リオネル・メッシは月曜日の2026年W杯第10組2戦オーストリア戦で2得点を挙げ、自身と大会の歴史に名を刻んだ。

アルゼンチンは2連勝。メッシはアルジェリア戦でハットトリック、オーストリア戦で2得点を挙げ、チームを完封勝利に導いた。

この2得点で通算17、18ゴールとし、2014年大会以来続いたドイツ・クローゼの記録を抜き、ワールドカップ通算得点王に立った。