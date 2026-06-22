リオネル・メッシは月曜日の2026年W杯第10組2戦オーストリア戦で2得点を挙げ、自身と大会の歴史に名を刻んだ。
アルゼンチンは2連勝。メッシはアルジェリア戦でハットトリック、オーストリア戦で2得点を挙げ、チームを完封勝利に導いた。
この2得点で通算17、18ゴールとし、2014年大会以来続いたドイツ・クローゼの記録を抜き、ワールドカップ通算得点王に立った。
リオネル・メッシは月曜日の2026年W杯第10組2戦オーストリア戦で2得点を挙げ、自身と大会の歴史に名を刻んだ。
アルゼンチンは2連勝。メッシはアルジェリア戦でハットトリック、オーストリア戦で2得点を挙げ、チームを完封勝利に導いた。
この2得点で通算17、18ゴールとし、2014年大会以来続いたドイツ・クローゼの記録を抜き、ワールドカップ通算得点王に立った。
オプタによると、メッシは6試合連続得点を記録し、ジュスト・フォンテーヌ（1958年）やジャルジーニョ（1970年）が属する伝説のクラブに加わった。この記録は55年間破られていなかった。
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ESPNのデータによると、メッシは38歳以上でワールドカップ1大会に4ゴール以上を決めた史上2人目の選手となった。1人目は1990年イタリア大会のカメルーン、ロジェ・ミラ。
ミスター・シップの統計によると、リオネル・メッシはワールドカップで10試合異なる試合で先制点を挙げた唯一の選手。2位はイタリアのフィエリ、ブラジルのロナウド、スペインの選手でそれぞれ6試合にとどまり、メッシは4試合差をつけてトップに立っている。
また、メッシはワールドカップ初戦2試合で5得点を達成した史上5人目の選手となった。これより先に記録した選手は以下のとおり：
-アルゼンチンのギジェルモ・スタビレ（5得点、1930年）。
ハンガリーのサンドール・コチシュ（7ゴール – 1954年）。
- フランスのジュスト・フォンテーヌ（5ゴール – 1958年）。
-イングランドのハリー・ケイン（5ゴール – 2018年）。
スタッツ・フットのデータによると、メッシはワールドカップで12カ国の代表チームから通算18得点を挙げ、ドイツのユルゲン・クリンスマン、クローゼ、ブラジルのロナウドが持っていた「10カ国から得点」の記録を更新した。
「ミスター・シップ」のアカウントによると、メッシはアルゼンチンがワールドカップで記録した157ゴールのうち27ゴール（18ゴール＋9アシスト）に直接関与し、これは全体の17％に当たる。