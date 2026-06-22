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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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記録の夜：メッシが時間に挑み、ロナウドやドイツのレジェンドたちを凌駕

アルゼンチン 対 オーストリア
アルゼンチン
オーストリア
ワールドカップ
リオネル・メッシ
ミロスラフ・クローゼ
ユルゲン・クリンスマン
カメルーン
アルゼンチン
オーストリア
アメリカ
ドイツ
カメルーン

リオネル・メッシは月曜日の2026年W杯第10組2戦オーストリア戦で2得点を挙げ、自身と大会の歴史に名を刻んだ。

アルゼンチンは2連勝。メッシはアルジェリア戦でハットトリック、オーストリア戦で2得点を挙げ、チームを完封勝利に導いた。

この2得点で通算17、18ゴールとし、2014年大会以来続いたドイツ・クローゼの記録を抜き、ワールドカップ通算得点王に立った。

  • レジェンド・クラブ

    オプタによると、メッシは6試合連続得点を記録し、ジュスト・フォンテーヌ（1958年）やジャルジーニョ（1970年）が属する伝説のクラブに加わった。この記録は55年間破られていなかった。

    関連記事：シバリやバルセロナのスターに続き…アル・クノースが自身の将来について画期的な一歩を踏み出す

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  • メッシは歳月に挑む…38歳になってもなお得点を重ねている

    ESPNのデータによると、メッシは38歳以上でワールドカップ1大会に4ゴール以上を決めた史上2人目の選手となった。1人目は1990年イタリア大会のカメルーン、ロジェ・ミラ。 

  • もうひとつの類を見ない成果

    ミスター・シップの統計によると、リオネル・メッシはワールドカップで10試合異なる試合で先制点を挙げた唯一の選手。2位はイタリアのフィエリ、ブラジルのロナウド、スペインの選手でそれぞれ6試合にとどまり、メッシは4試合差をつけてトップに立っている。

  • 史上5番目

    また、メッシはワールドカップ初戦2試合で5得点を達成した史上5人目の選手となった。これより先に記録した選手は以下のとおり：

    -アルゼンチンのギジェルモ・スタビレ（5得点、1930年）。

    ハンガリーのサンドール・コチシュ（7ゴール – 1954年）。

    - フランスのジュスト・フォンテーヌ（5ゴール – 1958年）。

    -イングランドのハリー・ケイン（5ゴール – 2018年）。

  • 前人未到の偉業

    スタッツ・フットのデータによると、メッシはワールドカップで12カ国の代表チームから通算18得点を挙げ、ドイツのユルゲン・クリンスマン、クローゼ、ブラジルのロナウドが持っていた「10カ国から得点」の記録を更新した。

  • アルゼンチンの得点史の17％

    「ミスター・シップ」のアカウントによると、メッシはアルゼンチンがワールドカップで記録した157ゴールのうち27ゴール（18ゴール＋9アシスト）に直接関与し、これは全体の17％に当たる。