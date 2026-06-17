「記録なんて気にしない」――ワールドカップでハットトリックを達成したアルゼンチン代表キャプテン、リオネル・メッシの無私無欲な姿勢をロドリゴ・デ・ポールが称賛

ワールドカップで好スタートを切ったアルゼンチンは、依然として強豪であることを示した。火曜日のアルジェリア戦（3-0）で、インテル・マイアミのメッシが3得点を挙げると、デ・ポールは即座に称賛した。

この3得点でメッシは38歳ながら通算16ゴールとし、ミロスラフ・クローゼの大会記録に並んだ。80分間プレーし、57タッチ、4本の枠内シュート、81%のパス成功率、2つのキーパスを記録した。

パス成功率は81％を誇り、キーパスも2本記録した。チームメイトは、8度のバロンドール受賞者でもある彼が、こうした数字にもかかわらず謙虚さを保っていると強調した。