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「記憶に刻まれている！」。クリスティアン・ロメロがコルドバで感極まった理由
ロメロが地元コルドバでアルゼンチンを圧倒的勝利に導く
アルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロは、ボリビアとの国際親善試合に4-0で勝利した一戦で、地元コルドバにおいてキャプテンマークを巻き、記憶に残る夜を過ごした。センターバックとしてプレーした28歳は、53分にチーム3点目を決め、圧倒的なパフォーマンスを締めくくった。
ロメロはニコ・パスのCKにファーサイドで合わせ、強烈なヘディングでギジェルモ・ビスカラを破った。
ラウタロ・マルティネス、パス、そしてホセ・ロペスも得点し、勝利を完結させた。
DFがベルグラーノでのルーツと主将の名誉を振り返る
試合終了のホイッスル後、ロメロはマリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムへの帰還について、深い感情をあらわにした。10年前に地元クラブのベルグラーノでキャリアをスタートさせたこのセンターバックは、自身を第3キャプテンに任命してくれたリオネル・スカローニ監督とチームのリーダーたちに感謝を示した。
ロメロは、キャプテンマークを巻くことには大きな責任が伴うと認めた。
「この日は、いつまでも僕の記憶に刻まれるだろう」とロメロは語った。「ベルグラーノでキャリアを始め、10年後に代表であらゆるものを勝ち取った状態でここに戻ってくるなんて、想像もしていなかった。スカローニはかなり前に、僕が第3キャプテンになると伝えてくれた。その責任を引き受けるのは僕自身だ」
副主将が、アルゼンチンを世界サッカーの頂点にとどめ続けることを誓う
ロメロはコーチングスタッフとチームの雰囲気を称賛し、アルゼンチンにはトップレベルで戦い続けるために必要なすべての資質が備わっていると強調した。さらに、象徴的なチームメートたちに敬意を表するとともに、この移行期においてもチーム全体が勤勉さを保つよう求めた。
このDFは、若いメンバーを導くことがリーダーグループにとって引き続き優先事項であると強調した。
ロメロは、チームの継続的な成長に全面的な信頼を示した。
- AFP
ロメロ、ブルキナファソ戦で守備陣を率いる準備へ
ロメロとアルゼンチンは、ホーム連戦が続く中、木曜日に行われるブルキナファソとの親善試合へと照準を移す。副キャプテンは、今ウインドー最後のベナン戦を前に、最終ラインをまとめて再びクリーンシート達成を目指す。
ボリビアは今後の国際試合に向けて準備を進める。
ロメロはピッチ内外でリーダーシップの影響力を維持することを目指す。
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