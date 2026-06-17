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「記録なんて気にしない」――ワールドカップでハットトリックを達成したアルゼンチン代表キャプテン、リオネル・メッシの無私無欲な姿勢をロドリゴ・デ・ポールが称賛
アルゼンチン、記録に並ぶ快挙
ワールドカップで好スタートを切ったアルゼンチンは、依然として強豪であることを示した。火曜日のアルジェリア戦（3-0）で、インテル・マイアミのメッシが3得点を挙げると、デ・ポールは即座に称賛した。
この3得点でメッシは38歳ながら通算16ゴールとし、ミロスラフ・クローゼの大会記録に並んだ。80分間プレーし、57タッチ、4本の枠内シュート、81%のパス成功率、2つのキーパスを記録した。
パス成功率は81％を誇り、キーパスも2本記録した。チームメイトは、8度のバロンドール受賞者でもある彼が、こうした数字にもかかわらず謙虚さを保っていると強調した。
- AFP
集団を最優先にする
躍動感あふれるミッドフィルダーは記者団に、2連覇を狙うチームにとってこのフォワードがなぜ不可欠なのかを語った。4年前にカタールで優勝した南米の強豪は、歴史的快挙を再現するため、チームの象徴である彼に大きく依存している。
デ・ポールは、キャプテンの無私無欲な姿勢を強調し、この象徴的なアタッカーにとって、個人の記録よりもチームとしての成果が常に優先されることを説明した。「レオがいることは大きな強みだ。彼がチームをまとめ、先頭に立って引っ張ってくれるから。そして、彼という人間そのものがそうだからだ」とデ・ポールは語った。「彼は個人の記録など気にしない。チームを最優先にする。私たちにとって、それは本当に素晴らしいことだ。」
チームに欠かせないリーダー
同じMFマカリスターも、代表チームはメッシがいないほうが機能するという意見を否定し、その影響力を強調した。
リバプールのスターは、このフォワードがロッカールームに与える計り知れない影響についてこう投稿した。「メッシについては言葉がない！もし誰かが、レオがいなければこのチームはもっと良くなると考えていたなら……彼が最も重要であることは明らかになった」。
前回王者のスペイン代表は現在、得失点差でグループJの首位に立っている。初戦で貴重な3ポイントを獲得し、好スタートを切った。
- AFP
メッシとアルゼンチン代表の今後はどうなるのか？
リオネル・スカローニ率いるアルゼンチン代表は6月22日、ダラスでオーストリアと対戦しグループ首位を争う。オーストリアはヨルダンに3－1で勝った。アルゼンチンはその後、ヨルダン戦でグループステージを締める。エースがこの好調を維持すれば、世界王者の座を守れる可能性は高い。