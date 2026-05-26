Getty Images Sport
翻訳者：
「記録は更新されていない」――元PGMOL委員長はマンチェスター・ユナイテッドの歴史的ゴールについて、ブルーノ・フェルナンデスの21回目の「アシスト」は公式記録として認められないと指摘した。
ハケットが歴史的な節目を否定
- Getty Images
フェルナンデスがアンリとデ・ブライネを抜いた
物議を醸す前、ポルトガル代表フェルナンデスはアシスト数を21に伸ばし、20アシストで並んでいたティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネを抜き、称賛された。
その瞬間は、彼がコーナーキックを蹴り、パトリック・ドルグがヘディングで決めたとき訪れた。疑わしいゴール審査委員会はミッドフィルダーの主張を支持したが、ハケットのような批評家は「ドルグのヘディングがクロスバーに当たり、GKバート・フェルブルッゲンに当たってゴールラインを越えた」としてこのゴールを記録から外すべきだと主張している。マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、その活躍でプレミアリーグ「シーズン最優秀プレイメーカー賞」も受賞した。
船長は謙虚な姿勢を崩さない
「ケビンとティエリのことを考えると、つい考えてしまう。彼らはプレミアリーグが長い間見てきた最高の選手たちだから」とフェルナンデスは記録更新の可能性について語った。
「彼らの名前と肩を並べられるかもしれないのは光栄です。この記録に限った話ですが、とても誇りに思います」
彼は自身の記録がチームメイトの決定力に左右されることを認め、称賛を共有する。ある試合後、こう語った。「自分の反応より、彼らの喜ぶ姿を見られて感謝している。ブライアン［ムベウモ］にゴールを祝ってほしかった。結局、得点が最も大切だから、自分だけのもにしたくなかった」。
- Getty Images Sport
ブルーノの次は？
専門家が記録の正当性を議論する中、フェルナンデスは多忙な夏へ準備を進めている。マンチェスター・ユナイテッドのエースは、ワールドカップを目指すポルトガル代表に集中する。クラブでの将来も安泰で、2027年までの契約がさらに延長される見込みだ。
21本目のアシストを巡る騒動にもかかわらず、今シーズンは9得点と複数の個人賞で締めくくった。