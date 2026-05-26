アメックス・スタジアムで今季21アシスト目を記録したブルーノ・フェルナンデスは、サッカー界から新たな「プレイメイキングの王」と称えられようとしていた。しかし、元PGMOL事務局長キース・ハケット氏は、このアシストを公式記録として認めるべきでなかったと主張した。

彼はSNSで「これはアシストではなく、記録も更新されていない」と主張した。

この発言をきっかけに、特に歴史的記録がかかる場面でのアシスト認定基準を巡り、英トップリーグでは議論が再燃している。