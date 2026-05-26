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Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Chris Burton

翻訳者：

「記録は更新されていない」――元PGMOL委員長はマンチェスター・ユナイテッドの歴史的ゴールについて、ブルーノ・フェルナンデスの21回目の「アシスト」は公式記録として認められないと指摘した。

ブルーノ・フェルナンデス
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスはシーズン最終戦のブライトン戦で21個目のアシストを記録し、プレミアリーグの歴史に名を刻んだ。しかし、元審判委員長は「記録は破られていない」と批判している。

  • ハケットが歴史的な節目を否定

    アメックス・スタジアムで今季21アシスト目を記録したブルーノ・フェルナンデスは、サッカー界から新たな「プレイメイキングの王」と称えられようとしていた。しかし、元PGMOL事務局長キース・ハケット氏は、このアシストを公式記録として認めるべきでなかったと主張した。

    彼はSNSで「これはアシストではなく、記録も更新されていない」と主張した。

    この発言をきっかけに、特に歴史的記録がかかる場面でのアシスト認定基準を巡り、英トップリーグでは議論が再燃している。

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  • Kevin De Bruyne Manchester CityGetty Images

    フェルナンデスがアンリとデ・ブライネを抜いた

    物議を醸す前、ポルトガル代表フェルナンデスはアシスト数を21に伸ばし、20アシストで並んでいたティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネを抜き、称賛された。

    その瞬間は、彼がコーナーキックを蹴り、パトリック・ドルグがヘディングで決めたとき訪れた。疑わしいゴール審査委員会はミッドフィルダーの主張を支持したが、ハケットのような批評家は「ドルグのヘディングがクロスバーに当たり、GKバート・フェルブルッゲンに当たってゴールラインを越えた」としてこのゴールを記録から外すべきだと主張している。マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、その活躍でプレミアリーグ「シーズン最優秀プレイメーカー賞」も受賞した。

  • 船長は謙虚な姿勢を崩さない

    「ケビンとティエリのことを考えると、つい考えてしまう。彼らはプレミアリーグが長い間見てきた最高の選手たちだから」とフェルナンデスは記録更新の可能性について語った。

    「彼らの名前と肩を並べられるかもしれないのは光栄です。この記録に限った話ですが、とても誇りに思います」

    彼は自身の記録がチームメイトの決定力に左右されることを認め、称賛を共有する。ある試合後、こう語った。「自分の反応より、彼らの喜ぶ姿を見られて感謝している。ブライアン［ムベウモ］にゴールを祝ってほしかった。結局、得点が最も大切だから、自分だけのもにしたくなかった」。

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    ブルーノの次は？

    専門家が記録の正当性を議論する中、フェルナンデスは多忙な夏へ準備を進めている。マンチェスター・ユナイテッドのエースは、ワールドカップを目指すポルトガル代表に集中する。クラブでの将来も安泰で、2027年までの契約がさらに延長される見込みだ。

    21本目のアシストを巡る騒動にもかかわらず、今シーズンは9得点と複数の個人賞で締めくくった。