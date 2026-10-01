「記憶に刻まれている！」。クリスティアン・ロメロがコルドバで感極まった理由

アルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロは、ボリビアとの国際親善試合に4-0で勝利した一戦で、地元コルドバにおいてキャプテンマークを巻き、記憶に残る夜を過ごした。センターバックとしてプレーした28歳は、53分にチーム3点目を決め、圧倒的なパフォーマンスを締めくくった。

ロメロはニコ・パスのCKにファーサイドで合わせ、強烈なヘディングでギジェルモ・ビスカラを破った。

ラウタロ・マルティネス、パス、そしてホセ・ロペスも得点し、勝利を完結させた。