨季、彼は高いレベルでプレーできることを示した。我々はクラブの環境で彼がさらに成長できるよう支援したい。

    「ルカの加入には外部から多くの注目が集まっているが、彼はまだ若く、ブライトンやプレミアリーグの要求に適応するには時間が必要だ。それでも、彼はそれを難なく乗り越えると確信している。」

  • ブライトンの守備の強化

    ブライトンは、5200万ポンドでトッテナムへ移籍したヤン・ポール・ファン・ヘッケの穴を埋めるため、移籍市場で積極的な動きを見せた。ヴスコヴィッチは昨季ハンブルクへのレンタル移籍で30試合6得点を記録し、得点力に定評がある現代的なディフェンダーとして評価が高い。ブンデスリーガでの活躍で「シーズン最優秀新人賞」と年間ベストイレブンを受賞した。

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  • Luka Vuskovic HSVgetty

    デビュー戦が目前に迫っている

    ヴスコヴィッチはプレシーズン残り期間でハーゼラー監督の戦術に急適応が必要だ。ハイドゥク・スプリットユース出身の彼は、プレミアリーグの精鋭アタッカー相手に即座に守備の要となることを期待されている。8月23日（日）にブライトンがアストン・ヴィラをホームで迎え、彼にとって真の試練となる開幕戦が待っている。

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